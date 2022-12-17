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體育
2022-12-17 12:48:52

世界盃2022｜碧咸9大難忘時刻 撐阿根廷美斯挫法國麥巴比捧盃？

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碧咸是今屆世界盃宣傳大使。（路透社）

碧咸是今屆世界盃宣傳大使。（路透社）

今屆卡塔爾世界盃宣傳大使碧咸（David Beckham）在IG出文，大讚今屆世界盃出色，附上9張圖片，是萬人迷今屆最難忘9大時刻︰「還有充滿力量的球迷。很期待誰會高舉世界盃獎盃。亦有球迷不滿碧咸洗白，炮轟「這是你歷來最令人尷尬又收了錢的帖文。」「Most embarrassing post you’ve ever been paid to do）

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李察利臣車身掛射，被不少人認為是今屆最佳入球。（美聯社） 荷蘭以一記靚組織罰球，補時最後階段逼和阿根廷。（美聯社）

9　李察利臣金球

巴西前鋒李察利臣（Richarlison）對塞爾維亞禁區內半車身抽入死角，難度極高，被不少人視為今屆最佳入球，碧咸也不例外。

8　荷蘭補時罰球追平

今屆荷蘭在雲高爾領軍下一洗以往味道，以紀律和整體戰為主。對阿根廷時荷蘭一度落後兩度，由韋格賀斯頂入追近。補時最後階段禁區頂罰球，荷蘭居然不直射而傳予韋格賀斯追平。雖然最終荷蘭互射12碼見負，但這個罰球可媲美辛尼迪1998年對英格蘭一球。

法國的Stephanie Frappart為德國對哥斯達黎加主球證，是男子世界盃第一名女性主球證。（美聯社） 克羅地亞門將利華高域經世界盃後，盛傳獲拜仁慕尼黑等大球會垂青。（美聯社）

7　女球證首執法世界盃

今屆世界盃首次挑選了女球證執法。法國的Stephanie Frappart為德國對哥斯達黎加主球證，是男子世界盃第一名女性主球證。Stephanie曾連續3年獲得IFFHS最佳女球證的稱號。成為首名法甲及歐聯執法的女球證。

6　克羅地亞門將4救12碼

利華高域（Dominik Livakovic）在世界盃前名氣不大，效力薩格勒布戴拿模的他對日本互射12碼時3度救出，對巴西法定時間90分鐘上身狂救8球，互射12碼時更撲出洛迪高一球，成為克羅地亞殺入4強的功臣。

摩洛哥殺入世界盃4強，創非洲球隊最佳戰績。（美聯社） 英格蘭在哈利卡尼射失12碼後，憾負法國世界盃8強出局。（美聯社）

5　摩洛哥創非洲紀錄

非洲球隊在之前世界盃最佳成績為8強，今屆摩洛哥先後爆冷擊退西班牙及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在陣的葡萄牙，寫下歷史新一頁。摩洛哥的足總改革、青訓基地和民族性，是成功之道。

4　英格蘭8強憾負

英格蘭去屆世界盃取得殿軍，被指走線靚，而今屆或交出更有說服力成績。分組賽首名出線後，英格蘭大勝塞內加爾，8強硬撼大熱法國踢來不落下風，只是哈利卡尼12碼高出令他們以1:2見負。修夫基（Gareth Southgate）帶領下，最少團結了球隊。

日本反勝德國和西班牙，首名出線。（美聯社）

日本反勝德國和西班牙，首名出線。（美聯社）

3　日本兩度反勝

日本在分組賽首戰落後下反勝德國，分組賽最後一戰更憑疑似出底線的問題球擊敗西班牙，於死亡E組首名出線，令碧咸也讚不絕口。

麥巴比有機會連贏兩屆世界盃。（美聯社）

麥巴比有機會連贏兩屆世界盃。（美聯社）

2　麥巴比破咒

法國前鋒麥巴比（Kylian Mbappe）今季攻入5球，助法國一洗衞冕魔咒，連續兩屆晉入世界盃決賽。只要麥巴比連續兩屆以主力身分為法國封王，將有力追逐比利（Pele）3連冠的紀錄。

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碧咸把美斯及艾華利斯相片排第一，是否表示暗撐阿根廷？。（美聯社）

碧咸把美斯及艾華利斯相片排第一，是否表示暗撐阿根廷？。（美聯社）

1　碧咸撐阿根廷？

碧咸上載9張相片之中，第一張是今屆5球3助攻的美斯（Lionel Messi）與4球的艾華利斯（Julian Alvarez）。阿根廷在首戰負沙特阿拉伯後，憑2人合力轟9球殺入決賽。碧咸把美斯相片放在第一位，是否暗示最希望美斯首奪世界盃？不論如何，阿根廷球迷已視碧咸為支持阿根廷，紛紛在IG留言感謝萬人迷。

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世界盃走線圖。

世界盃走線圖。

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