巴黎奧運已完結，香港隊憑江旻憓、張家朗的兩金，和何詩蓓的兩銅，位列巴黎奧運獎牌榜排名第37。而獎牌榜首三位為美國、中國和日本。美國與中國同得40面金牌，前者憑較多獎牌成為今屆巴黎奧運獎牌榜第一名。

江旻憓張家朗先後奪金 何詩蓓自由泳兩銅

本屆港隊首面獎牌，由江旻憓在香港時間7月28日凌晨、當地時間7月27日晚上，在女子重劍個人賽贏得，是香港隊今屆首面金牌，亦是香港隊史上第三面金牌。「劍神」張家朗則在香港時間7月30日凌晨、當地時間7月29日晚上贏得男子花劍金牌，衛冕冠軍，為68年來首人衛冕男子花劍。同日，香港「女飛魚」何詩蓓面隊兩位強勁的澳洲對手，亦在女子200米自由泳取得銅牌。