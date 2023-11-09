雙11優惠2023｜手袋、女裝衫、運動鞋優惠碼一覽 仲有酒店、自助餐、吸塵機、電器購物節大減價懶人包

雙11即11月11日，各品牌、網路購物平台等，都會在每年11月11日前後推廣減價優惠的促銷活動。有人又稱雙11為光棍節、狂歡節或購物節。
雙11優惠陸續開鑼！期待已久，Adidas「雙11優惠」年度網上限定優惠搶先登場！由即日起至11月12日，Adidas官網分開三個階段推出早鳥優惠，當中超人氣運動服裝、童裝、女裝產品激減低至2折入手，而且購物滿額更有額外折扣優惠，絕對是Adidas全年至抵的掃貨時刻！另外，Nike網店雙11預售活動也開始了，除了超過1,500款運動鞋同男女服裝低至7折外，買滿兩件或以上額外再8折！
雙11優惠｜Adidas官網大量運動/童裝/女裝產品折上折後低至2折 Nike低至5折
▼雙11優惠｜Adidas SPORTS SALE一覽▼
▼雙11優惠｜Nike減價產品額外65折▼
名牌雲集的Net-A-Porter之前推出早鳥優惠經已被搶購，今期正式進行雙11優惠，指家貨品75折，當中不少好物大減價，幫各位整合話題波鞋減價款，有VEJA、HOKA ONE ONE、ON、ASICS、NEW BALANCE等，趁有碼數要買定離手！
雙11優惠｜ASICS Ub5-S、VEJA小白鞋、HOKA Clifton 等人氣潮鞋、運動鞋75折！NAP限時至11月13日
▼雙11優惠｜ASICS NEW BALANCE等產品▼
名牌網購平店LUISAVIAROMA做指定貨品7折，好多熱賣單品都在特價列之中，其中Hoka One One不少跑鞋款有7折，有新款Clifton 9，黑、白、奶茶色都有7折，碼數算好齊全，折後$900，價錢相當吸引。
雙11優惠｜HOKA ONE ONE潮鞋7折 新款Clifton 9全黑/白減至$900、全黑Bondi SR$1080！
▼雙11優惠｜HOKA ONE ONE減價▼
Klook進行玩盡旅神祭，由11月1日至12日期間，每日12NN及9PM放送本地及海外旅遊優惠，精選抵Deal低至$11起！仲有日韓台泰歐旅遊折扣高達25折、限時優惠碼高達$1,752，香港維港凱悅尚萃酒店自助餐、澳門新濠影滙傳奇英雄科技城門票、澳門四季酒店鳴詩自助餐、深圳卡魯冰雪世界等都有買一送一優惠！
雙11優惠｜Klook玩盡旅神祭 機場快綫低至$11 維港凱悅尚萃酒店自助餐買1送1
▼雙11優惠｜Klook玩盡旅神祭▼
實惠進行11.11網店狂歡購物節，由即日起至11月13日，一系列網店限定超筍優惠幫你慳到盡：包括傢俬即買即減高達$1,200、家品及寵物用品滿$500即減$80等
11月1日至11日，友和YOHO優行雙11購物節，過千款產品低至$11，必搶產品包括Iphone 15 Pro、PS 5、Apple Watch、任天堂Switch OLED等！今年用滙豐信用卡購物更可享一連串網購優惠，於友和買滿HK$2,000即減HK$150，優惠全店適用！
雙11優惠｜友和購物節Iphone 15 Pro Max、PS 5、任天堂Switch減價 過千產品低至1折 滙豐信用卡享折扣
11月1日至11月21日期間，ElecBoy電器幫就為大家準備咗6大快閃至抵價優惠，仲會每日推出1款或者多達10款閃購爆款產品，以超抵驚喜價發售，仲有滿額免運費優惠
雙11優惠｜電器幫激減 DYSON風筒、東芝氣炸烤焗爐、SONY無線降噪耳機等人氣電器/產品 全場低至11折！(附連結)
小米香港今天宣佈一年一度的「雙11」於今日（10月31日）至11月13日舉行。一如既往，今年除了產品價格折扣和領取更多優惠券、限時秒殺及消費獎賞以外，更推出精選智能生活套裝和11月新品：Xiaomi 顯示器 A27i及Xiaomi 室外攝影機CW400驚喜上市；其中10月新品Xiaomi 智能空氣炸鍋6.5L （白／黑色）更於全渠道正式隆重上市，「雙11」活動期間內購買，更可享有$50價格優惠，以$599購買 （原價$ 649）!
百佳帶嚟雙11優惠狂歡折，大量精選貨品減11% off，包括蔬菜先生系列產品買3包 11%OFF、全線即沖熱飲買滿$111 11% OFF及EDO pack 餅乾/薯片買2件11% OFF！
▼雙11優惠｜Love, Bonito SALE一覽▼
女裝品牌Love, Bonito一年一度的11月激減優惠，官網及4間門市超過6千件貨品都有折扣優惠、超過3千件單品低至3至5折、過千件單品甚至低至3折；無論是休閒服、秋冬系列、上班服飾和婚禮派對風格單品都一應俱全。另外，Love, Bonito將於11月24至11月26日在四間門市將舉行Black Friday優惠，購物滿HK$400或以上即享全單85折優惠，而購物滿HK$600或以更可享有全單8折優惠；11月27日於Love, Bonito官網更有Cyber Monday優惠，部分減價單品將由7折起，買兩件即享額外85折優惠、買三件即享額外75折優惠。
優惠詳情：
● 單一帳單消費滿HK$580或以上，即可享全單額外8折優惠（輸入優惠碼 WOW20）；
● 單一帳單消費滿HK$480或以上，即可享全單額外85折優惠（輸入優惠碼 WOW15）；
● 單一帳單消費滿HK$280或以上，即可享全單額外9折優惠（輸入優惠碼 WOW10）。
WRD有加入雙11優惠戰團，本身官方說法會在11月3日推出7折優惠，誰知官方殺出一個偷步，來個低至半價優惠，當中BV手袋都有折，折扣方面大致低至56折，讓各位預早搶手袋。皇牌人氣Mini Jodie，而且是啡色，65折後$13,471入手；近期人氣王Baguette Pochette單肩包，75折後$11,438，也是入門級之選。
至於經典的，也是二手市場很熱賣的「轉手款」Cassette朱古力啡色則有折上折，56折後$19,708，不用兩萬就可以擁有，是回到開初幾年前的價位呢，是不是很吸引！
雙11優惠｜Bottega Veneta 手袋低近半價！Mini Jodie減愈$7,000、仲有Cassette狂減
▼雙11優惠｜Bottega Veneta 手袋低近半價▼
今次雙11優惠，好多品牌都有誠意地推出優惠，當中FARFETCH就以指定正價貨品滿$1,200享75折優惠，折扣品牌裡面有Polo Ralph Lauren，一系列轉季單品好多款都有折。其實Polo Ralph Lauren官網都有低至半價，但減價品當中無皇牌冷衫，而Yahoo網購專員又見到FARFETCH剛好有Polo冷衫有折，那就轉移陣地，在FARFETCH入手Polo冷衫吧！日韓女生大愛的冷衫款，百搭白色折後低至$1,102、天藍色折後低至$1,258、藍色開胸冷衫折後低至$1,313，想購入冷衫的朋友，絕對可以把握機會入手。
雙11優惠｜Polo Ralph Lauren 75折！日韓女生大愛冷衫折後$1,102、冷帽頸巾齊特價
▼雙11優惠｜Polo Ralph Lauren 75折！日韓女生大愛冷衫▼
「Dyson 11.11年度購物節」已經率先開始咗喇！今年Dyson 雙11嘅折扣力度比往年更震撼，三重驚喜等你嚟搶：11月4日至11日官網每日都有「每日特選」商品輪流推出年度最抵價，優惠達$2,480；滙豐信用卡用戶更獨享指定新型號優惠，讓你慳更多。11月10日同11日更有重磅超值加購活動，只要消費達到指定金額，就可以用驚爆至抵價買到Dyson科技。
雙11優惠｜Dyson無線吸塵機、空氣清新機優惠達$2,480官網限時搶購 滙豐信用卡買指定型號慳上慳(附連結)
▼雙11優惠｜Dyson吸塵機▼
今期UNIQLO雙11優惠有不少好物減價，當中包括多款秋冬單品，如首次推出減價的超輕型羽絨外套與及HEATTECH T恤，前者由$599減至$499，後者由由$99/$79減至$79/$59，的確幾吸引。另外知性系列的恤衫、針織衫、近年大熱的直腳工裝褲、工裝短版外套等都有折扣，換季想買新衫子的朋友把握時機！
雙11優惠｜UNIQLO減價 HEATTECH、超輕型羽絨外套、T恤 、長袖格紋恤衫等 一連2星期直至11月16(附連結)
▼雙11優惠｜UNIQLO HEATTECH羽絨 外套等▼
雙11優惠，CASETiFY 推出全年最強限時優惠，多項優惠驚喜活動會於11月逐一推出！於 CASETiFY 官網或門市購買一件指定產品即享八五折；兩件七五折；三件或以上可享七折優惠。iPhone 15 系列產品亦首次參與優惠推廣活動，顧客可透過 casetify官網 或前往 CASETiFY STUDiO 門市選購產品。
雙11優惠｜IKEA超過4000款精選產品 限時88折優惠
IKEA多款精選家中必備小物，包括不少四季適用之選，如便利又實用的KOPPLA四頭拖板、精緻又具儀式感的GLIMMA小蠟燭、可重覆使用的LADDA充電池、ALFTA黏貼式掛鈎配搭YLLEVAD畫框；可依個人喜好添加數量的BLODLÖNN鏡，能拼出獨特的形狀，簡單地增加室內空間感；以及IKEA熱賣的JUSTINA椅墊和LILLHULT充電線，均可獲88折優惠！
再創低價再享折扣！
除了雙11網上限時優惠，部份「再創低價」的產品亦同享88折，包括可以避免在待機狀態下浪費電的KOPPLA六頭拖板連6個開關；KLOCKIS時鐘，只要轉動方向，即可變換4種功能：時間及日期、溫度計、計時器及倒數計時器，多款日常必備好物熱賣產品售價比上年更低，不過質量依然，現在更享88折優惠。
中華航空雙11網站推出限時85折，於即日起至11月11日，於官網購買由香港出發所有航線機票低至85折！
雙11優惠｜中華航空機票優惠 香港出發所有航線85折(附連結)
MIZUNO推出雙11優惠，於即日起至11月12日，網店限定部分精選貨品低至5折，其中更有廣受跑手歡迎的 WAVE RIDER & WAVE INSPIRE 系列！
COS本身設有官方網店，不過常客都知，COS官網只設International版面，而且都會有運送及運費限制，對於身處香港的「COS迷」，這網購設定不算太Friendly。近期品牌在網購平店ZALORA設置官方店，對於網購人士來說就方便得多了。ZALORA有30天退貨服務，運費基本上是$30-$40，但品牌好多時都會可以扣除，或者滿額會有免運，相對於外國網購的運費會比較便宜。
紐約精品級時裝設計品牌Thom Browne，其四間設計深入民心，不過品牌價位也算高，最近因為雙11的關係有6折優惠，很心動吧！恤衫、腰帶、卡片套、Sweatshirt全都有折扣，熱賣的腰帶折後$2,8XX、恤衫折後低至$4,5XX就可以入手，話不多說，準備掃貨！