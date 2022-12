英國旅遊移民｜英國15個必去地區 倫敦只排第8 呢個陽光最多城市稱冠

英國最好住地方在哪?英國住邊區最好?英國城市排名如何?英國旅遊有咩景點?國際旅遊生活雜誌《TimeOut》公布的「2023年英國15個最佳到訪地區」(The 15 best places to visit in the UK in 2023),或許可為這些問題提供線索,其中倫敦只排第8。

15. 柴郡

「2023年英國15最佳到訪地區」(The 15 best places to visit in the UK in 2023)排名︰ 15. 柴郡 (Cheshire)

.雜誌指柴郡的「星級場所」是卓瑞爾河岸天文台(Jodrell Bank Observatory),路途遙遠也值得一去;亦有由古舊影院改建成美食廣場的Picturedrome food hall,以及保留十三世紀木建築的購物街The Rows。柴郡明年7月20至23日有Bluedot音樂節。

14. 謝菲爾德 (Sheffield)

.雜誌讚賞謝菲爾德坐擁250個公共公園及52平方英里的國家公園,是英國最綠化城市,同時美食及藝術場所林立。推介在Tamper Sellers Wheel吃早餐、Mow’s喝咖啡、在Site Gallery看展覽及在Kelham Island蒲酒吧。

13. 馬蓋特(Margate)

.雜誌指馬蓋特這個海邊小鎮在藝術世界中備受尊崇,有不少由藝術家開設的藝廊及英國著名藝術家艾敏(Tracey Emin)開辦的藝術學校,但賣點不止於藝術,小小的鎮上還有多間優秀餐廳如Angela’s及Bottega Caruso等。

12. 奧克尼群島 (Orkney)

.雜誌指以位於蘇格蘭東北部的奧克尼群島,以史前石陣遺跡聞名,亦可觀賞風雲幻變、巨浪拍岸的充滿戲劇張力的蘇格蘭美景;推介Archive Coffee及釀酒廠Orkney Distillery。

11 帕德斯托 (Padstow)

.雜誌讚賞帕德斯托美食眾多,包括Prawn on the Lawn、The Pig at Harlyn Bay及名廚Rick Stein主理的4間餐廳,推介當中的一間Stein’s Deli;亦推介參觀國家龍蝦養殖場(National Lobster Hatchery)。

10 利物浦 (Liverpool)

.雜誌指利物浦酒吧、餐廳及藝術場所立林;2023年將舉辦歐洲歌唱大賽(Eurovision)。雜誌推介在Chapters of Us吃早午餐,再去披頭四故事館(The Beatles Story)及Everyman Theatre。

9 愛丁堡 (Edinburgh)

.雜誌讚賞愛丁堡之處包括古代城堡聳立在市中心、大量的綠化空間,風景懾人。2023年有不少優秀酒店開幕。

8. 倫敦 (London)

.雜誌形容有千千萬萬個理由到訪倫敦,而明年7月8至9日更有大型戶外音樂節EXODUS Festival。推介在Borough Market午饍、閒逛泰晤士河南岸及泰特現代藝術館(Tate Modern)。

7. 多塞特郡 (Dorset)

.雜誌指多塞特郡擁有古色古香風貌及優美的海岸線,2023年將舉辦多個獨立音樂節。推介普爾市(Poole)的海灘及到Brownsea Island觀鳥。

6. 格拉斯哥 (Glasgow)

.雜誌指格拉斯哥是首屈一指的素食城市,文化資源多,包括巴勒珍藏館(The Burrell Collection),市內Great Western Road獲選為2022年英國最酷街道(2022’s coolest street in the UK),有fine dining食店也有地下音樂表演場地。推介自然保育地Claypits。

5 斯卡布羅 (Scarborough)

.雜誌指斯卡布羅以手工啤聞名,熱門酒吧有The Stumble Inn及Quayside Bar。斯卡布羅市集(Scarborough Fair)將在4、5月短暫重開。推介景點South Cliff Gardens。

4. 曼徹斯特 (Manchester)

.雜誌形容曼徹斯特是「好玩」(fun)城市,2023年斥1,500萬鎊裝修後的曼徹斯特博物館將重開、藝術文化音樂場地Factory International將舉辦草間彌生展;《廿二世紀殺人網絡》舞台版亦會上演。推介Northern Quarter街區及Ezra and Gil咖啡烘焙美食。

3 卡迪根(Cardigan)

.雜誌指位於威爾斯的卡迪根饒富歷史的古舊城鎮,亦有美酒佳餚。推介獨立藝術影院Mwldan及市集Guildhall Market。

2. 伯明翰 (Birmingham)

.雜誌指伯明翰為「英國其中一個被低估的美食之地」,在2022年全英國二十大人氣餐廳佔了3席,分別為Carters of Moseley、The Wilderness及Grace & Savour at Hampton Manor。

1. 伊斯特本 (Eastbourne)