歐洲國家盃淘汰賽16強階段，瑞士、德國、英格蘭、西班牙、法國、葡萄牙、荷蘭及土耳其先後晉級8強。凌晨3時法國對葡萄牙，麥巴比遇上兒時偶像C朗拿度，至於英格蘭撼瑞士在7月7日（星期日）凌晨00︰00，時間理想。尾場荷蘭撼土耳其一樣精彩。

麥巴比遇C朗拿度

法國當家球星的基利安麥巴比（Kylian Mbappe），自小就把葡萄牙的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）為偶像，今次兩代球星對決，會否是二人最後一次同場作賽？

麥總安巴比？

NowTV球員譯名一向是球迷熱話，今屆麥巴比繼續被稱為安巴比，連評述員也不時口誤說成較多人使用的麥巴比。法國中堅烏柏美卡奴（Dayot Upamecano）被譯作烏巴麥簡奴，令旁述每次讀名都要慢下來，格外小心。

C朗拿度為射失12碼哭了

基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo，下稱C朗）在16強對斯洛文尼亞加時上半場十二碼宴客，一度淚灑球場。葡萄牙門將哥斯達在互射12碼時連救3球12碼，助葡萄牙過關及避免C朗成為罪人。