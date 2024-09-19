毅行者2024｜訓練免受傷、抽筋方法 路線及建議裝備懶人包

毅行者2024在11月15至17日 (星期五至星期日)舉行，中籤而年滿18歲的參加者必須4人組成1隊，於48小時內橫越約100公里。《am730》整合了毅行者路線、補給點及建議裝備懶人包，希望大家行山訓練時可以好好享受，避免受傷及抽筋。

毅行者2024資料

毅行者2024日期︰2024年11月15至17日 (星期五至星期日)

年滿18歲的參加者必須4人組成1隊，於48小時內橫越約100公里

出發時間︰08:00、09:30、11:00、12:30、14:00

毅行者起點︰西貢北潭涌

毅行者起點交通︰94九巴，西貢公共運輸交匯處上車、的士

#北潭涌停車場最長可停泊4小時

毅行者終點︰屯門國際十字路會

毅行者交通

由港島出發：

乘搭962號（只在早上行走）或952號巴士到「黃金泳灘」站下車（「香港黃金海岸商場」下一站），橫過馬路後，向右沿青山公路走兩分鐘，看見一座紅色圓頂建築時，那就是國際十字路會了。

由九龍出發：

九巴61M、52X、53號，綠色專線小巴140M，由佐敦白加士街開出的元朗紅色小巴等，均可直達國際十字路會。

你亦可以乘搭任何一輛途經屯門公路轉車站的巴士，於轉車站下車後往下層，轉乘 962, 952,53、52X或61M到「黃金泳灘」站下車（「香港黃金海岸」下一站），橫過馬路後，向右沿青山公路走兩分鐘，看見一座紅色圓頂建築時，那就是國際十字路會了。

由元朗出發：

乘港鐵到屯門站後，你可以轉乘港鐵巴士K53巴士或穿過鄉事會路在「德政圍」站乘搭K51巴士，於「黃金泳灘」站下車。下車後往右行兩分鐘，看見一座紅色圓頂建築時，那就是國際十字路會了。

你亦可於屯門站轉乘綠色專線小巴43號，同樣於「黃金泳灘」站下車後往右行兩分鐘即可。

毅行者紀錄

2009年起紀錄︰Team Columbia S1 (S03)，2013年10小時58分鐘

2008或以前紀錄︰G4S，2008年11小時52分鐘