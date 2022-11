叱咤記招｜環球歌手全缺席 無綫僅派JW現身

環球曾否認 杯葛商台

年初環球多位獲得生力軍獎的歌手,未在生力軍演唱會表演名單上,事件引來熱烈討論。環球當時發聲明強調沒有「杯葛商台的意思」,但有感「近兩年來商台不太喜歡環球唱片旗下歌手的作品」。至於無綫旗下就只有JW到場,去年炎明熹放學趕到場的畫面,今年不復再。

今次出席歌手及組合包括(排名依筆劃序):

CY陳宗澤、Dear Jane 、 Gareth. T 、 Gordon Flanders 、iii、JW 王灝兒、Kayan9896、 Kiri T 、 KowloonK 、Lolly Talk 、 Lana Is A Bep 、mansonvibes 、MC Soho & KidNey 、MC 張天賦、Merry Lamb Lamb、MIRROR 、 Novel Friday、 Nowhere Boys 、 Pandora 、 per se 、 Serrini 、 STRAYZ 、 The Hertz 、 ToNick、Tiple G、WHIZZ 、 Yellow、Yusobeit 、Zpecial、力臻、小塵埃、方皓玟、王嘉儀、何佩、吳林蜂、林欣彤、林奕匡、林家謙、泳兒、洪助昇、區子琳、張天穎、張蔓姿、張蔓莎、梁釗峰、章尾而、莊正、許廷鏗、陳明惠、陳柏宇、陳健安、陳蕾、黃妍、黃明德、菜巧琳、雷同二友、劉君冬、衛蘭、鄭欣宜、鄭融、黎展峯、盧華、應智越、謝安琪、麗英、蘇麗珊、顧定軒。