歐洲國家盃分組賽進入最後階段。周三（6月26日）凌晨零時先是D組的關鍵之戰，法國與荷蘭分途迎戰波蘭及奧地利，這組的首名對淘汰賽的走線相當關鍵，尤其將避開德國、西班牙及葡萄牙。至於凌晨3時，輪到C組的比賽，目前分組領先的英格蘭，仍要爭取勝利才確保出線，而丹麥會與塞爾維亞爭取晉級的機會。
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
▼歐洲國家盃分組賽賽程▼
連尼加舒利亞堅持對卡尼批評
在英格蘭的隊長哈利卡尼（Harry Kane），在記者會上回應連尼加（Gary Lineker）的批評後。連尼加也「開咪」與拍檔舒利亞（Alan Shearer）「反駁你個反駁」。他指自己只是做傳媒人應有的工作，又指卡尼：「你知道這為甚麼會發生。」
歐洲國家盃｜連尼加舒利亞堅持對卡尼批評：你知道為甚麼會這樣
英格蘭或轉陣出擊
分組目前1勝1和居榜首，不過英格蘭仍然被國內抨擊表現。今場面對之前兩場賽和的斯洛文尼亞，英軍或被迫轉陣。阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）在防中位置的攻守轉換差，也浪費其右路致命出波的能力；今場會否以干拿加歷查（Conor Gallagher）或邁奴（Kobbie Mainoo） 頂上擔正，將成焦點。菲爾科頓（Phil Foden）在左路表現走樣也急須解決，但修夫基（Gareth Southgate）隨時會以原有攻擊組合出擊，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及哈利卡尼（Harry Kane）肩負攻門重任，卻嫌支援不足，效果欠佳。對於英軍而言，贏波的結果相當重要，因為任何失分機會都有可能跌落次名，被迫在16強硬撼東道主德國。而同組的丹麥與塞爾維亞也需要爭取出線機會，目前兩隊分別只有2及1分，贏波很大機會取得分組前兩名。
歐洲國家盃｜英格蘭「細」鬥斯洛文尼亞
歐洲國家盃｜Kylie C./李佩芝/張嘉殷 NowTV 絲打有一個共通點
歐洲國家盃2024賽程、新聞、分組及出線形勢
奧地利神勇可擋荷蘭
D組的形勢前3名球隊都有機會爭取到出線的機會，尤其目前已完成的A組及B組，第3名球隊最多只有3分，對於已經有3分的奧地利來說，只要賽和荷蘭已夠分出線。至於法國面對已出局的波蘭，今仗仍然有需要取勝，原因是D組的首名出線會先對F組的次名，目前F組土耳其以3分排第2，很可能亦以此出線，而之後八強的路線也只會對上E組的首名或其他組的第3名，並完全避免德國、西班牙及葡萄牙的上線，對爭標球隊相對有利。
奧地利對荷蘭賽前分析
美洲國家盃｜阿根廷鬥智利 HOY TV77台周三9時免費直播（附連結）
歐國盃24隊完整球員名單
有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事於99台免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。
歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起
今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。
歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話
▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。