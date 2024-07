強積金(MPF)即強制性公積金計劃,是香港的一項退休保障計劃。2024年開局後,部分美股及日本基金表現強勁,甚至跑贏大市,打工仔MPF亦錄得不同程度增幅。要知道強積金是香港打工仔重要的退休儲蓄財產,《am730》現在便為讀者整合市面上各MPF的回報資料,參考今年哪一隻基金可以取得最佳回報,一文睇清強積金近年表現。 【7月9日更新 年初至今10大最好表現強積金MPF】

MPF | 甚麼是強積金(MPF) 自2000年12月起,香港政府開始實施強制性公積金(強積金)制度,此制度由積金局負責規管和監察,旨在為本港的在職人士提供退休保障。根據強制性公積金計劃條例,僱主有責任為僱員安排參加註冊強積金計劃,僱主及僱員均需定時向強積金計劃戶口供款,而強積金的供款額是根據僱員的每月有關入息而定。 MPF |需要參加 強積金(MPF) 計劃的僱員 根據積金局網站所示,除獲豁免人士外,所有通常在香港居住和工作的年滿18歲至未滿65歲僱員或自僱人士,均需參與強積金計劃,包括工作滿60日的全職或兼職僱員;非以僱員身份透過生產貨品或提供服務賺取入息的自僱人士;建造業或飲食業的臨時僱員,即使受僱少於60日亦需參加強積金計劃。

MPF |強積金 (MPF) 整體表現分析 MPF |積金局 :強積金股票基金一年淨回報6.2% 積金局周一(7月8日)公布,截至2024年6月底的強積金投資回報臨時數據,當中股票基金淨回報為6.2%;混合資產基金淨回報6.5%,兩者為過去12個月內,表現最好的基金種類。 至於債券基金淨回報為1.4%;保證基金淨回報錄得1.6%;貨幣市場基金(強積金保守基金)淨回報錄得3.9%;貨幣市場基金(不包括強積金保守基金)淨回報錄得3.1%;預設投資策略(DIS)的核心累積基金淨回報為6.2%;65歲後基金淨回報為4.4%。 MPF |積金評級:上半年強積金回報5.16% 強積金研究機構積金評級表示,強積金6月份投資回報約0.76%,投資收益約93億元,即475萬名強積金成員平均獲利約2,000元。至於2024年第二季回報約2.62%,上半年回報約5.16%,為2019年以來最好的上半年回報,也是自強積金成立以來的第6個最佳的上半年開局。在計入投資收益及強積金供款後,475萬名強積金成員平均賬戶結餘約為25.81萬元,較 5月底上升約2,800元,較首季增加約9,200元,上半年增加約1.81萬元。 MPF |GUM:強積金上半年人均賺13364元 強積金顧問公司GUM公布上半年強積金MPF數據。GUM指,截⾄6⽉24⽇,強積金回報升5.5%,年初至今⼈均賺13,364元。股票基金升8.4%;混合資產基金升4.6%;固定收益基金升1%。單計6月份,強積金回報升1.1%,人均賺2,706元。股票基金指數升1.6%;混合資產基金指數升0.9%;固定收益基金指數升0.3%。

強積金|年初至今10大最好表現MPF 2024年初開局,以日本基金及保守基金較佳,當中大部分投資組合中,投資佔比較多為現金及存款、債券等。 至於據市場數據分析指,5大最差回報表現強積金基金,均為香港及中國股票基金。

強積金| 1. 海通MPF環球分散基金 - T 海通MPF強積金保守基金屬於高風險投資類別強積金,當中主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券,但基金亦會間中投資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。 而該基金管理費用每年1.33%,目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」(3.86%)、「MSCI Inc (USA 美國)」(3.55%)、Microsoft Corporation (USA 美國)(3.22%)。 詳情:海通MPF環球分散基金 - T 強積金|2. 海通MPF環球分散基金 - A 海通MPF強積金保守基金屬於高風險投資類別強積金,當中主要投資於環球藍籌股票及在核准證券交易所上市的與股票相關之證券,但基金亦會間中投資於貨幣市場及/或其他定息投資工具。 而該基金管理費用每年1.43%,目前十大持股頭三位為「Kobe Bussan Co Ltd (Japan 日本)」(3.86%)、「MSCI Inc (USA 美國)」(3.55%)、Microsoft Corporation (USA 美國)(3.22%)。 詳情:海通MPF環球分散基金 - A 強積金|3. 東亞集成信託亞洲股票基金 東亞集成信託亞洲股票基金屬強積金投資類別的高風險,當中主要投資於亞洲(日本除外)股票,及部分比重投資於債務證券及/或貨幣市場投資工具,在波動程度備受管理範圍內,儘量為投資提供長期資本增值。 該強積金基金的管理費最高為1.32%,其投資組合內十大資首3位為「Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台灣積體電路製造」(8.03%)、「Samsung Electronics Co Ltd 三星電子」(6.41%)及「SK Hynix Inc SK海力士」(3.69%)。 詳情:東亞集成信託亞洲股票基金

強積金|4. 東亞行業亞洲股票基金 東亞行業亞洲股票基金屬強積金投資類別的高風險,當中主要投資於亞洲(日本除外)股票,及部分比重投資於債務證券及/或貨幣市場投資工具,在波動程度備受管理範圍內,儘量為投資提供長期資本增值。 該強積金基金的管理費最高為1.29%,其投資組合內十大資首3位為「Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台灣積體電路製造」(7.98%)、「Samsung Electronics Co Ltd 三星電子」(6.39%)及「SK Hynix Inc SK海力士」(3.68%)。 詳情:東亞行業亞洲股票基金 強積金|5. 東亞享惠亞洲股票基金 東亞享惠亞洲股票基金透過主要投資於亞洲(日本除外)股票,在波動程度備受管理範圍內,儘量為投資提供長期資本增值。 該強積金基金的管理費最高為0.97%,其投資組合內十大資首3位為「Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台灣積體電路製造」(8.54%)、「Samsung Electronics Co Ltd 三星電子」(5.91%)及「SK Hynix Inc SK海力士」(4.28%)。 詳情:東亞享惠亞洲股票基金 強積金|6. 宏利環球精選日本股票基金 宏利環球精選日本股票基金屬於高風險投資類別強積金,由宏利投資管理(香港)有限公司所管理,管理費用每年最高1.84%,按每年淨資產值的百分比計算。該基金最多以30%投資於債券、存款及其他投資,並提供中至長期資本收益增長。 宏利環球精選日本股票基金投資於日本股市的股份,近一半投資於生活消費品及工業;而十大資產中頭3位分別為Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.(4.93%)、Sony Group(4.65%)及Dai-ichi Life Holdings, Inc(4.65%)。 詳情:宏利環球精選日本股票基金 收息股|盤點高息股10隻

強積金|7. 富達退休美洲股票基金 富達退休美洲股票基金旨在通過集中投資於北美洲股票市場;即在北美洲上市、設置總公司或經營主要業務的公司的股票,以提供與北美洲股市主要指數相關的回報。 該強積金基金的基金開支比率為1.37871%,其投資組合內十大資首3位為「MICROSOFT CORP 微軟」(5.79%)、「APPLE INC 蘋果公司」(5.27%)及「ALPHABET A」(4.59%)。 詳情:富達退休美洲股票基金 強積金|8. 東亞集成信託日本股票基金 東亞集成信託日本股票基金屬強積金投資類別的高風險,當中投資最少70%於日本股票市場上市之公司的股票,另外30%則投資現金、債券及 / 或貨幣市場投資工具,作現金管理用途,基金冀實現長期資本增值。 至於該強積金基金的管理費最高為1.765%,其投資組合內十大資首3位為「TOYOTA MOTOR CORP」(3.87%)、「SONY CORP」(3.31%)及「KEYENCE CORP」(3.03%)。 詳情:東亞集成信託日本股票基金