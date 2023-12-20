佘詩曼憑新聞女王人氣升 與尹光/素海霖/梁雍婷/楊偲泳等成今年當紅炸子雞

2023年即將完結，又係時候回顧過去一年娛樂圈。唔少藝人包括 佘詩曼憑《新聞女王》人氣急升成為焦點，而尹光、素海霖、梁雍婷、黃雅慧（咖哩）、楊偲泳等當紅程度更加可以話係流量密碼，而家就睇下Yahoo選出的2023年「十大爆紅藝人」。

阮浩棕 飛躍進步在望？ 現年32歲嘅阮浩棕出身自演藝世家，爸爸喺前亞視監製阮惠源，二叔阮惠熊喺麗的電視造型設計指導及演員，而嫲嫲就係已故資深藝人梁舜燕。阮浩棕畢業於香港科技大學，透過參加第27期TVB藝員訓練班低調入行，以主持兒童節目為主；2017年曾經離巢到北京發展，喺2020年重返TVB，同時簽約邵氏兄弟。拍劇機會越來越多嘅阮浩棕，今年更連續有三套劇集出街，分別係《靈戲逼人》方浩東、《隱門》Ethan及《隱形戰隊》鏗少，角色有正亦有邪，可以挑戰演技，亦俾觀眾睇到唔一樣嘅佢，令佢成功入屋，兼大讚佢可塑性高及有望奪「飛躍進步男藝員」。 陳星妤一舞傾城突圍 陳星妤（Yvette）2021年以「陳聖瑜」名字參選香港小姐競選入行，當年先後被指撞樣多位明星，被譽為「理大吳千語」及「翻版方媛」，不過大熱倒灶未能晉身三甲。入行之後參與《男神廚房》、《讀心專家》、《Tell Me Wine》及《破解讀心理》等綜藝節目，又被安排主持《吃貨橫掃曼谷》，泳衣上陣加埋嬉水、出浴等鏡頭令佢為人認識。今年佢憑《一舞傾城》中飾演「萬國城最後一個處女」江潔兒（KK）一角突圍而出，劇中公主裝、學生妹及鄰家女孩等造型相當搶鏡，人氣急升。