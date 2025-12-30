元旦睇日出｜鶴咀大帽山昂平等靚景行山路線10條

行山睇日出路線5. 馬鞍山郊遊徑登昂平高原︱親子初級行山之選大題

馬鞍山郊遊徑看日出🪂馬鞍山燒烤場➔順走麥理浩徑4段➔昂平高原➔西貢大水井

簡介馬鞍山郊遊徑低難度上著名景點昂平高原，俯瞰西貢美景，草原邊看滑翔傘飛翔邊野餐。短短4.5公里適合行山新手，路線難度不高更可享受親子樂，是初嘗麥理浩徑的理想體驗。乘的士到馬鞍山村起步，可節省約一小時柏油路上斜，只需要行不足1小時樓梯級就到達昂平高原。

體力︰🌟✨

技術︰🌟✨

