阿富汗局勢｜塔利班要求喀布爾女僱員留家 女廁清潔工等除外

阿富汗塔利班臨時政府的喀布爾市長宣布，市內的女性僱員，除非工作崗位不能被男性取代，否則她們必須暫時留在家中。相關措施被視為對女性實施的最新限制，令外界質疑塔利班曾指會尊重女性權利的承諾。

市長表示，市內的3,000千名受僱人員中，三分之一是女性，在新安排下部分人可以繼續工作，例如女廁清潔工人，但其他可被男性取代的崗位，女性僱員已獲知會需要留在家中，直至情況回復正常，期間她們會繼續獲得支薪。他解釋，塔利班認為有需要停止女性工作一段時間。

周日(19日)約30名婦女在該部門外舉行抗議，舉著呼籲婦女參與公共生活的標語。她們指阿富汗女性與塔利班一樣，有同等權利參與公共事務，希望與塔利班談判。她們大部分人表示，如果有機會，將會離開阿富汗。抗議持續了大約10分鐘。在與一名男子進行短暫的口頭對峙後，這些婦女進入汽車並離開。

塔利班在1990年代管治阿富汗期間，禁止女性工作及接受教育，上月重新控制阿富汗後，曾經表示會在伊斯蘭律法的框架下尊重女性權利。喀布爾市今次措施，被視為塔利班最新對女性實施的限制。

婦女事務部大樓被徵用為勸善懲惡部

阿富汗塔利班臨時政權上周五(17日) 宣布，全國所有中學男生周六(18日)起復課，但沒有提及女生。塔利班發言人Zabibullah Mujahid表示，女孩將可以上中學，目前正研究女校及相關分班安排。

有婦女組織表示，目前阿富汗大部分正規中學女性都無法上課，只有部分女性冒險在家上課或由慈善組織在偏遠省份開班授課，教師隨時面臨被當局帶走毆打的風險。

當局早前曾表示小學女生可以返回學校上課，大學女生亦在男女分隔和由女子教導的情況下可以上學。

至於阿富汗前政府的婦女事務部大樓，被塔利班政府新設立的「勸善懲惡部」(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)徵用。該部門在1990年代塔利班掌權時，被指用作懲罰違反塔利班嚴格伊斯蘭教法的女性。

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