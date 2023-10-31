毅行者2023｜訓練免受傷、抽筋方法 路線、補給點及建議裝備懶人包

毅行者2023在11月24至26日 (星期五至星期日)舉行，中籤而年滿18歲的參加者必須4人組成1隊，於48小時內橫越約100公里。以下為路線、補給點及建議裝備懶人包，希望大家訓練時可以好好享受，避免受傷及抽筋。

毅行者2023資料 毅行者2023日期︰2023年11月24至26日 (星期五至星期日) 年滿18歲的參加者必須4人組成1隊，於48小時內橫越約100公里 毅行者2023出發時間︰08:00、09:30、11:00、12:30、14:00 毅行者起點︰西貢北潭涌 毅行者起點交通︰94九巴，西貢公共運輸交匯處上車、的士 #北潭涌停車場最長可停泊4小時 毅行者終點︰屯門國際十字路 毅行者終點交通︰港鐵朗屏站接駁巴士K66 紅色專線小巴，元朗市中心紅棉圍上車（元朗千色匯對面） 新界的士前往大棠燒烤區

毅行者紀錄補給點 起點、終點及9個檢查站中，除了一號檢查站西灣外，全都設清水，更在萬宜水庫壩尾及針山直升機坪限時設水站，補給水及能量飲料。而二號檢查站北潭坳（又名北潭凹）至終點都設水、熱飲、熱湯及麵包。二號檢查站、五號檢查站基維爾營、八號檢查站大帽山均設水果補給，而七號檢查站鉛礦坳上四方山及大帽山前設杯麵 毅行者2023路線 毅行者路線與麥理浩徑不完全相同。首87公里沿麥理浩徑，過距離柱M174後離開麥理浩徑並沿環塘小路到達距離柱M186後，沿麥理浩徑前行直到 M193至M194間離開麥理浩徑，繼續前行約700米，直至國際十字路會終點 毅行者2023路線GPX下載 毅行者紀錄 2009年起紀錄︰Team Columbia S1 (S03)，2013年10小時58分鐘 2008或以前紀錄︰G4S，2008年11小時52分鐘

參加者要跟大會指定路徑，嚴禁行捷徑。參加者若被發現違規，其完成時間將不獲紀錄，大會亦不會計算隊伍完成名次。大會只會在一號檢查站西灣派樽裝水，起點、終點及其他檢查站提供桶裝水，沿途不會提供紙杯或即棄式器皿，因此參加者需自備水樽/水袋。 毅行者2023更換隊員安排 第一階段：10月16日至11月8日下午6時更換 每名更換的隊員需支付$200手續費，在網上更改資料後以信用卡付款。公開組隊伍不設更換隊長的安排。 第二階段：11月9日至24日(活動當天)更換 每名更換的隊員需支付$500手續費，必須在活動當天即場填寫更換隊員表格，並以現金繳付，不接受任何電子支付。 特別隊伍、特定籌款額隊伍、贊助隊伍及支援機構隊伍於上述時段可更換隊長和隊員。

大會建議毅行者必需品

備戰毅行者訓練 4方法避免「撞牆」（am730製圖）

擁有15年治療毅行者病人經驗的註冊物理治療師莊子聰表示，「撞牆」一字來自1952年牛津大字典的「hit the wall」或者「the bonk」，「更地道的說法為『乾塘』，當身體中肌肉的糖、血糖和肝糖都耗盡，便會出現。如馬拉松需要較大體力輸出，便可能在30公里後突然發生；毅行者慢慢行的，則會漸漸出現徵狀。」 備戰毅行者必做3種訓練

抽筋｜毅行者大敵 4個方法預防抽筋 相信不少人都試過抽筋，部分情況下做慢慢為肌肉做一個伸展就可以緩解，但嚴重的話可以抽完再抽，令你失去行動能力。為免於一年一度、特地訓練多時的毅行者中抽筋，註冊物理治療師莊子聰提供了4個預防方法，助你以最佳成績完成賽事。 抽筋3大成因及預防抽筋方法