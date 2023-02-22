47人初選案｜區諾軒：無聽過參選人不同意用《基本法》權力否決預算案

民主派47人初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪，案件今日(22日)在西九龍法院進入第13日的審訊。控方證人區諾軒繼續作供。控方問區有沒有參選人表明過不同意運用《基本法》權力否決預算案？區表示自己無聽過，其後，法官陳慶偉再問，按區的理解，是否所有參與者都同意運用呢個權力否決預算案？區稱，「我唔敢咁武斷，只係話無人公開反對啫。」

因缺席新西協調會議 6月才知道文件與其餘四區不同

控方今日開庭便問區諾軒，五個地方選區是否均有達成協議，指會積極運用《基本法》賦予權力否決《財政預算案》？區供稱，在2020年6月9日記者會之前，在初選組織者的WhatsApp群組，成員包括他、戴耀廷、趙家賢、民主動力職員黎敬輝及鍾錦麟。

戴耀廷曾在群組發出幾個檔案，為各區協調機制的內容。區諾軒指，他因為沒有去新界西的協調會議，故6月才知道新界西文件的字眼是「會運用《基本法》賦予權力，否決《財政預算案》」，其餘四區則是「積極運用《基本法》賦予權力」。

區諾軒指「攬炒」最終目的是使行政長官落台

控方問區，為何指「否決預算案」是重要？區稱，當時認為有部分參加者，的確相信攬炒同否決財政預算案是他們關心的議題，「我當時嘅諗法係，與其去敦促其他嘅候選人，不如佢哋將時間擺喺宣傳佢哋嘅理念，令到更加多嘅人投票畀佢哋。」控方遂問，區對於「攬炒」的理解是甚麼？區說，「我理解當時候有唔少…一定程度嘅參加者啦，係有講過呢個概念嘅，佢哋會認為透過否決《財政預算案》，最後促使到行政長官落台，就係有一個攬炒意思。呢個理解同我喺4月30號，《蘋果日報》嘅訪問，都係相符嘅。」

法官就協調文件中擁護《基本法》條款提問

控方及後指，初選提名表格中有「我承諾支持和認同，由戴耀廷和區諾軒主導之協調會議共識，包括民主派 35+ 公民投票計劃及其目標」字句。區諾軒解釋指這份文件是「民主動力」的文件，「如果照字面所講，如果違反呢個共識嘅話，就會唔發還返個按金畀個參加者。」法官李運騰其後又引述新界西協調機制的文件，指文件的第六點令他「最感興趣」，以及希望區作出解釋。第六點提到，參選人會擁護《基本法》及保證效忠香港特別行政區。

區諾軒稱，「呢個係『民主動力』當初設計呢份報名表時，希望每個參與者都能夠奉行到第六點嘅精神嘅。」

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