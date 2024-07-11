歐洲國家盃淘汰賽8強階段，法國、西班牙及英格蘭、荷蘭先後晉級4強，西班牙憑耶馬爾世界波率先擊敗法國晉身決賽，而英格蘭憑屈堅斯絕殺以2︰1擊敗荷蘭晉身決賽，兩隊將在周一凌晨3時爭冠軍。
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歐洲國家盃決賽 Viu免費直播
歐洲國家盃將在7月15日（周一）凌晨3時上演英格蘭對西班牙的決賽，ViuTV 99台將由凌晨2時開始免費直播。
歐洲國家盃｜決賽ViuTV周一凌晨3時免費直播（附連結）
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耶馬爾決賽前17歲
西班牙翼鋒耶馬爾（Lamine Yamal）在4強射入世界盃，打破歐國盃最年輕入球紀錄。這名巴塞小將仍在進修，在歐國盃期間不忘做功課，他的努力沒有白費，在考試取得合格，更有時間與西班牙隊友打機，可算是時間管理大師。這名小將在7月13日生日，如在決賽贏波將是他17歲生日最佳禮物。
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麥總安巴比？
NowTV球員譯名一向是球迷熱話，今屆麥巴比繼續被稱為安巴比，連評述員也不時口誤說成較多人使用的麥巴比。法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）被譯作烏巴麥簡奴，令旁述每次讀名都要慢下來，格外小心。
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▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼
修夫基成神帥？
英格蘭連續兩屆殺入歐國盃決賽，主帥修夫基多次換人見效，令不少球迷紛紛在網上寫「道歉信」，更指修夫基是神帥。
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歐國盃24隊完整球員名單
歐洲國家盃神射手榜形勢
英格蘭的哈利卡尼（Harry Kane）、西班牙的丹尼爾奧莫（Dani Olmo）。荷蘭的加普、斯洛伐克的舒蘭斯（Ivan Schranz）、格魯吉亞的米卡達迪斯（Georges Mikautadze）與德國的穆斯亞拿（Jamal Musiala）同以3球暫成為歐洲國家盃神射手榜第一位。當中只有哈利卡尼及丹尼爾奧莫有機會在歐國盃決賽上陣。而比寧咸及法比安彭拿（Fabian Ruiz）各入兩球，也有機會後來居上成為今屆神射手。
2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。
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今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家（還要是缺少大國俄羅斯的情況下），參賽隊數是歷來之冠（2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊）。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景（E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況）。