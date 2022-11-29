綠色力量環島行實體賽回歸 與線上跑齊齊接受報名

自1994年起便舉辦的綠色力量環島行已經來到第30屆，今屆賽事將會除了會有實體賽外，亦同時舉辦線上跑，讓參加者於線上線下，同踏綠色之路。實體賽將於2023年1月14日舉辦；線上跑則於2023年1月16日至2月15日舉行，現正開始接受報名。

線上跑可自訂路段及長度

過往兩屆因疫情關係，綠色力量環島行以線上跑形式進行。今年實體賽終於回歸，亦再度提供線上跑，給不同人仕挑選最適合自己的方式去進行比賽。綠色力量環島行設個人、隊制及綠行綠行組，路程分別為50公里、25公里及10公里，參加者可按個人經驗及體力選擇適合的路程及分段進行，只要籌募指定金額即可參加。除了個人、隊制及綠行組，綠色力量環島行亦設有7個企業盃賽，企業團隊可組隊挑戰。盃賽可綜合賽體賽和線上跑的參加人數、累積公里、善款一同計算，競逐獎項。

是次線上跑的形式跟上兩屆一樣，每次完成的港島徑路段及長度均可自訂，亦可自行選擇單次或分開多次、單人或組隊結伴完成，於活動期內使用TRAILME手機流動程式記錄時間，大會便能累積計算出最佳成績，讓參加者更有彈性地自己安排時間享受登山的樂趣。