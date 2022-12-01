英國旅遊移民｜英國15個必去地區 倫敦只排第8 呢個陽光最多城市稱冠

英國最好住地方在哪？英國住邊區最好？英國城市排名如何？英國旅遊有咩景點？國際旅遊生活雜誌《TimeOut》公布的「2023年英國15個最佳到訪地區」(The 15 best places to visit in the UK in 2023)，或許可為這些問題提供線索，其中倫敦只排第8。

15. 柴郡

「2023年英國15最佳到訪地區」(The 15 best places to visit in the UK in 2023)排名︰ 15. 柴郡 (Cheshire)

．雜誌指柴郡的「星級場所」是卓瑞爾河岸天文台(Jodrell Bank Observatory)，路途遙遠也值得一去；亦有由古舊影院改建成美食廣場的Picturedrome food hall，以及保留十三世紀木建築的購物街The Rows。柴郡明年7月20至23日有Bluedot音樂節。

14. 謝菲爾德 (Sheffield)

14. 謝菲爾德 (Sheffield)

．雜誌讚賞謝菲爾德坐擁250個公共公園及52平方英里的國家公園，是英國最綠化城市，同時美食及藝術場所林立。推介在Tamper Sellers Wheel吃早餐、Mow’s喝咖啡、在Site Gallery看展覽及在Kelham Island蒲酒吧。

13. 馬蓋特(Margate)

．雜誌指馬蓋特這個海邊小鎮在藝術世界中備受尊崇，有不少由藝術家開設的藝廊及英國著名藝術家艾敏(Tracey Emin)開辦的藝術學校，但賣點不止於藝術，小小的鎮上還有多間優秀餐廳如Angela’s及Bottega Caruso等。

12. 奧克尼群島 (Orkney)

12. 奧克尼群島 (Orkney)

．雜誌指以位於蘇格蘭東北部的奧克尼群島，以史前石陣遺跡聞名，亦可觀賞風雲幻變、巨浪拍岸的充滿戲劇張力的蘇格蘭美景；推介Archive Coffee及釀酒廠Orkney Distillery。

11 帕德斯托 (Padstow)

11 帕德斯托 (Padstow)

．雜誌讚賞帕德斯托美食眾多，包括Prawn on the Lawn、The Pig at Harlyn Bay及名廚Rick Stein主理的4間餐廳，推介當中的一間Stein’s Deli；亦推介參觀國家龍蝦養殖場(National Lobster Hatchery)。

10 利物浦 (Liverpool)

10. 利物浦 (Liverpool)

．雜誌指利物浦酒吧、餐廳及藝術場所立林；2023年將舉辦歐洲歌唱大賽(Eurovision)。雜誌推介在Chapters of Us吃早午餐，再去披頭四故事館(The Beatles Story)及Everyman Theatre。

9 愛丁堡 (Edinburgh)

9. 愛丁堡 (Edinburgh)

．雜誌讚賞愛丁堡之處包括古代城堡聳立在市中心、大量的綠化空間，風景懾人。2023年有不少優秀酒店開幕。

8. 倫敦 (London)

8. 倫敦 (London)

．雜誌形容有千千萬萬個理由到訪倫敦，而明年7月8至9日更有大型戶外音樂節EXODUS Festival。推介在Borough Market午饍、閒逛泰晤士河南岸及泰特現代藝術館(Tate Modern)。

7. 多塞特郡 (Dorset)

7. 多塞特郡 (Dorset)

．雜誌指多塞特郡擁有古色古香風貌及優美的海岸線，2023年將舉辦多個獨立音樂節。推介普爾市(Poole)的海灘及到Brownsea Island觀鳥。

6. 格拉斯哥 (Glasgow)

6. 格拉斯哥 (Glasgow)

．雜誌指格拉斯哥是首屈一指的素食城市，文化資源多，包括巴勒珍藏館(The Burrell Collection)，市內Great Western Road獲選為2022年英國最酷街道(2022’s coolest street in the UK)，有fine dining食店也有地下音樂表演場地。推介自然保育地Claypits。

5 斯卡布羅 (Scarborough)

5. 斯卡布羅 (Scarborough)

．雜誌指斯卡布羅以手工啤聞名，熱門酒吧有The Stumble Inn及Quayside Bar。斯卡布羅市集(Scarborough Fair)將在4、5月短暫重開。推介景點South Cliff Gardens。

4. 曼徹斯特 (Manchester)

4. 曼徹斯特 (Manchester)

．雜誌形容曼徹斯特是「好玩」(fun)城市，2023年斥1,500萬鎊裝修後的曼徹斯特博物館將重開、藝術文化音樂場地Factory International將舉辦草間彌生展；《廿二世紀殺人網絡》舞台版亦會上演。推介Northern Quarter街區及Ezra and Gil咖啡烘焙美食。

3 卡迪根(Cardigan)

3. 卡迪根(Cardigan)

．雜誌指位於威爾斯的卡迪根饒富歷史的古舊城鎮，亦有美酒佳餚。推介獨立藝術影院Mwldan及市集Guildhall Market。

2. 伯明翰 (Birmingham)

2. 伯明翰 (Birmingham)

．雜誌指伯明翰為「英國其中一個被低估的美食之地」，在2022年全英國二十大人氣餐廳佔了3席，分別為Carters of Moseley、The Wilderness及Grace & Savour at Hampton Manor。

1. 伊斯特本 (Eastbourne)