Google香港年度搜尋榜｜九龍灣泰峯居首 啟德兩盤打入十大 熱搜新盤均有一共同點！

2024年進入尾聲，Google搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映2024年香港人關心的話題。Google搜尋已有25年歷史，每年的熱搜關鍵字都反映著時代的脈動及話題，當中包括熱搜新盤。今年有全面撤辣、減息、放寬按揭等利好因素刺激，樓市購買力大量釋放，加上發展商定價仍然保守克刻，不少更以「震撼低價」推盤。今年十大熱搜新盤中，普遍離不開「新低」兩字，即睇榜單上有咩樓盤！
第1位：九龍灣泰峯 折實均呎九龍市區7年半新低
今年熱搜新盤第一位為由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」，於今年3月、即樓市全面撤辣後登場，首張價單168伙，扣除最高23%折扣，單位折實售價由372.7萬元起，折實平均呎價14,808元，打破去年8月油塘「親海駅II」首批折實平均呎價14,997元紀錄，見九龍市區約7年半新低；比較同區對上一個全新盤、恒隆地產(101)「皓日」於2021年12月首推100伙折實平均呎價21,548元，更大幅低開約31.3%。
第2位：啟德柏蔚森 折實均呎創8年來啟德新盤首批新低
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的「柏蔚森I」今年7月公布首張價單共60伙，扣除最高折扣18%，折實售價由386.4萬元起，創啟德新盤歷年首批最平入場單位；折實呎價16,008元起，折實平均呎價17,188元，不僅是全個跑道區新盤最低，亦屬8年來啟德新盤首批折實均呎新低。
「柏蔚森」系列自開售以來累沽501伙，套現逾34億元，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。
第3位：長沙灣Belgravia Place 同區新盤7年來首批呎價最低
作為龍年首個開價全新盤、恒基地產(012)旗下長沙灣「Belgravia Place」今年2月公布首張價單，涉148伙，扣除最高10%折扣，折實呎價由14,838元起，為同區7年來首批呎價最低新盤；折實平均呎價15,902元，較同系去年底推出的同區新盤「曉柏峰」折實平均呎價17,602元，低開約9.7%；折實售價由316.8萬元起。
該盤於3月初樓市全面撤辣後首輪開售138伙，全數即日售罄，為繼去年8月油塘「親海駅II」後再有全新盤能夠錄得首輪沽清的成績。
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第4位：啟德天璽．天 折實均呎低「麵粉價」一成
新鴻基地產(016)旗下啟德地王新盤「天璽．天」在今年9月本港減息後登場，當時首張價單推出182伙，扣除最高13.5%折扣，折實售價由476.51萬元起，折實呎價由17,015元起，折實平均呎價19,668元。
翻查資料，新地於2018年5月以251.61億元投得「天璽．天」項目地皮，創下本港最貴住宅官地紀錄，以最高可建樓面約141萬方呎計，每方呎樓面地價達17,776元。未計及建築等成本，現時首張價單折實平均呎價與「麵粉價」相差約10.6%。新地當時稱整個項目預計投資額約400億元，假設投資額保持不變，即每方呎樓面成本價超過2.8萬元，當年市場預期項目落成後開售呎價逾3萬元，但如今大幅低出超過三成推出應市。
該盤於10月初以價單形式發售204伙，全數即日沽清，當中A1及A2組大手客時段合共錄得18組客，當中有9組買家購入6伙至8伙，涉資約4,400萬至6,600萬元。
第5位：黃竹坑Blue Coast 港島南岸系列最平 長實：蝕少當賺
港島區鐵路新盤成市場焦點，長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第3B期「Blue Coast」今年3月底推出首張價單138伙，扣除最高15%折扣，折實售價由878萬元起，折實呎價由18,998元起，折實平均呎價21,968元，上述三個價錢均為港島南岸系列新盤推出迄今首批單位最低。
長實執行董事趙國雄當時形容首張價單屬「撈底價」，早前透露項目每方呎成本約2.8萬元，他解釋賣樓不僅考慮成本，亦要參考市況，坦言是次定價屬「蝕少當賺」。項目在4月開售，僅用8日就達成超過100億元銷售額，成為撤辣後新盤「吸金王」。
第6位：何文田朗賢峯 呎價時光倒流8年前水平
另一市區鐵路盤、鷹君集團(041)與港鐵合作發展的何文田站上蓋項目第2期「朗賢峯」亦於撤辣後起動，今年4月公布首張價單共115伙，扣除最高18%折扣，折實售價由688.7萬元起，折實呎價由17,750元起，時光倒流8年前水平，對上一個全新盤要追溯至2016年「皓畋」；折實平均呎價19,988元，低於2萬元水平亦屬區內罕見。
第7位：長沙灣瑜悦 折實呎價創8年來區內新盤新低
由華懋集團與市區重建局合作發展的長沙灣「瑜悦」在今年10月中新一份《施政報告》出爐前夕率先低價出擊，首張價單50伙，扣除最高16.75%折扣，折實售價由454.54萬元起，折實呎價由13,252元起，為8年來區內新盤新低；折實平均呎價14,888元。
發展商同月底推售全盤198伙，截收11,148票，超額認購逾55倍，成為「長沙灣新盤票王」。首輪開售近8小時全數單位已獲認購，最大宗為同兩組有關聯客人斥資4,485.46萬購入9伙一房單位。值得一提，「瑜悦」是本港首個採用嶄新組裝合成建築法(MiC)的私人住宅項目。
第8位：屯門黃金海灣．意嵐 重現「1字頭」入場價
今年新盤市場重現「1字頭」入場價！「玩具大王」蔡志明旗下旭日國際旗下屯門青山公路青山灣段發展項目「黃金海灣」第1期「意嵐」今年7月首推139伙，扣除最高12%折扣，折實售價由184.2萬元起，折實呎價由8,908元起，折實平均呎價9,988元，為自2016年7月同區「豐連」首批折實平均呎價8,826元後，近8年以來新低。「意嵐」折實入場價低見184.2萬元，對上一個低於此水平新盤、追溯到2014年7月大埔嵐山第I期，當時首批開放式單位折實售價165.41萬元。
該盤同月進行首輪銷售188伙，全數單位即日售罄，當中大手客S組及A組時段售出約70伙，有買家斥資約1,000萬元購入5伙開放式單位作投資收租用。
第9位：黃大仙薈鳴 呎價重返2015年水平
2024年頭炮新盤、宏安地產(1243)黃大仙「薈鳴」今年1月初公布首張價單，涉50伙，扣除最高30%折扣，折實售價由338.8萬元起，當時為近2年九龍區新盤次低；全數折實價低於600萬元。折實呎價由14,251元起，折實平均呎價約15,326元，同區對上應市新盤「鑽嶺」，於2015年8月首推50伙，當時折實平均呎價約15,257元，「薈鳴」對比之下僅高約0.4%。截至本月初，「薈鳴」已錄得150宗成交，成交金額達7.23億元。
第10位：長沙灣麗玥苑 28天內全部售罄
綠置居項目長沙灣麗玥苑，位於荔枝角道與東京街交界，提供2,359個單位，實用面積介乎約280至約646平方呎，以巿價五二折發售，售價由154萬至461萬元，平均呎價6,470元。今年9月19日開始揀樓，房委會上月初表示，麗玥苑全部單位在28天內已全部售罄。