世界盃2022︱阿根廷今屆四獲12碼平紀錄 加利佬堅尼質疑錯判極刑（有片）

美斯（Lionel Messi）對克羅地亞射入12碼，助阿根廷以3︰0氣走對手殺入世界盃決賽，創造多項世界盃紀錄。但加利尼維利等名宿不同意艾華利斯（Julián Álvarez）被撞跌一球應判12碼。
美斯12碼4射3中
阿根廷今屆世界盃比賽時間獲得4球12碼，與兩支球隊並列世界盃紀錄。1966年尤西比奧的葡萄牙與1978沒有告魯夫的荷蘭各獲4球12碼，全數射入。當屆葡萄牙挫蘇聯摘季，而荷蘭決賽負阿根廷飲恨。而美斯今屆比賽時間12碼4射3中（不計算對荷蘭互射12碼），對波蘭一役被施捷斯尼撲出。
Facts:— ᾍδης (@AlithisVasilias) December 13, 2022
-Ball went to left
-Alvarez went to right
-Goalkeeper didn’t stand his ground, instead he jumped at Alvarez
-He went to right and blocked alvarez with his leg.
-HE CLEARLY MISSED THE BALL#ARGCRO #FIFAWorldCup #FIFAWorldCupQatar2022 #ARGvsCRO #penalty #Alvarez #Messi𓃵 pic.twitter.com/prvU9nfxKD
20球12碼歷屆第二多
加利尼維利（Gary Neville）認為第一球不應判12碼︰「絕對不是12碼，門將利華高域出迎封位，但總不能避免與艾華利斯接觸，他還能怎樣做？已經停了下來沒有向前衝。」伊恩胡禮（Ian Wright）也同意︰「球證沒有再看，不能理解。」一同任嘉賓的堅尼（Roy Keane）也和議。今屆判罰20次12碼，不過未計法國對摩洛哥、季軍戰及冠軍戰，暫時遠不及上屆。2018世界盃出現29次12碼為歷屆之冠，而1998及2002世界盃分別出現18球12碼。
阿根廷2022世界盃12碼
總結6場4球12碼入3球
美斯入決賽勢成決賽周上陣王
美斯以11球打破巴迪斯圖達的世界盃入球隊史紀錄，而3︰0助攻艾華里斯一球令他錄得歷來9次世界盃助攻，超越馬勒當拿。只要美斯於決賽上陣，將以26場超越德國名宿馬圖斯，獨享世界盃上陣最多球員紀錄。至於高路斯累積16個世界盃入球紀錄，目前累積11球的美斯將難以打破。阿根廷將在香港時間12月18日晚上11時鬥法國或摩洛哥，力爭球隊第3度封王。