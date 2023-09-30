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行山
2023-09-30 08:00:44

行山路線｜大東山芒草、城門水塘、屯門、西貢等秋冬好去處 不同難度任你揀

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行山路線｜大東山芒草、城門水塘、青山等秋冬好去處 不同難度任你揀

行山路線｜大東山芒草、城門水塘、青山等秋冬好去處 不同難度任你揀

大東山、獅子山、城門水塘和青山是香港著名的秋冬行山路線，供愛好戶外活動和登山的人士探索自然美景和享受健康運動。以下是對這些路線的簡要介紹

文︰山全部都係山

  • 大東山：大東山位於大嶼山，是一個適合秋冬行山的熱門目的地。登頂後，可以欣賞到壯麗的山景和俯瞰鳳凰山美麗風景。大東山路線不算容易，行山愛好者出發前要做好準備。

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  • 獅子山：獅子山位於香港九龍，是九龍行山路線之一。這條路線需要登上山坡和石級，但一旦登上山頂，可以欣賞到壯觀的城市全景。獅子山是訓練體能和享受刺激的登山者的理想選擇。

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東洋山位於大嶼山，是著名芒草行山路線（am730製圖） 彌勒山位於大嶼山，是芒草行山路線（am730製圖） 東洋山位於九龍，是芒草行山路線（am730製圖） 獅子山位於沙田與樂富黃大仙之間，是著名行山看睇落路線（am730製圖）

熱門行山路線

  • 城門水塘：城門水塘位於荃灣，是一個風景優美水塘。周圍環繞著綠意盎然的山脈和平靜的湖水，提供了一個寧靜的遠足環境。沿著城門水塘的步道行走，你可以欣賞到大自然的美景和鳥類的歌聲。

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  • 青山：青山是屯門的一個山嶺，提供了多個行山路線供選擇。從青山登頂，你可以俯瞰到香港島的迷人景色。除此之外屯門亦有彩虹欄杆、千島湖等選擇。

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麥理浩徑6段是城門水塘熱門行山路線（am730製圖） 青山是屯門熱門行山路線（am730製圖） 彩虹欄杆及藍地水塘是屯門熱門行山路線（am730製圖） 享逸台是城門水塘熱門行山路線（am730製圖） 鷹絲山往九龍水塘是城門水塘熱門行山路線（am730製圖） 大欖涌水塘千島湖是屯門熱門行山路線（am730製圖）
由白沙澳往荔枝莊難度低，是西貢輕鬆行山路線（am730製圖） 曝罟灣是西貢輕鬆行山路線（am730製圖） 蚺蛇尖是西貢熱門行山路線，夏天不宜（am730製圖） 東壩的萬宜地質步道指示清楚，是西貢熱門行山路線（am730製圖）
行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖） 行山裝備清單｜行山鞋、背囊、尿袋等（am730製圖）
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