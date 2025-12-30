熱門搜尋:
體育
2025-12-30 12:41:00

元旦睇日出｜鶴咀大帽山昂平等靚景行山路線10條

大帽山是不少香港人睇日出的熱點，早上溫度低要帶足保暖裝備。（附注意事項）

大帽山是不少香港人睇日出的熱點，早上溫度低要帶足保暖裝備。（附注意事項）

日出好去處，香港除了大帽山、獅子山外，還有不少難度不高的初級行山路線，包括鄰近市區、距離短的，總有一條適合你。帶備充足保暖衣物、頭燈、水，切勿無準備情況上山，自己垃圾自己帶走，遵守山野不留痕，一同愛護大自然。

文：山全部都係山

2026年1月1日香港自動分區天氣預報，溫度大約在15至18度間。（香港天文台）

2026年1月1日香港自動分區天氣預報，溫度大約在15至18度間。（香港天文台）

行山睇日出路線1：薄扶林樹木研習徑｜繞太平山一圈賞維港

薄扶林樹木研習徑🍃 山頂➔盧吉道➔夏力道➔盧吉飛瀑➔山頂

薄扶林樹木研習徑沿盧吉道圍繞552米的太平山而走，路況平坦易行多樹蔭，不論跑步、看維港日出、日落、夜景、親子樂、欣賞植物、了解歷史等，都能滿足到你的需求，親子、拍拖皆宜。

體力︰🌟
技術︰🌟

薄扶林樹木研習徑繞太平山一圈180度賞維港

香港島的盧吉道視野廣闊，由西至東都一覽無遺，是看日出好地方

行山睇日出路線2. 鶴咀行山6大打卡位︱必去天涯鳥居 海角燈塔

鶴咀看日出🦀 博加拉炮台➔鶴咀燈塔➔鯨魚骨➔蟹洞➔鶴咀鳥居

鶴咀路況平坦又有多個香港罕有景點，是郊遊、初級新手行山路線，親子樂、拍拖、日出、日落甚至觀星好去處。座落於鶴咀「天涯海角 」的香港第一座燈塔與鯨魚骨為筆者心目中6大景點並列首位。

體力︰🌟✨
技術︰🌟

鶴咀6大景點行山路線｜天涯海角燈塔＋蟹洞鳥居＋雷音洞熱門打卡位

鶴咀以柏油路為主，是香港看日出的熱門路線。

行山睇日出路線3. 大帽山迎芒草｜最簡易路線1小時抵香港最高峰

大帽山行山路線🌾荃錦坳➔大帽山觀景台➔髮夾彎➔大帽山雷達站➔原路折返

大帽山為香港最高點，由荃錦坳經全柏油路登頂，為最容易及快捷登大帽山的方法，看日出必定揀這條路線最快捷。每年11至12月時大帽山芒草盛放，總有一份吸引力教人多看幾眼。大帽山風力強勁，必須帶足夠的暖衣物，特別是頸部、頭部、手部等關鍵部位。

體力︰🌟✨
技術︰🌟✨

大帽山全柏油路登頂，惟相當大風要做好保暖。

大帽山全柏油路登頂，惟相當大風要做好保暖。

行山睇日出路線4. 萬宜地質步道︱東壩近看世界級六角形岩柱

萬宜地質步道🌋東壩紀念碑➔標尖角➔六角形岩柱➔斷層角礫帶➔彎曲岩柱➔海蝕洞

萬宜水庫東壩位於香港東部，當然是日出好去處。1.4億年前超級火山爆發，令西貢呈現世界級地理現象，六角形岩柱、斷層角礫帶、彎曲岩柱、海蝕洞等目不暇給。萬宜地質步道為香港重點推廣行山路線，介紹牌詳解萬宜水庫形成過程和歷史。若晚上前往東壩，由西貢乘的士車費約$140。

體力︰🌟✨
技術︰🌟

萬宜地質步道東壩近看世界級六角形岩柱

行山睇日出路線5. 馬鞍山郊遊徑登昂平高原︱親子初級行山之選大題

馬鞍山郊遊徑看日出🪂馬鞍山燒烤場➔順走麥理浩徑4段➔昂平高原➔西貢大水井

簡介馬鞍山郊遊徑低難度上著名景點昂平高原，俯瞰西貢美景，草原邊看滑翔傘飛翔邊野餐。短短4.5公里適合行山新手，路線難度不高更可享受親子樂，是初嘗麥理浩徑的理想體驗。乘的士到馬鞍山村起步，可節省約一小時柏油路上斜，只需要行不足1小時樓梯級就到達昂平高原。

體力︰🌟✨
技術︰🌟✨

🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線 馬鞍山郊遊徑行山路線

行山睇日出路線6. 馬屎洲地質遊︱低難度登天使之路

馬屎洲看日出💩三門仔➔鹽田仔➔連島沙洲➔馬屎洲自然教育徑➔原路折返

香港的連島沙洲之中，馬屎洲是既容易到達，又有360全海景，郊遊級別行山路線。馬屎洲自然教育徑地質現象豐富，走過天使之路，遇上肥牛岩石、貝殼灘，在七彩泥岩上聽海，寫意非常。

體力︰🌟✨
技術︰🌟✨

馬屎洲海景開揚，面向馬鞍山，是看日出好地方

馬屎洲海景開揚，面向馬鞍山，是看日出好地方。

行山睇日出路線7. 釣魚翁沿路聽着海風︱香港三尖入門

香港三尖看日出〽️ 五塊田 ➔廟仔墩➔釣魚翁➔大坳門

釣魚翁既為香港三尖之一，既有市區景又同時看到西貢牛尾海和清水灣，難度比青山及蚺蛇尖低，為入門香港三尖首選。惟釣魚翁山頂面積不大，只能容納約20-30人，遲到未必能享受到日出。

體力︰🌟🌟✨
技術︰🌟🌟✨

釣魚翁行山路線｜沿路聽着海風香港三尖入門

釣魚翁面向東方，是香港看日出勝地，不過山頂路窄容量不高。

釣魚翁面向東方，是香港看日出勝地，不過山頂路窄容量不高。

行山睇日出路線8. 石澳5大好去處︱喜劇之王打卡位　情人橋聽海題

石澳看日出⛱️天后古廟➔情人橋➔大頭洲➔石澳後灘➔石澳健康院

石澳是周星馳電影《喜劇之王》主要取景地方，超短程路線看完日出，再訪石澳既朝聖這套經典作品，更可連同石澳情人橋及沙灘、拍攝觀星等，就算是行山新手也絕不成問題，石澳更有多間特色食店，睇完日出可以閒遊一番。

體力︰🌟
技術︰🌟

石澳好去處｜《喜劇之王》定情樹、慶功食牛雜打卡位情人橋聽海

石澳情人橋和大頭洲是香港元旦看日出的熱點

石澳情人橋和大頭洲是香港元旦看日出的熱點。

行山睇日出路線9. 龍脊五星靚景︱港島徑8段之最

龍脊看日出🐉土地灣➔龍脊➔土地灣

龍脊不止聞名香港，多個外國傳媒一致正評，驚嘆龍脊為世界級行山路線。由150米左右的土地灣巴士站起步，半小時內即可嘆住海風，看石澳日出全景，難怪人流不絕。只要原路折返就可望花1小時步行時間上落，只要克服到兩、三條大級樓梯和強風，就能看到日出。

體力︰🌟🌟
技術︰🌟🌟

龍脊是不少香港人看日出的地方，勝在範圍大不怕人多

龍脊是不少香港人看日出的地方，勝在範圍大不怕人多。

行山睇日出路線10. 放風箏兼行山︱龍蝦灣360度超靚西貢海景

龍蝦灣看日出🦞大坳門➔大坑墩風箏場🪁➔大嶺峒➔原路折返

龍蝦灣郊遊徑約2.3公里，若經平托坑山臨龍蝦灣石刻，距離將近7公里，因此出發前要規劃行山路線。如只想看日出，於大嶺峒看完日出就折返，時間相對理想。

體力︰🌟🌟
技術︰🌟✨

大嶺峒風力強勁，上山前帶齊保暖衣物

大嶺峒風力強勁，上山前帶齊保暖衣物。

日出3大注意事項

睇日出貼士1：Mark低日出時間

2026年1月1日香港日出時間，天文台預計在7時03分。根據香港天文台自動分區天氣預報，1月1日早上7時各區大約在15至18度間，而蒲台島、坪洲、長洲等地外島風力時速達17至30公里，西貢則為時速12公里。

睇日出貼士2：日出天氣

日出時大帽山等高地風力高，體感溫度可能不足15度，在鄰近白波的當風位有機會溫更度低，因此要等日出便記得帶備足夠的保暖衣物。

保暖方法｜身體6大部位唔凍得 + 正確保暖方法

睇日出貼士3：拍攝需知

日出時光線亮度/角度會不時變化，有機會會過度曝光，拍攝時要記得不時調整曝光設定。

