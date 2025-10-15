重陽節行山｜馬鞍山昂平/屯門藍地水塘/沙田道風山等10條初級路線合集

重陽節為農曆9月初九，習俗包括祭拜祖先、掃墓、登高、賞菊等活動。
重陽節2025正日為10月29日，料天氣正好是秋高氣爽去行山的好日子。沙田道風山、屯門藍地水塘、馬鞍山昂平等初級行山路線又有靚景，適合拍拖及親子之樂，是重陽節好去處。
道風山行山路線｜沙田短途漫遊聖殿十字架
道風山1930年由挪威傳教士艾香德（Karl Ludvig Reichelt）建道風山基督教叢林，古色古香。融合中西文化既是享受寧靜之地，由沙田站起半小時內到達，是鄰近市區及短程行山路線。道風山既是《鹿鼎記》韋小寶（周星馳飾）到鳌拜家抄家的場景，也是棒球電影《點五步》操體能的地方。校長盧光輝 （廖啟智飾）逐一兜巴星棒球員。
長洲一日遊︱美食歷史行山沙灘追風 最高點瞰連島沙洲
長洲（Cheung Chau）是香港最著名的連島沙洲，離島遊、長洲一日遊、露營、Staycation或到訪特色小店、美食都一應俱全。長洲面積約3平方公里。長洲是香港首面奧運金牌得主「風之后」李麗珊的訓練滑浪風帆的地方，金句「香港運動員唔係垃圾」記憶猶新。
南生圍賞日落｜單車跑步自駕遊皆宜
南生圍河流導賞徑距離為5.5公里，如果由元朗站經南生圍（Nam Sang Wai）繞一圈大約9公里，踩單車或自駕遊甚至跑步皆宜。打卡聖地婚紗橋、白千層樹林、大草原，加上日落都是南生圍受歡迎的原因
愉景灣行山路線｜愉景灣經聖母神樂院去梅窩 賞倒數中海景
十字牌牛奶發源地，來自大嶼山東部聖母神樂院。這條初級行山路線由愉景灣出發，經稔樹灣到神學院，經銀礦灣到梅窩作結。既有歷史、海景、三個截然不同的沙灘，還有隱藏於美景下的倒數計時器。
元荃古道簡易版行山路線｜石龍拱瞰青馬大橋 尋蓮花山滑梯
元荃古道約12.5公里，可飽覽藍巴勒海峽、汀九橋、青馬大橋海景，是不少人郊遊之選。然而上斜不少、距離長以及準備不足，往往輕視了全走元荃古道的難度。元荃古道簡易版以落斜為主，景色類同，若是新手或親子郊遊或更節省體力
初級短程行山路線｜四水塘連走 九龍接收水塘探古蹟 石梨貝水塘明媚
金山一帶以猴子聞名又名馬騮山，源自興建水塘。1910年代引入馬騮吃掉有毒的馬錢，一路繁殖到至今。餵飼野生動物破壞生態平衡，間接引致猴子搶奪或襲擊人類。遇到猴子時切勿餵飼。當日見證一名中年女人拿出食物，想讓孩子體驗餵飼，卻被一群猴子包圍和襲擊，令一家大細落荒而逃。
摩星嶺行山路線｜因日軍鬼故而陰森？ 訪白屋西環泳棚賞日落
香港島不乏初級新手行山路線，摩星嶺（Mount Davis）既不需瘋狂上樓梯和暴曬，而且包含豐富二戰歷史古蹟及鬼故，不論初級行山或尋訪古蹟都樂在其中。白屋、日落觀瀾亭、西環鐘聲泳棚就在不遠處，有時間和體力的不妨一網打盡多個著名香港景點
馬鞍山郊遊徑行山路線 | 三眼洞過青蛙石 昂平落西貢輕鬆之選
馬鞍山郊遊徑最令人卻步是前段的石屎路，由恆安開始行要近一小時才到起點，無風景可言。筆者推薦大水坑站起步，先後經過三眼洞和青蛙石，再完成整條馬鞍山郊遊徑，景色大升級。
短程行山路線｜乾隆古道林蔭滿分 夏日行山賞望夫石回歸亭
想行山又要近市區交通方便，一年四季包括夏天都應付到，名字霸氣十足的乾隆古道是心水推介。全長不足5公里，上落坡不算多，最加分的是樹蔭滿滿，不用被毒辣太陽曬傷，就可欣賞望夫石、香港回歸亭等
屯門行山路線｜彩虹欄杆往虎地 藍地水塘集天空之鏡及猛鬼於一身
屯門行山選擇不少，要靚景又不難行當數彩虹欄杆，非虎地郊遊徑莫屬。遊歷集天空之鏡及猛鬼水塘於一身的藍地水塘作完美句號，時間及距離不長，半天閒遊十分理想。