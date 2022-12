世界盃2022｜碧咸九大難忘時刻 撐阿根廷美斯挫法國麥巴比捧盃？

今屆卡塔爾世界盃宣傳大使碧咸(David Beckham)在IG出文,大讚今屆世界盃出色,附上9張圖片,是萬人迷今屆最難忘九大時刻︰「還有充滿力量的球迷。很期待誰會高舉世界盃獎盃。亦有球迷不滿碧咸洗白,炮轟「這是你歷來最令人尷尬又收了錢的帖文。」「Most embarrassing post you’ve ever been paid to do)

