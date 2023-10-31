毅行者2023｜訓練免受傷、抽筋方法 路線、補給點及建議裝備懶人包

毅行者2023在11月24至26日 (星期五至星期日)舉行，中籤而年滿18歲的參加者必須4人組成1隊，於48小時內橫越約100公里。以下為路線、補給點及建議裝備懶人包，希望大家訓練時可以好好享受，避免受傷及抽筋。
毅行者2023資料
毅行者2023日期︰2023年11月24至26日 (星期五至星期日)
年滿18歲的參加者必須4人組成1隊，於48小時內橫越約100公里
毅行者2023出發時間︰08:00、09:30、11:00、12:30、14:00
毅行者起點︰西貢北潭涌
毅行者起點交通︰94九巴，西貢公共運輸交匯處上車、的士
#北潭涌停車場最長可停泊4小時
毅行者終點︰屯門國際十字路
毅行者終點交通︰港鐵朗屏站接駁巴士K66
紅色專線小巴，元朗市中心紅棉圍上車（元朗千色匯對面）
新界的士前往大棠燒烤區
毅行者紀錄補給點
起點、終點及9個檢查站中，除了一號檢查站西灣外，全都設清水，更在萬宜水庫壩尾及針山直升機坪限時設水站，補給水及能量飲料。而二號檢查站北潭坳（又名北潭凹）至終點都設水、熱飲、熱湯及麵包。二號檢查站、五號檢查站基維爾營、八號檢查站大帽山均設水果補給，而七號檢查站鉛礦坳上四方山及大帽山前設杯麵
毅行者2023路線
毅行者路線與麥理浩徑不完全相同。首87公里沿麥理浩徑，過距離柱M174後離開麥理浩徑並沿環塘小路到達距離柱M186後，沿麥理浩徑前行直到 M193至M194間離開麥理浩徑，繼續前行約700米，直至國際十字路會終點
毅行者紀錄
2009年起紀錄︰Team Columbia S1 (S03)，2013年10小時58分鐘
2008或以前紀錄︰G4S，2008年11小時52分鐘
參加者要跟大會指定路徑，嚴禁行捷徑。參加者若被發現違規，其完成時間將不獲紀錄，大會亦不會計算隊伍完成名次。大會只會在一號檢查站西灣派樽裝水，起點、終點及其他檢查站提供桶裝水，沿途不會提供紙杯或即棄式器皿，因此參加者需自備水樽/水袋。
毅行者2023更換隊員安排
第一階段：10月16日至11月8日下午6時更換
每名更換的隊員需支付$200手續費，在網上更改資料後以信用卡付款。公開組隊伍不設更換隊長的安排。
第二階段：11月9日至24日(活動當天)更換
每名更換的隊員需支付$500手續費，必須在活動當天即場填寫更換隊員表格，並以現金繳付，不接受任何電子支付。
特別隊伍、特定籌款額隊伍、贊助隊伍及支援機構隊伍於上述時段可更換隊長和隊員。
大會建議毅行者必需品
擁有15年治療毅行者病人經驗的註冊物理治療師莊子聰表示，「撞牆」一字來自1952年牛津大字典的「hit the wall」或者「the bonk」，「更地道的說法為『乾塘』，當身體中肌肉的糖、血糖和肝糖都耗盡，便會出現。如馬拉松需要較大體力輸出，便可能在30公里後突然發生；毅行者慢慢行的，則會漸漸出現徵狀。」
備戰毅行者必做3種訓練
抽筋｜毅行者大敵 4個方法預防抽筋
相信不少人都試過抽筋，部分情況下做慢慢為肌肉做一個伸展就可以緩解，但嚴重的話可以抽完再抽，令你失去行動能力。為免於一年一度、特地訓練多時的毅行者中抽筋，註冊物理治療師莊子聰提供了4個預防方法，助你以最佳成績完成賽事。
訓練時關節痛 忍痛參賽還是忍痛放棄？
關節比起骨骼或者肌肉較易受傷，尤其準備毅行者的訓練正如火如荼，膝關節及踝關節的負荷大增，便可能出現各種痛症。擁有15年治療毅行者病人經驗的註冊物理治療師莊子聰認為最重要是求醫得到正確的診斷，以免落入「唔練唔痛，一練又痛」的無限輪迴。