香港跨年活動2024｜10條香港元旦日出 靚景行山路線迎晨曦（附注意事項）

行山睇日出路線1：薄扶林樹木研習徑｜繞太平山一圈賞維港 薄扶林樹木研習徑🍃 山頂➔盧吉道➔夏力道➔盧吉飛瀑➔山頂 薄扶林樹木研習徑沿盧吉道圍繞552米的太平山而走，路況平坦易行多樹蔭，不論跑步、看維港日出、日落、夜景、親子樂、欣賞植物、了解歷史等，都能滿足到你的需求，親子、拍拖皆宜。 體力︰🌟

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行山睇日出路線2. 鶴咀行山6大打卡位︱必去天涯鳥居 海角燈塔 鶴咀看元旦日出🦀 博加拉炮台➔鶴咀燈塔➔鯨魚骨➔蟹洞➔鶴咀鳥居 鶴咀路況平坦又有多個香港罕有景點，是郊遊、初級新手行山路線，親子樂、拍拖、日出、日落甚至觀星好去處。座落於鶴咀「天涯海角 」的香港第一座燈塔與鯨魚骨為筆者心目中6大景點並列首位。 體力︰🌟✨

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行山睇日出路線4. 萬宜地質步道︱東壩近看世界級六角形岩柱 萬宜地質步道🌋東壩紀念碑➔標尖角➔六角形岩柱➔斷層角礫帶➔彎曲岩柱➔海蝕洞 1.4億年前超級火山爆發，令西貢呈現世界級地理現象，六角形岩柱、斷層角礫帶、彎曲岩柱、海蝕洞等目不暇給。萬宜地質步道為香港重點推廣行山路線，介紹牌詳解萬宜水庫形成過程和歷史。若晚上前往東壩，由西貢乘的士車費約$120。 體力︰🌟✨

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行山睇日出路線6. 馬屎洲地質遊︱低難度登天使之路 馬屎洲看元旦日出💩三門仔➔鹽田仔➔連島沙洲➔馬屎洲自然教育徑➔原路折返 香港的連島沙洲之中，馬屎洲是既容易到達，又有360全海景，郊遊級別行山路線。馬屎洲自然教育徑地質現象豐富，走過天使之路，遇上肥牛岩石、貝殼灘，在七彩泥岩上聽海，寫意非常。折返三門仔靜候日出，正是完美的元旦。 體力︰🌟✨

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行山睇日出路線7. 釣魚翁沿路聽着海風︱香港三尖入門 香港三尖看元旦日出〽️ 五塊田 ➔廟仔墩➔釣魚翁➔大坳門 釣魚翁既為香港三尖之一，既有市區景又同時看到西貢牛尾海和清水灣，難度比青山及蚺蛇尖低，為入門香港三尖首選。惟釣魚翁山頂面積不大，只能容納約20-30人，遲到未必能享受到元旦日出。 體力︰🌟🌟✨

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行山睇日出路線8. 石澳5大好去處︱喜劇之王打卡位 情人橋聽海題 石澳看元旦日出⛱️天后古廟➔情人橋➔大頭洲➔石澳後灘➔石澳健康院 石澳是周星馳電影《喜劇之王》主要取景地方，超短程路線看完日出，再訪石澳既朝聖這套經典作品，更可連同石澳情人橋及沙灘、拍攝觀星等，就算是行山新手也絕不成問題。 體力︰🌟

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