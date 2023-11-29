JOYCE X 名牌戶外行山用品開倉｜低至15折 仲有Tefal易潔鍋/2XU同Columbia運動服裝(附地址)

JOYCE X 名牌戶外用品開倉，低至15折優惠減價，買滿3件額外8折，5件額外7折！女士注意除了Ingrid Millet 英格蜜兒暖膚產品外，還有Black Diamond, 2XU, CRAFT, Columbia, FJALL RAVEN等多個名牌戶外用品特價出售。當中著名行山戶外運動牌子Black Diamond的Gore-Tex防中滑雪外套由原價$6959/6359減至$999，優惠由今日12月29日直至12月4日。
Black Diamond Manila鞋款更低至$199，另外，家庭主婦們留意，大量極抵Tefal廚具等你嚟發掘，低至$80就可以入手一個煎鍋。潮人可留意MARCELO BURLON深藍色LOGO牛仔褸，由原價$5699減價至$2850；Ingrid Millet全效水漾緊緻潔膚套裝由$3055減價至$999。
而行山睇芒草季節來臨，2XU壓力褲由$740減至$500、2XU Aero運動快乾T或是你的選擇。
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JOYCE X 名牌戶外用品開倉 JOYCE X Branded Outdoor Warehouse Sale
時間：2023年11月29日-12月4日
時間：11:00am - 9:00pm
海港城開倉Outlet地址: 尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (港鐵尖沙咀站A出口)
商場入口: 於Gucci 2227-8號鋪側
廣東道入口: 於Versace旁(即六福珠寶對面) 乘升降機直達5樓
海港城開倉Outlet英文地址︰5/F, Wharf T&T Centre, 7 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon (TST Exit A1)