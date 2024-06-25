歐洲國家盃分組賽進入最後階段。周三（6月26日）凌晨零時先是D組的關鍵之戰，法國與荷蘭分途迎戰波蘭及奧地利，這組的首名對淘汰賽的走線相當關鍵，尤其將避開德國、西班牙及葡萄牙。至於凌晨3時，輪到C組的比賽，目前分組領先的英格蘭，仍要爭取勝利才確保出線，而丹麥會與塞爾維亞爭取晉級的機會。

連尼加舒利亞堅持對卡尼批評

在英格蘭的隊長哈利卡尼（Harry Kane），在記者會上回應連尼加（Gary Lineker）的批評後。連尼加也「開咪」與拍檔舒利亞（Alan Shearer）「反駁你個反駁」。他指自己只是做傳媒人應有的工作，又指卡尼：「你知道這為甚麼會發生。」

英格蘭或轉陣出擊

分組目前1勝1和居榜首，不過英格蘭仍然被國內抨擊表現。今場面對之前兩場賽和的斯洛文尼亞，英軍或被迫轉陣。阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）在防中位置的攻守轉換差，也浪費其右路致命出波的能力；今場會否以干拿加歷查（Conor Gallagher）或邁奴（Kobbie Mainoo） 頂上擔正，將成焦點。菲爾科頓（Phil Foden）在左路表現走樣也急須解決，但修夫基（Gareth Southgate）隨時會以原有攻擊組合出擊，祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及哈利卡尼（Harry Kane）肩負攻門重任，卻嫌支援不足，效果欠佳。對於英軍而言，贏波的結果相當重要，因為任何失分機會都有可能跌落次名，被迫在16強硬撼東道主德國。而同組的丹麥與塞爾維亞也需要爭取出線機會，目前兩隊分別只有2及1分，贏波很大機會取得分組前兩名。