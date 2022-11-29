綠色力量環島行實體賽回歸 與線上跑齊齊接受報名

自1994年起便舉辦的綠色力量環島行已經來到第30屆，今屆賽事將會除了會有實體賽外，亦同時舉辦線上跑，讓參加者於線上線下，同踏綠色之路。實體賽將於2023年1月14日舉辦；線上跑則於2023年1月16日至2月15日舉行，現正開始接受報名。
線上跑可自訂路段及長度
過往兩屆因疫情關係，綠色力量環島行以線上跑形式進行。今年實體賽終於回歸，亦再度提供線上跑，給不同人仕挑選最適合自己的方式去進行比賽。綠色力量環島行設個人、隊制及綠行綠行組，路程分別為50公里、25公里及10公里，參加者可按個人經驗及體力選擇適合的路程及分段進行，只要籌募指定金額即可參加。除了個人、隊制及綠行組，綠色力量環島行亦設有7個企業盃賽，企業團隊可組隊挑戰。盃賽可綜合賽體賽和線上跑的參加人數、累積公里、善款一同計算，競逐獎項。
是次線上跑的形式跟上兩屆一樣，每次完成的港島徑路段及長度均可自訂，亦可自行選擇單次或分開多次、單人或組隊結伴完成，於活動期內使用TRAILME手機流動程式記錄時間，大會便能累積計算出最佳成績，讓參加者更有彈性地自己安排時間享受登山的樂趣。
實體賽個人／隊制路線及賽制
- 日期：2023年1月14日
- 路程：10公里／25公里／50公里
- 路線（時限）：
- 10公里：香港仔郊野公園傷健樂園 → 香港女童軍總會新德倫山莊（4 小時）
- 25公里：大潭郊野公園2號燒烤場 → 樂聚園 → 大浪灣（8小時）
- 50公里：山頂 → 大浪灣（13小時）
*綠行組／隊制的隊員需全隊結伴一次過完成，該次完成時間才會納入成績以計算排名。
線上跑個人／隊制路線及賽制
綠競跑：於指定路線和時限內一次過完成路程
綠悠行：一次或多次累積完成路程
有興趣報名的朋友可按此查閱詳情。
港島徑貫穿7個水塘
香港的山徑其中一個特別之處，不少山徑都靠近市區方便前往，同時擁有獨特生態環境，成為自然愛好者的研究寶地，港島徑便是當中標誌性的城市遠足徑。港島徑分8段，30分鐘內可往來市區，與繁忙都市只是咫尺之隔。全長約50公里，由山頂至大浪灣，貫穿港島五個郊野公園、七個水塘，為世界獨有！而且每一段都有不同的古蹟及生態，非常值得大家親身體驗探索！
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路段
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名稱/路線
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難度
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長度（公里）
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預計時間
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古蹟景觀及生態
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第一段
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山頂 - 薄扶林水塘道
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＊＊
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7.0
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2小時
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薜荔、黑領噪鶥、紅脇藍尾鴝
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第二段
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薄扶林水塘道 - 貝璐道
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＊＊
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4.5
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1小時30分鐘
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四座法定古蹟石橋、吊鐘花、紫嘯鶇、灰背鶇、綠鷺
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第三段
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貝璐道 - 灣仔峽
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＊＊
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6.5
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1小時45分鐘
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第四段
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＊
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7.5
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2小時
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野漆、黑喉噪鶥、棕頸鈎嘴鶥
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第五段
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黃泥涌峽 - 柏架山
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＊＊＊
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4.0
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1小時30分鐘
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大潭水務文物徑、大頭茶、北紅尾鴝、麻鷹
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第六段
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柏架山 - 大潭道
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＊
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4.5
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1小時30分鐘
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第七段
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大潭道 - 土地灣
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＊
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7.5
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2小時
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石碑山、土地灣防禦陣地、長尾縫葉鶯、紅嘴藍鵲
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第八段
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土地灣 - 大浪灣
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＊＊＊
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8.5
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2小時45分鐘
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韓信草、黃腹山鷦鶑、岩鷺