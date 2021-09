變種病毒|日本發現兩宗「Mu」輸入病例 疫苗恐減效 患者來自英國阿聯酋

世衛周一把在哥倫比亞首次發現的新冠肺炎變種病毒株Mu,列入「令人關注變種病毒株」(variant of interest、VOI)名單,指其可能對新冠疫苗有抵抗性(risk of resistance),日本當局於周三晚上表示,當地於6及7月,各有一宗在機場檢疫發現的Mu病例。

日本兩宗輸入病例,分別為6月26日由阿聯酋飛抵成田機場的四十多歲女性,以及7月5日由英國飛抵羽田機場的五十多歲女性,二人均無病徵。

又稱「B.1.621」的Mu,去年1月在哥倫比亞發現,目前佔哥國病例約39%,鄰國厄瓜多爾亦有13%病例涉及Mu,兩國的Mu病例均持續增加。此外,美國、英國及比利時等最少39個國家及地區亦有病例,但目前Mu只佔全球病例約0.1%。

變種病毒Mu或具「免疫逃脫」特性

Mu所列的「VOI」名單,屬第二級別,威脅性低於第一級「令人憂慮變種病毒株」(variants of concern、VOC)名單內的Delta、Alpha、Beta及Gamma等變種病毒株,但Mu令人擔心之處,據世衛所指,是其「有一系列的基因突變,顯示其可能有免疫逃脫特性」(a constellation of mutations that indicate potential properties

of immune escape),能逃過人體免疫反應,意味可能會影響疫苗功效。世衛稱,初步數據顯示,染疫康復者及已接種疫苗者血清,對Mu的中和能力下跌,情況跟面對最早在南非發現的Beta變種病毒株時相似,但尚待進一步研究。

