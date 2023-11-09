雙11優惠2023｜手袋、女裝衫、運動鞋優惠碼一覽 仲有酒店、自助餐、吸塵機、電器購物節大減價懶人包

雙11即11月11日，各品牌、網路購物平台等，都會在每年11月11日前後推廣減價優惠的促銷活動。有人又稱雙11為光棍節、狂歡節或購物節。

雙11優惠陸續開鑼！期待已久，Adidas「雙11優惠」年度網上限定優惠搶先登場！由即日起至11月12日，Adidas官網分開三個階段推出早鳥優惠，當中超人氣運動服裝、童裝、女裝產品激減低至2折入手，而且購物滿額更有額外折扣優惠，絕對是Adidas全年至抵的掃貨時刻！另外，Nike網店雙11預售活動也開始了，除了超過1,500款運動鞋同男女服裝低至7折外，買滿兩件或以上額外再8折！ 雙11優惠｜Adidas官網大量運動/童裝/女裝產品折上折後低至2折 Nike低至5折 ▼ 雙11優惠｜Adidas SPORTS SALE一覽 ▼

▼ 雙11優惠｜Nike減價產品額外65折 ▼

▼雙11優惠｜Love, Bonito SALE一覽▼ 女裝品牌Love, Bonito一年一度的11月激減優惠，官網及4間門市超過6千件貨品都有折扣優惠、超過3千件單品低至3至5折、過千件單品甚至低至3折；無論是休閒服、秋冬系列、上班服飾和婚禮派對風格單品都一應俱全。另外，Love, Bonito將於11月24至11月26日在四間門市將舉行Black Friday優惠，購物滿HK$400或以上即享全單85折優惠，而購物滿HK$600或以更可享有全單8折優惠；11月27日於Love, Bonito官網更有Cyber Monday優惠，部分減價單品將由7折起，買兩件即享額外85折優惠、買三件即享額外75折優惠。

優惠詳情：

● 單一帳單消費滿HK$580或以上，即可享全單額外8折優惠（輸入優惠碼 WOW20）；

● 單一帳單消費滿HK$480或以上，即可享全單額外85折優惠（輸入優惠碼 WOW15）；

● 單一帳單消費滿HK$280或以上，即可享全單額外9折優惠（輸入優惠碼 WOW10）。 Love, Bonito官網

今次雙11優惠，好多品牌都有誠意地推出優惠，當中FARFETCH就以指定正價貨品滿$1,200享75折優惠，折扣品牌裡面有Polo Ralph Lauren，一系列轉季單品好多款都有折。其實Polo Ralph Lauren官網都有低至半價，但減價品當中無皇牌冷衫，而Yahoo網購專員又見到FARFETCH剛好有Polo冷衫有折，那就轉移陣地，在FARFETCH入手Polo冷衫吧！日韓女生大愛的冷衫款，百搭白色折後低至$1,102、天藍色折後低至$1,258、藍色開胸冷衫折後低至$1,313，想購入冷衫的朋友，絕對可以把握機會入手。 雙11優惠｜Polo Ralph Lauren 75折！日韓女生大愛冷衫折後$1,102、冷帽頸巾齊特價 ▼ 雙11優惠｜Polo Ralph Lauren 75折！日韓女生大愛冷衫 ▼

雙11優惠，CASETiFY 推出全年最強限時優惠，多項優惠驚喜活動會於11月逐一推出！於 CASETiFY 官網或門市購買一件指定產品即享八五折；兩件七五折；三件或以上可享七折優惠。iPhone 15 系列產品亦首次參與優惠推廣活動，顧客可透過 casetify官網 或前往 CASETiFY STUDiO 門市選購產品。 雙11優惠｜CASETiFY低至七折 由iPhone 15系列到情侶組合、防摔手機殼等人氣產品限時優惠

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雙11優惠｜IKEA超過4000款精選產品 限時88折優惠 IKEA多款精選家中必備小物，包括不少四季適用之選，如便利又實用的KOPPLA四頭拖板、精緻又具儀式感的GLIMMA小蠟燭、可重覆使用的LADDA充電池、ALFTA黏貼式掛鈎配搭YLLEVAD畫框；可依個人喜好添加數量的BLODLÖNN鏡，能拼出獨特的形狀，簡單地增加室內空間感；以及IKEA熱賣的JUSTINA椅墊和LILLHULT充電線，均可獲88折優惠！ 再創低價再享折扣！ 除了雙11網上限時優惠，部份「再創低價」的產品亦同享88折，包括可以避免在待機狀態下浪費電的KOPPLA六頭拖板連6個開關；KLOCKIS時鐘，只要轉動方向，即可變換4種功能：時間及日期、溫度計、計時器及倒數計時器，多款日常必備好物熱賣產品售價比上年更低，不過質量依然，現在更享88折優惠。

雙11優惠｜ZALORA優惠碼買COS時裝低至55折！皇牌百搭Tee、連身裙、冷背心 知性女生留意