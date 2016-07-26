阿富汗局勢｜白宮：不急於承認塔利班

阿富汗塔利班宣布，組建阿富汗伊斯蘭酋長國的臨時政府，美國白宮表示，華府不急於承認塔利班作為阿富汗政府，亦未有時間表。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，華府不急於承認塔利班作為阿富汗政府，亦未有時間表。他說，要取決於塔利班採取的行動，指世界關注塔利班是否容許美國公民及其他想離國的人，離開阿富汗，以及如何對待當地婦女及女童。

普薩基又指，目前仍有少於100名美國公民身在阿富汗，華府會與他們接觸，以安排他們離開，正訪問卡塔爾的國務卿布林肯，正處理一系列選項。

拜登：相信中國嘗試與塔利班達成一些安排

美國總統拜登被問到會否擔心塔利班從中國取得資金時，拜登表示，中國和塔利班之間存在問題，因此相信中國會嘗試與塔利班達成一些安排，就好像巴基斯坦、俄羅斯和伊朗一樣，他們會嘗試去了解。

美國及七國集團(G7)盟友在應對塔利班反應一致，並禁止塔利班獲得阿富汗政府儲備。

有專家認為，如果中國和俄羅斯向塔利班提供資金，有關的經濟影響將會消失。

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