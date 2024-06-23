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體育
2024-06-23 06:00:00

歐洲國家盃｜蘇格蘭誓挫匈牙利搶晉級Now630免費直播　德國撼瑞士爭首名（附51場賽程／走線圖懶人包／直播連結）

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歐洲國家盃｜51場賽程及走線圖懶人包（附直播連結）

歐洲國家盃｜51場賽程及走線圖懶人包（附直播連結）

歐洲國家盃分組賽進入最後階段。A組德國已取得出線資格，瑞士不敗亦可確保晉級，同組的另一場，蘇格蘭鬥匈牙利，就仍要為出線競爭，Now630免費直播。

歐洲國家盃｜捷克、斯洛伐克、阿爾巴尼亞冒起歸功外籍主帥

▼歐洲國家盃分組賽賽程▼

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蘇格蘭鬥匈牙利 Now630免費直播

歐洲國家盃由24隊爭逐冠軍，根據ViuTV節目表，周一（24日）凌晨3時的蘇格蘭鬥匈牙利除了可在收費頻道Now TV 618/619/688收看直播，也可透過Now630免費收看直播。同時間舉行的德國鬥瑞士將在Now618播放。

蘇格蘭對匈牙利 Now630直播連結

歐國盃24隊完整球員名單

歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖）

歐洲國家盃｜分組賽程。（am730製圖）

有指ViuTV將安排5場歐洲國家盃賽事免費直播，因此尚有1場安排仍有待證實，未知是否球迷最期待的歐國盃決賽。

歐洲國家盃｜匈牙利、烏克蘭、羅馬尼亞等5支東歐勢力冒起

今個夏天德國主辦的歐洲國家盃2024，24支球隊當中有11隊來自東歐前共產主義鐵幕國家(還要是缺少大國俄羅斯的情況下)，參賽隊數是歷來之冠(2020和2016有8隊，在未擴充之前的2012、2008、2004及1996年各有5隊，2000則有4隊)。以往不時出現過偶有佳作的東歐黑馬如1996和2004年的捷克、2008年的俄羅斯等，但像今屆有接近一半的東歐球隊參賽還只是頭一次出現的風景(E組更出現斯洛伐克、烏克蘭及羅馬尼亞圍攻比利時的情況)。

歐洲國家盃｜麥巴比定安巴比？華布根定費保夏？Now譯名再成球迷熱話

▼歐洲國家盃淘汰賽及冠軍戰賽程▼

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2024年歐洲國家盃（EURO 2024）由德國主辦，24支列強在6至7月爭逐冠軍。《am730》找來Microsoft的AI人工智能Copilot，推算出5支熱門球隊，以及神射手誰屬。雖然Copilot每次回答後都「戴頭盔」，但說不定有參考價值。

歐洲國家盃｜Copilot選出5支奪冠大熱 邊個做神射手？

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