世界盃2022｜碧咸九大難忘時刻 撐阿根廷美斯挫法國麥巴比捧盃？

今屆卡塔爾世界盃宣傳大使碧咸（David Beckham）在IG出文，大讚今屆世界盃出色，附上9張圖片，是萬人迷今屆最難忘九大時刻︰「還有充滿力量的球迷。很期待誰會高舉世界盃獎盃。亦有球迷不滿碧咸洗白，炮轟「這是你歷來最令人尷尬又收了錢的帖文。」「Most embarrassing post you’ve ever been paid to do）
9 李察利臣金球
巴西前鋒李察利臣（Richarlison）對塞爾維亞禁區內半車身抽入死角，難度極高，被不少人視為今屆最佳入球，碧咸也不例外。
8 荷蘭補時罰球追平
今屆荷蘭在雲高爾領軍下一洗以往味道，以紀律和整體戰為主。對阿根廷時荷蘭一度落後兩度，由韋格賀斯頂入追近。補時最後階段禁區頂罰球，荷蘭居然不直射而傳予韋格賀斯追平。雖然最終荷蘭互射12碼見負，但這個罰球可媲美辛尼迪1998年對英格蘭一球。
7女球證首執法世界盃
今屆世界盃首次挑選了女球證執法。法國的Stephanie Frappart為德國對哥斯達黎加主球證，是男子世界盃第一名女性主球證。Stephanie曾連續3年獲得IFFHS最佳女球證的稱號。成為首名法甲及歐聯執法的女球證。
6 克羅地亞門將四救12碼
利華高域（Dominik Livakovic）在世界盃前名氣不大，效力薩格勒布戴拿模的他對日本互射12碼時三度救出，對巴西法定時間90分鐘上身狂救8球，互射12碼時更撲出洛迪高一球，成為克羅地亞殺入4強的功臣。
5摩洛哥創非洲紀錄
非洲球隊在之前世界盃最佳成績為8強，今屆摩洛哥先後爆冷擊退西班牙及C朗拿度在陣的葡萄牙，寫下歷史新一頁。摩洛哥的足總改革、青訓基地和民族性，是成功之道。
4英格蘭8強憾負
英格蘭去屆世界盃取得殿軍，被指走線靚，而今屆或交出更有說服力成績。分組賽首名出線後，英格蘭大勝塞內加爾，8強硬撼大熱法國踢來不落下風，只是哈利卡尼12碼高出令他們以1︰2見負。修夫基帶領下，最少團結了球隊。
3日本兩度反勝
日本在分組賽首戰落後下反勝德國，分組賽最後一戰更憑疑似出底線的問題球擊敗西班牙，於死亡E組首名出線，令碧咸也讚不絕口。
2麥巴比破咒
法國前鋒麥巴比今季攻入5球，助法國一洗衛冕魔咒，連續兩屆晉入世界盃決賽。只要麥巴比連續兩屆以主力身分為法國封王，將有力追逐比利三連冠的紀錄。
1 碧咸撐阿根廷？
碧咸上載9張相片之中，第一張是今屆5球3助攻的美斯與4球的艾華利斯。阿根廷在首戰負沙特阿拉伯後，憑二人合力轟9球殺入決賽。碧咸把美斯相片放在第一位，是否暗示最希望美斯首奪世界盃？不論如何，阿根廷球迷已視碧咸為支持阿根廷，紛紛在IG留言感謝萬人迷。