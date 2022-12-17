世界盃2022｜碧咸九大難忘時刻 撐阿根廷美斯挫法國麥巴比捧盃？

今屆卡塔爾世界盃宣傳大使碧咸（David Beckham）在IG出文，大讚今屆世界盃出色，附上9張圖片，是萬人迷今屆最難忘九大時刻︰「還有充滿力量的球迷。很期待誰會高舉世界盃獎盃。亦有球迷不滿碧咸洗白，炮轟「這是你歷來最令人尷尬又收了錢的帖文。」「Most embarrassing post you’ve ever been paid to do）

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