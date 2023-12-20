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娛樂
2023-12-20 11:11:11

佘詩曼憑新聞女王人氣升 與尹光/素海霖/梁雍婷/楊偲泳等成今年當紅炸子雞

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佘詩曼憑新聞女王人氣升 與尹光/素海霖/梁雍婷/楊偲泳等成今年當紅炸子雞

佘詩曼憑新聞女王人氣升 與尹光/素海霖/梁雍婷/楊偲泳等成今年當紅炸子雞

2023年即將完結，又係時候回顧過去一年娛樂圈。唔少藝人包括 佘詩曼憑《新聞女王》人氣急升成為焦點，而尹光、素海霖、梁雍婷、黃雅慧（咖哩）、楊偲泳等當紅程度更加可以話係流量密碼，而家就睇下Yahoo選出的2023年「十大爆紅藝人」。

尹光升級變光B

74歲嘅「廟街歌王」尹光，早前憑住AI尹光唱《一人之境》等歌曲喺網上爆紅，AI尹光帶挈「真．尹光」人氣急升，深受年輕人愛戴，被網民稱為「光B」。除咗密密接job之外，佢更推出新歌《Dear Myself》、舉行演唱會及以大熱姿態殺入商台叱咤樂壇「我最喜愛男歌手」最後5強。

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尹光憑《Dear Myself》殺入我最喜愛的歌曲10強。

尹光憑《Dear Myself》殺入我最喜愛的歌曲10強。

素海霖 AKA 絵麗奈

香港土生土長嘅素海霖今年3月以「絵麗奈」之名進軍日本AV界，成為首位來自香港嘅AV女優，首套作品更係上半年日本Amazon銷量亞軍，只係僅僅輸俾三上悠亞，風頭一時無兩。對於拍AV原因，好多網民都曾經質疑素海霖係咪走投無路先下海，素海霖就解釋自己係真心鍾意，同埋經濟上唔可以一直靠父母。素海霖嘅廣東話對白被指親切貼地，短短出道半年多已拍下6齣作品，網民亦大讚素海霖表現愈見進步。

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素海霖第6部作品封底再有中文字 每出新作IG帳號即被封
 

香港AV女優素海霖(繪麗奈)拍極樂雄丹廣告記者會 香港AV女優素海霖(繪麗奈)拍極樂雄丹廣告記者會 香港AV女優素海霖(繪麗奈)拍極樂雄丹廣告記者會 香港AV女優素海霖(繪麗奈)拍極樂雄丹廣告記者會 香港AV女優素海霖(繪麗奈)拍極樂雄丹廣告記者會 香港AV女優素海霖(繪麗奈)拍極樂雄丹廣告記者會 Erena繪麗奈︱素海霖每次演出均有大量廣東話對白。 Erena繪麗奈︱素海霖 Erena繪麗奈︱素海霖 Erena繪麗奈︱預告片中，素海霖表現落力。

楊偲泳演方大狀 叫好又叫座

有「翻版陳妍希」之稱嘅張振朗女友楊偲泳（Renci），曾為ViuTV力捧小花，現時已轉投古天樂旗下公司，轉戰電影界。由黃子華主演嘅賀歲電影《毒舌大狀》叫好又叫座，票房突破1億大關，成為香港電影史上嘅港產片票房冠軍，認真犀利！楊偲泳喺電影中飾演女大狀方家軍，除咗樣靚身材正之外，更被觀眾大讚演技出色，成功憑電影彈出。

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專訪陳家樂 楊偲泳 專訪陳家樂 楊偲泳 專訪陳家樂 楊偲泳 專訪陳家樂 楊偲泳

咖喱黃雅慧 《無制限探險隊》爆紅

現年29歲嘅咖喱（黃雅慧）「咖喱」黃雅慧（Kelly）參賽《全民造星IV》而為人熟悉，可惜喺第三回合淘汰賽被淘汰，當時大量網民戥佢唔抵。咖喱曾到過瑪麗醫院實習，及曾任職屯門醫院急症室醫生。不過佢自細熱愛唱歌跳舞，所以決定辭去醫生一職追逐夢想。雖然咖喱未能以女團身份出道，但早於2021年為林欣彤歌曲《修養動物》MV擔任女主角，出演古巨基和呂爵安（Edan）《飄流教室》MV，又於ViuTV資訊節目《我想身體健康》擔任主持。今年佢以唯一女幕前及隨行軍醫身份參與《無制限探險隊》拍攝，除咗淡定地為Mike導嘅子彈傷口清洗及縫針之外，佢仲著上藍色比堅尼喺泳池介紹非洲天氣及挑戰登上「非洲最高峰」吉力馬札羅山（Kilimanjaro）等等。節目出街後，唔少網民對佢刮目相看，人氣急升。

無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著講天氣 網民：隨隊醫生10星黃金畫面(多圖)

無制限探險隊｜行6日登非洲最高峰全員感動 常被睇死「咖喱」黃雅慧成功登頂激動爆喊

無制限探險隊｜《造星IV》咖喱淡定替中槍Mike導縫針　為追夢辭職唔做屯門醫院醫生

無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著，指非洲晚上清涼（viutv截圖） 無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著曬身材，提到南半球的天氣（viutv截圖） 無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著曬身材，她擁有普通科醫生資歷（viutv截圖） 無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著曬身材，她擁有普通科醫生資歷（viutv截圖） 無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著曬身材，Mike導樂在其中（viutv截圖） 無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著曬身材，她擁有普通科醫生資歷（viutv截圖） 無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著曬身材，又有男友視覺（viutv截圖） 無制限探險隊｜咖喱黃雅慧比堅尼Look水著曬身材，成為昨晚一集焦點（viutv截圖） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） Agent L（曹梓冲）拍攝咖喱黃雅慧男友視覺影片，一度引起誤會（VIUTV截圖） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG） 咖喱黃雅慧參加《全民造星IV》出道，現時兼職醫療美容機構醫生（咖喱黃雅慧IG）

阮浩棕 飛躍進步在望？

現年32歲嘅阮浩棕出身自演藝世家，爸爸喺前亞視監製阮惠源，二叔阮惠熊喺麗的電視造型設計指導及演員，而嫲嫲就係已故資深藝人梁舜燕。阮浩棕畢業於香港科技大學，透過參加第27期TVB藝員訓練班低調入行，以主持兒童節目為主；2017年曾經離巢到北京發展，喺2020年重返TVB，同時簽約邵氏兄弟。拍劇機會越來越多嘅阮浩棕，今年更連續有三套劇集出街，分別係《靈戲逼人》方浩東、《隱門》Ethan及《隱形戰隊》鏗少，角色有正亦有邪，可以挑戰演技，亦俾觀眾睇到唔一樣嘅佢，令佢成功入屋，兼大讚佢可塑性高及有望奪「飛躍進步男藝員」。

陳星妤一舞傾城突圍

陳星妤（Yvette）2021年以「陳聖瑜」名字參選香港小姐競選入行，當年先後被指撞樣多位明星，被譽為「理大吳千語」及「翻版方媛」，不過大熱倒灶未能晉身三甲。入行之後參與《男神廚房》、《讀心專家》、《Tell Me Wine》及《破解讀心理》等綜藝節目，又被安排主持《吃貨橫掃曼谷》，泳衣上陣加埋嬉水、出浴等鏡頭令佢為人認識。今年佢憑《一舞傾城》中飾演「萬國城最後一個處女」江潔兒（KK）一角突圍而出，劇中公主裝、學生妹及鄰家女孩等造型相當搶鏡，人氣急升。

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現年32歲嘅阮浩棕出身自演藝世家 陳星妤（Yvette）憑《一舞傾城》中飾演「萬國城最後一個處女」江潔兒（KK）一角突圍而出

佘詩曼 新聞女王型格主播

佘詩曼係1997年香港小姐季軍，獲選後便開展其電視劇生涯，初初拍劇俾人話唔識做戲及雞仔聲等等，不過憑住佢個人嘅努力，最終以《金枝慾孽》、《鳳凰四重奏》、《絕代商驕》、《天與地》、《使徒行者》等演出獲得觀眾讚賞，成為當家花旦。不過佢已經已經離巢TVB前往內地發展多年，早前先回巢TVB拍攝劇集《新聞女王》。自《新聞女王》播出以嚟，創造不少話題，佘詩曼飾演霸氣十足的首席女主播「Man姐」文慧心，出名好演技嘅佢當然冇令大家失望，甚至有內地網民指她連眉毛都是戲。佘詩曼演主播表情及tone亦幾可亂真，唔少網民大讚型格演出，人氣再度急升。

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佘詩曼接受本報專訪，分享拍《新聞女王》點滴，更分享對擇偶的想法。 佘詩曼希望挑戰演律師角色。(林俊源攝) 佘詩曼對姊弟戀有保留，希望伴侶能給自己提醒和意見。(林俊源攝) 佘詩曼為演《新聞女王》主播Man姐，提早個多月練習報道新聞。(林俊源攝) 佘詩曼演戲多年，但每次接演新角色，仍會緊張。(林俊源攝) 佘詩曼在《新聞女王》演主播Man姐入型入格，事前下了不少功夫。 佘詩曼在《新聞女王》與何廣沛有感情線，現實中的她對姊弟戀有保留。 佘詩曼最難忘在《新聞女王》現場直擊報新聞的戲分。 佘詩曼在《新聞女王》演主播Man姐入型入格，事前下了不少功夫。(林俊源攝) 佘詩曼形容《新聞女王》的Man姐是觀人於微的很厲害女友。(林俊源攝)

梁雍婷《白日之下》出彩

現年30歲的梁雍婷（Rachel）為中泰混血兒，Rachel2013年入行，2018年憑電影《藍天白雲》提名香港電影金像獎最佳新演員，雖然當年該獎項由《黃金花》凌文龍獲得，不過梁雍婷仍獲得香港導演會最佳新演員。近年梁雍婷參與多套香港電影，今年於《白日之下》飾演被院長性侵嘅智障女院友小鈴，出色嘅演技獲得一致好評，除咗獲得觀眾激讚之外，佢更衝出香港獲提名台灣金馬獎嘅最佳女配角。

白日之下｜林保怡深信人群是力量 余香凝梁雍婷去院舍「放蛇」實地考察 (附訪問片)

白日之下票房衝破2000萬 打入2023年最高票房港產片第三位

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梁雍婷在《白日之下》演活一個可愛智障女生，被性侵後的惶恐不安。(林俊源攝) 林保怡在《白日之下》與余香凝和梁雍婷有不少對手戲。(林俊源攝) 梁雍婷希望《白日之下》帶來的影響，不只兩日。(林俊源攝) 梁雍婷在《白日之下》演智障女生。(林俊源攝) 梁雍婷憑《白日之下》中的智障角色角逐最佳女配角 梁雍婷演的智障女生，直接表達喜惡。 演記者的余香凝，看著梁雍婷和周漢寧演的智障孩子受暴力對待，忍不住哭出來。 白日之下 梁雍婷

何沛珈 東張女神三甲

何沛珈（Roxanne）為參加《2020年參選香港小組競選》放棄護士嘅工作，縱然五強止步，不過仍被TVB睇中，安排加入資訊節目《東張西望》擔任外景主持，亦擔任《醫醫，我不想再病了》護士小幫手，又加入處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「細龍生」龍力士（鄭世豪飾）女友Luna。去年10月，何沛珈參加《香港小姐再競選》，再次穿上泳裝爭奪冠軍寶座，最後勇奪冠軍及「更上鏡小姐」獎項。自奪獎後，何沛珈工作機會開始增多，除咗喺5月喺無綫總經理曾志偉帶領下，亮相內地網紅「瘋狂小楊哥」直播之外，佢仲參與劇集及擔任唔少大型慶節目司儀工作，得寵程度相當高，絕對係上位小花之一。另外，較早前網上頻道「東張+」搞咗個「你最支持的東張女神」投票活動，佢亦以大熱姿態登三甲

周吉佩 中年好聲音重燃歌手夢

37歲嘅周吉佩（吉吉）曾與朋友組隊樂隊Space；佢喺2007年參加《有線電視線動真音樂全港歌唱大賽》並成為有線電視旗下驕陽星藝館歌手；2008年正式出道推出首張EP。不過可惜星運平平，曾多次有放棄嘅念頭。直至今年遇到無綫歌唱比賽節目《中年好聲音》令佢嘅歌手夢再次燃燒起嚟，成功揮低多位強勁對手，贏得冠軍。比賽結束後，吉吉火速獲安排推出新歌《你是我唯一的》、飛往韓國首爾參加《ABU TV Song Festival 2023》及獲得多個演出機會，風頭一時無兩。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

何沛珈（Roxanne）為東張女神三甲 周吉佩因《中年好聲音》令歌手夢再次燃燒
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