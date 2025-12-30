元旦睇日出｜鶴咀大帽山昂平等靚景行山路線10條

日出好去處，香港除了大帽山、獅子山外，還有不少難度不高的初級行山路線，包括鄰近市區、距離短的，總有一條適合你。帶備充足保暖衣物、頭燈、水，切勿無準備情況上山，自己垃圾自己帶走，遵守山野不留痕，一同愛護大自然。
文：山全部都係山
行山睇日出路線1：薄扶林樹木研習徑｜繞太平山一圈賞維港
薄扶林樹木研習徑🍃 山頂➔盧吉道➔夏力道➔盧吉飛瀑➔山頂
薄扶林樹木研習徑沿盧吉道圍繞552米的太平山而走，路況平坦易行多樹蔭，不論跑步、看維港日出、日落、夜景、親子樂、欣賞植物、了解歷史等，都能滿足到你的需求，親子、拍拖皆宜。
體力︰🌟
技術︰🌟
行山睇日出路線2. 鶴咀行山6大打卡位︱必去天涯鳥居 海角燈塔
鶴咀看日出🦀 博加拉炮台➔鶴咀燈塔➔鯨魚骨➔蟹洞➔鶴咀鳥居
鶴咀路況平坦又有多個香港罕有景點，是郊遊、初級新手行山路線，親子樂、拍拖、日出、日落甚至觀星好去處。座落於鶴咀「天涯海角 」的香港第一座燈塔與鯨魚骨為筆者心目中6大景點並列首位。
體力︰🌟✨
技術︰🌟
行山睇日出路線3. 大帽山迎芒草｜最簡易路線1小時抵香港最高峰
大帽山行山路線🌾荃錦坳➔大帽山觀景台➔髮夾彎➔大帽山雷達站➔原路折返
大帽山為香港最高點，由荃錦坳經全柏油路登頂，為最容易及快捷登大帽山的方法，看日出必定揀這條路線最快捷。每年11至12月時大帽山芒草盛放，總有一份吸引力教人多看幾眼。大帽山風力強勁，必須帶足夠的暖衣物，特別是頸部、頭部、手部等關鍵部位。
體力︰🌟✨
技術︰🌟✨
行山睇日出路線4. 萬宜地質步道︱東壩近看世界級六角形岩柱
萬宜地質步道🌋東壩紀念碑➔標尖角➔六角形岩柱➔斷層角礫帶➔彎曲岩柱➔海蝕洞
萬宜水庫東壩位於香港東部，當然是日出好去處。1.4億年前超級火山爆發，令西貢呈現世界級地理現象，六角形岩柱、斷層角礫帶、彎曲岩柱、海蝕洞等目不暇給。萬宜地質步道為香港重點推廣行山路線，介紹牌詳解萬宜水庫形成過程和歷史。若晚上前往東壩，由西貢乘的士車費約$140。
體力︰🌟✨
技術︰🌟
行山睇日出路線5. 馬鞍山郊遊徑登昂平高原︱親子初級行山之選大題
馬鞍山郊遊徑看日出🪂馬鞍山燒烤場➔順走麥理浩徑4段➔昂平高原➔西貢大水井
簡介馬鞍山郊遊徑低難度上著名景點昂平高原，俯瞰西貢美景，草原邊看滑翔傘飛翔邊野餐。短短4.5公里適合行山新手，路線難度不高更可享受親子樂，是初嘗麥理浩徑的理想體驗。乘的士到馬鞍山村起步，可節省約一小時柏油路上斜，只需要行不足1小時樓梯級就到達昂平高原。
體力︰🌟✨
技術︰🌟✨
行山睇日出路線6. 馬屎洲地質遊︱低難度登天使之路
馬屎洲看日出💩三門仔➔鹽田仔➔連島沙洲➔馬屎洲自然教育徑➔原路折返
香港的連島沙洲之中，馬屎洲是既容易到達，又有360全海景，郊遊級別行山路線。馬屎洲自然教育徑地質現象豐富，走過天使之路，遇上肥牛岩石、貝殼灘，在七彩泥岩上聽海，寫意非常。
體力︰🌟✨
技術︰🌟✨
行山睇日出路線7. 釣魚翁沿路聽着海風︱香港三尖入門
香港三尖看日出〽️ 五塊田 ➔廟仔墩➔釣魚翁➔大坳門
釣魚翁既為香港三尖之一，既有市區景又同時看到西貢牛尾海和清水灣，難度比青山及蚺蛇尖低，為入門香港三尖首選。惟釣魚翁山頂面積不大，只能容納約20-30人，遲到未必能享受到日出。
體力︰🌟🌟✨
技術︰🌟🌟✨
行山睇日出路線8. 石澳5大好去處︱喜劇之王打卡位 情人橋聽海題
石澳看日出⛱️天后古廟➔情人橋➔大頭洲➔石澳後灘➔石澳健康院
石澳是周星馳電影《喜劇之王》主要取景地方，超短程路線看完日出，再訪石澳既朝聖這套經典作品，更可連同石澳情人橋及沙灘、拍攝觀星等，就算是行山新手也絕不成問題，石澳更有多間特色食店，睇完日出可以閒遊一番。
體力︰🌟
技術︰🌟
行山睇日出路線9. 龍脊五星靚景︱港島徑8段之最
龍脊看日出🐉土地灣➔龍脊➔土地灣
龍脊不止聞名香港，多個外國傳媒一致正評，驚嘆龍脊為世界級行山路線。由150米左右的土地灣巴士站起步，半小時內即可嘆住海風，看石澳日出全景，難怪人流不絕。只要原路折返就可望花1小時步行時間上落，只要克服到兩、三條大級樓梯和強風，就能看到日出。
體力︰🌟🌟
技術︰🌟🌟
行山睇日出路線10. 放風箏兼行山︱龍蝦灣360度超靚西貢海景
龍蝦灣看日出🦞大坳門➔大坑墩風箏場🪁➔大嶺峒➔原路折返
龍蝦灣郊遊徑約2.3公里，若經平托坑山臨龍蝦灣石刻，距離將近7公里，因此出發前要規劃行山路線。如只想看日出，於大嶺峒看完日出就折返，時間相對理想。
體力︰🌟🌟
技術︰🌟✨
日出3大注意事項
睇日出貼士1：Mark低日出時間
2026年1月1日香港日出時間，天文台預計在7時03分。根據香港天文台自動分區天氣預報，1月1日早上7時各區大約在15至18度間，而蒲台島、坪洲、長洲等地外島風力時速達17至30公里，西貢則為時速12公里。
睇日出貼士2：日出天氣
日出時大帽山等高地風力高，體感溫度可能不足15度，在鄰近白波的當風位有機會溫更度低，因此要等日出便記得帶備足夠的保暖衣物。
睇日出貼士3：拍攝需知
日出時光線亮度/角度會不時變化，有機會會過度曝光，拍攝時要記得不時調整曝光設定。