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體育
2024-08-11 23:33:00

巴黎奧運｜美國憑女子籃球壓中國成獎牌榜第一 江旻憓張家朗何詩蓓奪為香港兩金兩銅

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巴黎奧運｜美國憑女子籃球金牌壓中國成獎牌榜第一

巴黎奧運｜美國憑女子籃球金牌壓中國成獎牌榜第一

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巴黎奧運已完結，香港隊憑江旻憓、張家朗的兩金，和何詩蓓的兩銅，位列巴黎奧運獎牌榜排名第37。而獎牌榜首三位為美國、中國和日本。美國與中國同得40面金牌，前者憑較多獎牌成為今屆巴黎奧運獎牌榜第一名。

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江旻憓為香港奪得巴黎奧運第一金，手上也有這個長盒。(相片由港協暨奧委會提供) 江旻憓為香港奪得巴黎奧運第一金，手上也有這個長盒。(美聯社) 巴黎奧運 女子重劍 江旻憓 瑪瑙比頓 穆夏莉 巴黎奧運 女子重劍 江旻憓 江旻憓奪金獲馬會600萬元獎金 十大屋苑只有一個FULL PAY唔到！ 江旻憓在巴黎奧運香港女子個人賽重劍奪得金牌。(美聯社) 巴黎奧運，李家超祝賀張家朗奪金、何詩蓓奪銅。(Reuters) 張家朗成功衛冕男子花劍金牌。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗成功衛冕男子花劍金牌。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供) 張家朗寄語港人面對挫折不要放棄。(相片由港協暨奧委會提供)

江旻憓張家朗先後奪金 何詩蓓自由泳兩銅

本屆港隊首面獎牌，由江旻憓在香港時間7月28日凌晨、當地時間7月27日晚上，在女子重劍個人賽贏得，是香港隊今屆首面金牌，亦是香港隊史上第三面金牌。「劍神」張家朗則在香港時間7月30日凌晨、當地時間7月29日晚上贏得男子花劍金牌，衛冕冠軍，為68年來首人衛冕男子花劍。同日，香港「女飛魚」何詩蓓面隊兩位強勁的澳洲對手，亦在女子200米自由泳取得銅牌。

巴黎奧運｜江旻憓奪女子重劍金牌　 香港史上第三面金　獎金600萬港幣

巴黎奧運｜劍神張家朗成功衛冕花劍金牌　創造歷史港隊同屆兩金

巴黎奧運｜何詩蓓200米自由泳摘銅　為香港奪得今屆第二面獎牌

巴黎奧運｜何詩蓓100米自摘銅　個人奪得兩面銅牌

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李家超表示，何詩蓓在比賽中展現了精湛技術，展現名將實力。(Reuters) 何詩蓓感謝港人對她的支持。（路透社） 何詩蓓在200米自由泳獲得銅牌。（路透社） 何詩蓓上陣出戰200米自由泳。 何詩蓓上陣出戰200米自由泳。（相片由港協暨奧委會提供） 何詩蓓上陣出戰200米自由泳。（相片由港協暨奧委會提供） 何詩蓓在100米自由泳再奪一面銅牌。（路透社） 何詩蓓在100米自由泳再奪一面銅牌。（路透社） 何詩蓓在100米自由泳再奪一面銅牌。（路透社） 何詩蓓勉勵香港人追尋夢想。（路透社） 王敏超形容何詩蓓為人低調，專注賽事，是成功的重要原因。(路透社) 何詩蓓在100米自由泳再奪一面銅牌。（路透社） 何詩蓓在今屆奧運奪得2面銅牌。（路透社） 巴黎奧運｜何詩蓓100米自由泳摘銅　個人奪得兩面銅牌。

美國中國同得40金牌 憑較多銀牌列奧運獎牌榜榜首

截至香港時間8月11日晚上11時30分，美國在最後一個比賽日憑場地單車取得金牌，最後一項比賽在女子籃球決賽，美國女籃以1分之差僅勝法國隊，令美國今屆累積獲40金44銀42銅。中國以40金27銀24銅完成今屆賽事，美國與中國同得40金，前者因較多獎牌位居巴黎奧運獎牌榜榜首。緊接著的是最後一日超越澳洲的日本，共有20金牌12銀13銅。而香港列奧運獎牌榜37名。

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巴黎奧運獎牌榜，美國以較多銀牌力壓中國列第一，日本排第3。（巴黎奧運官網） 巴黎奧運獎牌榜，瑞典列第16名。（巴黎奧運官網） 巴黎奧運獎牌榜，香港以2金2銅列37位。（巴黎奧運官網）

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