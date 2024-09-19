毅行者2024｜訓練免受傷、抽筋方法 路線及建議裝備懶人包

毅行者2024在11月15至17日 (星期五至星期日)舉行，中籤而年滿18歲的參加者必須4人組成1隊，於48小時內橫越約100公里。《am730》整合了毅行者路線、補給點及建議裝備懶人包，希望大家行山訓練時可以好好享受，避免受傷及抽筋。
毅行者2024資料
毅行者2024日期︰2024年11月15至17日 (星期五至星期日)
年滿18歲的參加者必須4人組成1隊，於48小時內橫越約100公里
出發時間︰08:00、09:30、11:00、12:30、14:00
毅行者起點︰西貢北潭涌
毅行者起點交通︰94九巴，西貢公共運輸交匯處上車、的士
#北潭涌停車場最長可停泊4小時
毅行者終點︰屯門國際十字路會
毅行者交通
由港島出發：
乘搭962號（只在早上行走）或952號巴士到「黃金泳灘」站下車（「香港黃金海岸商場」下一站），橫過馬路後，向右沿青山公路走兩分鐘，看見一座紅色圓頂建築時，那就是國際十字路會了。
由九龍出發：
九巴61M、52X、53號，綠色專線小巴140M，由佐敦白加士街開出的元朗紅色小巴等，均可直達國際十字路會。
你亦可以乘搭任何一輛途經屯門公路轉車站的巴士，於轉車站下車後往下層，轉乘 962, 952,53、52X或61M到「黃金泳灘」站下車（「香港黃金海岸」下一站），橫過馬路後，向右沿青山公路走兩分鐘，看見一座紅色圓頂建築時，那就是國際十字路會了。
由元朗出發：
乘港鐵到屯門站後，你可以轉乘港鐵巴士K53巴士或穿過鄉事會路在「德政圍」站乘搭K51巴士，於「黃金泳灘」站下車。下車後往右行兩分鐘，看見一座紅色圓頂建築時，那就是國際十字路會了。
你亦可於屯門站轉乘綠色專線小巴43號，同樣於「黃金泳灘」站下車後往右行兩分鐘即可。
毅行者紀錄
2009年起紀錄︰Team Columbia S1 (S03)，2013年10小時58分鐘
2008或以前紀錄︰G4S，2008年11小時52分鐘
毅行者紀錄補給點
待定
毅行者路線
樂施毅行者路線沿途共設9個檢查站，首87公里按麥理浩徑路線中的第一至第九段進發（即標距柱M001–M174），經過標距柱M174後，沿麥理浩徑前進至元荃古道路口C6119，右轉進入元荃古道。其後沿標距柱C6119至C6124前行至大棠燒烤場。到達大棠燒烤場後，左轉沿大棠山道往上向大欖林道方向前進。沿大欖林道前行，遇分岔位轉右，接回麥理浩徑M178繼續前往至M193，沿樓梯前行至青盈路，左轉至哈羅香港國際學校。
毅行者路線GPX檔案下載
毅行者路線地圖
毅行者以第3段、第4段難度較高，而第7及8段針草帽亦因體力消耗而需要多加留意。
麥理浩徑2段｜浪茄西灣鹹田灣連走探香港後花園西貢
麥理浩徑3段行山路線雞公山崎嶇過後有車搭(附交通資訊)
麥理浩徑4段行山路線彎曲山昂平五星靚景聽到葉兒在起舞
麥理浩徑5段行山路線親民醉酒灣防線登筆架山
麥理浩徑6段｜九龍水塘往城門水塘金山探二戰遺跡
麥理浩徑9段行山路線｜落斜為主難度低 林蔭中漫遊 終點田夫仔隔涉
▼行山抽筋3大原因▼
參加者要跟大會指定路徑，嚴禁行捷徑。參加者若被發現違規，其完成時間將不獲紀錄，大會亦不會計算隊伍完成名次。大會只會在一號檢查站西灣派樽裝水，起點、終點及其他檢查站提供桶裝水，沿途不會提供紙杯或即棄式器皿，因此參加者需自備水樽/水袋。
毅行者2024更換隊員安排
第一階段：10月16日至10月31日下午6時更換
每名更換的隊員需支付$200手續費，在網上更改資料後以信用卡付款。
第二階段：11月1日至8日更換
登入樂施毅行者網站，於隊伍籌款專頁更新隊員資料，以信用卡繳付逾期更換隊員費用。
至於2024年11月9日至活動當日想更換隊員，只接受活動當天現場登記 (只限現金)。
▼大會建議毅行者必需品▼
擁有15年治療毅行者病人經驗的註冊物理治療師莊子聰表示，「撞牆」一字來自1952年牛津大字典的「hit the wall」或者「the bonk」，「更地道的說法為『乾塘』，當身體中肌肉的糖、血糖和肝糖都耗盡，便會出現。如馬拉松需要較大體力輸出，便可能在30公里後突然發生；毅行者慢慢行的，則會漸漸出現徵狀。」
備戰毅行者必做3種訓練
抽筋｜毅行者大敵 4個方法預防抽筋
相信不少人都試過抽筋，部分情況下做慢慢為肌肉做一個伸展就可以緩解，但嚴重的話可以抽完再抽，令你失去行動能力。為免於一年一度、特地訓練多時的毅行者中抽筋，註冊物理治療師莊子聰提供了4個預防方法，助你以最佳成績完成賽事。
訓練時關節痛 忍痛參賽還是忍痛放棄？
關節比起骨骼或者肌肉較易受傷，尤其準備毅行者的訓練正如火如荼，膝關節及踝關節的負荷大增，便可能出現各種痛症。擁有15年治療毅行者病人經驗的註冊物理治療師莊子聰認為最重要是求醫得到正確的診斷，以免落入「唔練唔痛，一練又痛」的無限輪迴。