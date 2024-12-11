Google香港年度搜尋榜｜九龍灣泰峯居首 啟德兩盤打入十大 熱搜新盤均有一共同點！

2024年進入尾聲，Google搜尋趨勢彙整過去一年搜尋量飆升得最高的關鍵字，透過數據反映2024年香港人關心的話題。Google搜尋已有25年歷史，每年的熱搜關鍵字都反映著時代的脈動及話題，當中包括熱搜新盤。今年有全面撤辣、減息、放寬按揭等利好因素刺激，樓市購買力大量釋放，加上發展商定價仍然保守克刻，不少更以「震撼低價」推盤。今年十大熱搜新盤中，普遍離不開「新低」兩字，即睇榜單上有咩樓盤！

第 1 位：九龍灣泰峯 折實均呎九龍市區 7 年半新低

今年熱搜新盤第一位為由王新興集團發展的九龍灣「泰峯」，於今年3月、即樓市全面撤辣後登場，首張價單168伙，扣除最高23%折扣，單位折實售價由372.7萬元起，折實平均呎價14,808元，打破去年8月油塘「親海駅II」首批折實平均呎價14,997元紀錄，見九龍市區約7年半新低；比較同區對上一個全新盤、恒隆地產(101)「皓日」於2021年12月首推100伙折實平均呎價21,548元，更大幅低開約31.3%。

第 2 位：啟德柏蔚森 折實均呎創 8 年來啟德新盤首批新低

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作發展的「柏蔚森I」今年7月公布首張價單共60伙，扣除最高折扣18%，折實售價由386.4萬元起，創啟德新盤歷年首批最平入場單位；折實呎價16,008元起，折實平均呎價17,188元，不僅是全個跑道區新盤最低，亦屬8年來啟德新盤首批折實均呎新低。

「柏蔚森」系列自開售以來累沽501伙，套現逾34億元，創下2024年啟德跑道區銷量冠軍紀錄。

第 3 位：長沙灣 Belgravia Place 同區新盤 7 年來首批呎價最低

作為龍年首個開價全新盤、恒基地產(012)旗下長沙灣「Belgravia Place」今年2月公布首張價單，涉148伙，扣除最高10%折扣，折實呎價由14,838元起，為同區7年來首批呎價最低新盤；折實平均呎價15,902元，較同系去年底推出的同區新盤「曉柏峰」折實平均呎價17,602元，低開約9.7%；折實售價由316.8萬元起。

該盤於3月初樓市全面撤辣後首輪開售138伙，全數即日售罄，為繼去年8月油塘「親海駅II」後再有全新盤能夠錄得首輪沽清的成績。