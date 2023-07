李玟Coco逝世整合｜割腕輕生匆匆走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美

陶喆舒淇陳嘉樺同聲哀悼李玟

陶喆在發文回憶相識初時發現小天后李玟竟然好nice,平易近人。得知離世的消息,心情擋不住的難過。We will miss and always remember you, Coco.」。金馬影后舒淇也發文哀悼,「願天堂沒有苦痛」。

