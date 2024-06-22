周六9時格魯吉亞鬥捷克 ViuTV免費直播 歐洲國家盃由24隊爭逐冠軍，根據ViuTV節目表，周六的格魯吉亞鬥捷克除了可在收費頻道Now TV 618/619/688收看直播，也可透過ViuTV99台免費收看直播。 歐洲國家盃｜艾歷臣心臟驟停後1100日建功 丹麥和斯洛文尼亞 歐國盃24隊完整球員名單