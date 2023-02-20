47人初選案｜控方續播放初選論壇片段 區諾軒逐一辨認新界東論壇出席者

民主派47人初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪，案件今日(20日)在西九龍法院進入第11日的審訊。控方播放新界東論壇片段及部分超級區議會的論壇片段。至於新界西論壇，法官指該地方選區所有參選人已認罪，故毋須播片，控方指可證明串謀存在及其程度，其後在沒有辯方反對下，法庭未有播畢完整片段。

控方今早開始播放約1小時56分鐘的新界東民主派初選選舉論壇片段，論壇於2020年6月28日在《蘋果日報》大樓錄製，由黃潔慧主持，出席者包括楊岳橋、梁國雄、林景楠、林卓廷、陳志全、鄒家成、何桂藍、范國威、劉頴匡、柯耀林、呂智恆、李芝融、黎銘澤及李志宏，當中梁國雄、林卓廷、陳志全、鄒家成、柯耀林及何桂藍為本案不認罪被告。

區諾軒逐一辨認新界東論壇的出席者

控方早前確認引用「共謀者原則」 ，依賴其他出席者的發言，對各被告作出指控，並於上周完成播放九西、九東、港島 3 個選區的片段。區諾軒今日繼續作控，控方在播放新界東的論壇片段前，請區逐一辨認新界東論壇的出席者，他確認出席者包括：楊岳橋、梁國雄、林景楠、林卓廷、陳志全、李芝融、鄒家成、何桂藍、范國威、黎銘澤、李志宏、劉頴匡、柯耀林、呂智恆，以及主持黃潔慧。

法庭翻譯名字時，區一度指正，並讀出黎銘澤的正確名字。其中 6 人，包括何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林不認罪。

官：控方無需播片以節省法庭時間

控方其後播放新界西選舉論壇片段，播放約10分鐘後，法官李運騰打斷指出，論壇中所有被告經已表明認罪意向，詢問控方播片用意。主控周天行回應指，有關被告亦屬串謀計劃一部分，播片是為顯示串謀計劃的存在及範圍。但李官認為，如辯方沒有反對，控方無需在庭上播放片段，以節省法庭時間；控方最終同意。

控方最後播放超級區議會選舉論壇片段，時長約1小時17分鐘，論壇於2020年7月4日在蘋果日報大樓錄製，由區家麟主持，出席者包括涂謹申、李予信、岑敖暉、王百羽、鄺俊宇，當中李予信為本案不認罪被告。

47人初選案報道一覽

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