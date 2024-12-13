香港跨年2025｜10條元旦日出靚景行山路線 迎新年第一道晨曦

行山睇日出路線6. 馬屎洲地質遊︱低難度登天使之路 馬屎洲看元旦日出💩三門仔➔鹽田仔➔連島沙洲➔馬屎洲自然教育徑➔原路折返 香港的連島沙洲之中，馬屎洲是既容易到達，又有360全海景，郊遊級別行山路線。馬屎洲自然教育徑地質現象豐富，走過天使之路，遇上肥牛岩石、貝殼灘，在七彩泥岩上聽海，寫意非常。折返三門仔靜候日出，正是完美的元旦。 體力︰🌟✨

技術︰🌟✨

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