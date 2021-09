阿富汗局勢|塔利班要求喀布爾女僱員留家 女廁清潔工等除外

阿富汗塔利班臨時政府的喀布爾市長宣布,市內的女性僱員,除非工作崗位不能被男性取代,否則她們必須暫時留在家中。相關措施被視為對女性實施的最新限制,令外界質疑塔利班曾指會尊重女性權利的承諾。

市長表示,市內的3,000千名受僱人員中,三分之一是女性,在新安排下部分人可以繼續工作,例如女廁清潔工人,但其他可被男性取代的崗位,女性僱員已獲知會需要留在家中,直至情況回復正常,期間她們會繼續獲得支薪。他解釋,塔利班認為有需要停止女性工作一段時間。

周日(19日)約30名婦女在該部門外舉行抗議,舉著呼籲婦女參與公共生活的標語。她們指阿富汗女性與塔利班一樣,有同等權利參與公共事務,希望與塔利班談判。她們大部分人表示,如果有機會,將會離開阿富汗。抗議持續了大約10分鐘。在與一名男子進行短暫的口頭對峙後,這些婦女進入汽車並離開。

塔利班在1990年代管治阿富汗期間,禁止女性工作及接受教育,上月重新控制阿富汗後,曾經表示會在伊斯蘭律法的框架下尊重女性權利。喀布爾市今次措施,被視為塔利班最新對女性實施的限制。

婦女事務部大樓被徵用為勸善懲惡部

阿富汗塔利班臨時政權上周五(17日) 宣布,全國所有中學男生周六(18日)起復課,但沒有提及女生。塔利班發言人Zabibullah Mujahid表示,女孩將可以上中學,目前正研究女校及相關分班安排。

有婦女組織表示,目前阿富汗大部分正規中學女性都無法上課,只有部分女性冒險在家上課或由慈善組織在偏遠省份開班授課,教師隨時面臨被當局帶走毆打的風險。

當局早前曾表示小學女生可以返回學校上課,大學女生亦在男女分隔和由女子教導的情況下可以上學。

至於阿富汗前政府的婦女事務部大樓,被塔利班政府新設立的「勸善懲惡部」(Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice)徵用。該部門在1990年代塔利班掌權時,被指用作懲罰違反塔利班嚴格伊斯蘭教法的女性。

