JOYCE X 名牌戶外行山用品開倉｜低至15折 仲有Tefal易潔鍋/2XU同Columbia運動服裝(附地址)

JOYCE X 名牌戶外行山用品開倉｜低至15折 仲有Tefal易潔鍋/Black Diamond行山杖/2XU同Columbia服裝(附地址)

JOYCE X 名牌戶外用品開倉，低至15折優惠減價，買滿3件額外8折，5件額外7折！女士注意除了Ingrid Millet 英格蜜兒暖膚產品外，還有Black Diamond, 2XU, CRAFT, Columbia, FJALL RAVEN等多個名牌戶外用品特價出售。當中著名行山戶外運動牌子Black Diamond的Gore-Tex防中滑雪外套由原價$6959/6359減至$999，優惠由今日12月29日直至12月4日。

Black Diamond Manila鞋款更低至$199，另外，家庭主婦們留意，大量極抵Tefal廚具等你嚟發掘，低至$80就可以入手一個煎鍋。潮人可留意MARCELO BURLON深藍色LOGO牛仔褸，由原價$5699減價至$2850；Ingrid Millet全效水漾緊緻潔膚套裝由$3055減價至$999。

而行山睇芒草季節來臨，2XU壓力褲由$740減至$500、2XU Aero運動快乾T或是你的選擇。