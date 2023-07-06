李玟Coco逝世整合｜割腕輕生匆匆走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美

李玟(Coco)在7月5日家中自殺輕生離世，終年48歲，震驚全球。李玟香港出生，9歲時移居美國加州，後來進軍美國樂壇，創造了不少第一次。包括首位曾登上奧斯卡獻唱的華裔歌手、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌等，令人婉惜不已。

鄭秀文貼合照悼舊拍檔李玟 鄭秀文(Sammi)、許志安、梁漢文、車婉婉、陳浩民、張崇德和張崇基合唱的廣東單曲《愛情傻戀La La La》，國語版為《愛情動感La La La》，當時李玟仍以李美林之名發展。昔日同門Sammi今日出Post悼念舊拍檔，可一不可再。 李玟Coco逝世｜以原名李美林唱出道歌《愛情傻戀La La La》 Sammi貼昔日合照悼舊拍檔

華星當年安排Coco跟Sammi、許志安、梁漢文、車婉婉、陳浩民、張崇德、張崇基合唱《愛情傻戀La La La》。

陶喆舒淇陳嘉樺同聲哀悼李玟 陶喆在發文回憶相識初時發現小天后李玟竟然好nice，平易近人。得知離世的消息，心情擋不住的難過。We will miss and always remember you, Coco.」。金馬影后舒淇也發文哀悼，「願天堂沒有苦痛」。 李玟Coco逝世｜陶喆悼念「超平易近人」 舒淇盼「願天堂沒有苦痛」

李玟Coco相戀8年結婚 曾辦過億婚禮 李玟Coco與加籍富商老公樂裕民(Bruce Rockowitz)相戀8年後於2011年結婚。已貴為國際天后嘅Coco認為於成長地香港嘅日落下成婚最浪漫，在Sky 100舉行一連2日婚禮，據報耗資過億。然而近年有傳Coco與丈夫出現感情問題，更有報導指Coco同Bruce已經分居2年多，童話婚禮卻未有理想結局。 李玟Coco逝世｜曾辦億元婚禮 與加籍富商樂裕民分居2年 正辦離婚手續

李玟曾登上奧斯卡獻唱的華裔歌手 李玟為李安執導電影《臥虎藏龍》演唱中英文主題曲《月光愛人》、《A Love Before Time》，她也憑著這首歌入圍奧斯卡，甚至登上奧斯卡舞台獻唱。除此之外，她也是首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌，創造了很多第一次。 李玟Coco逝世｜外媒為巨星殞落震驚！ 首華人登奧斯卡獻唱《臥虎藏龍》主題曲