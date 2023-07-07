李玟Coco逝世整合｜走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美

李玟(Coco)在7月5日家中自殺輕生離世，終年48歲，震驚全球。李玟香港出生，9歲時移居美國加州，後來進軍美國樂壇，創造了不少第一次。包括首位曾登上奧斯卡獻唱的華裔歌手、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌等，令人婉惜不已。
李玟死因︰指甲刀鉗沾有血迹 疑浴室自殺
李玟與母親及胞姊午餐後往浴室沖涼，至下午3時半左右，李玟突然從浴室衝出，左手不停流血，家人見狀大驚立即報警。
李玟外籍老公屢傳偷食
李玟(Coco)因抑鬱症輕生，享年48歲。胞姐李思林指李玟有抑鬱症，估計與她長期受腳患加上老公Bruce偷食有關。翻看昔日訪問，李玟接受大陸清談節目訪問……
李玟生前與丈夫擁總值5億物業
李玟與老公樂裕民於2011年結婚，婚後兩人居住在樂裕民，於2016年以公司買賣形式購入的南區壽臣山道曉穎花園，其中一個複式連天台戶。該物業實用面積達2,718方呎，當時連車位成交價約8,200萬，實用呎價約30,169元，現時市值已逾1.5億港元。
鄭秀文貼合照悼舊拍檔李玟
鄭秀文(Sammi)、許志安、梁漢文、車婉婉、陳浩民、張崇德和張崇基合唱的廣東單曲《愛情傻戀La La La》，國語版為《愛情動感La La La》，當時李玟仍以李美林之名發展。昔日同門Sammi今日出Post悼念舊拍檔，可一不可再。
李玟Coco逝世｜以原名李美林唱出道歌《愛情傻戀La La La》 Sammi貼昔日合照悼舊拍檔
李玟半年前確診乳癌
Coco除了飽受腳患、婚姻問題纏繞外，去年她確診患上乳癌，並瞞住年邁母親入院做手術。而一向著重家庭的李玟結婚後，希望可以生兩位小朋友，更嘗試了9次人工受孕，但都失敗而回
陶喆舒淇陳嘉樺同聲哀悼李玟
陶喆在發文回憶相識初時發現小天后李玟竟然好nice，平易近人。得知離世的消息，心情擋不住的難過。We will miss and always remember you, Coco.」。金馬影后舒淇也發文哀悼，「願天堂沒有苦痛」。
李玟Coco相戀8年結婚 曾辦過億婚禮
李玟Coco與加籍富商老公樂裕民(Bruce Rockowitz)相戀8年後於2011年結婚。已貴為國際天后嘅Coco認為於成長地香港嘅日落下成婚最浪漫，在Sky 100舉行一連2日婚禮，據報耗資過億。然而近年有傳Coco與丈夫出現感情問題，更有報導指Coco同Bruce已經分居2年多，童話婚禮卻未有理想結局。
李玟輕生同日 錄音答謝歌迷成絕響
在最後的錄音中，李玟表示：「親愛的我是Coco，感受到大家對我的愛跟支持。然後，你們做我的後盾，我會加油，那這段時間呢，這段時間希望你們自己也身體健康快樂……
李玟曾登上奧斯卡獻唱的華裔歌手
李玟為李安執導電影《臥虎藏龍》演唱中英文主題曲《月光愛人》、《A Love Before Time》，她也憑著這首歌入圍奧斯卡，甚至登上奧斯卡舞台獻唱。除此之外，她也是首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌，創造了很多第一次。
李玟輕生 勿輕視8個抑鬱症徵狀
李玟CoCo家人剛在社交平台發文公布其死訊，因為抑鬱症而輕生，最後返魂無術。世衛指新冠肺炎首年全球焦慮和抑鬱症增幅達25%，「社交孤立」是原因之一。抑鬱症患者會出現多種不同徵狀，如果連續兩星期出現下列5項或以上徵狀，便可能是抑鬱症……
▼抑鬱症8大徵狀▼
本港逾6萬人受抑鬱症困擾
女星李玟日前離世，引起社會再次留意抑鬱症。香港心理學會臨床心理學組針對公眾關注抑鬱症的多個範疇，提供建議和分析，增加大眾對抑鬱症的了解。
香港心理學會臨床心理學組表示，抑鬱症是一種常見的情緒病，主要症狀包括持續情緒低落、對平日喜愛的事物和活動失去興趣，而這些症狀會影響患者的日常生活，例如工作、學業和社交等，嚴重時更可能會有自殺的風險。
有騙徒以懷念名義作案 二姊發文聲討
李玟（CoCo）驚傳輕生離世，享年48歲，李玟二姊李思林也發出聲明證實死訊。而今（6）日李思林又發文指出，聽聞有心人士以懷念妹妹的名義進行無良詐騙，警告已保留法律上的追究權。
7年前獲義助買柑橘 湖南老翁聞噩耗哭泣
一名住在湖南長沙的83歲老翁透露，曾在7年前受到李玟的幫忙，聽到李玟離世的消息，讓他眼眶泛淚，想起當時的感激又感動的畫面，實在特別難過與不捨。
李玟死因為「非自然死亡」 詳情有待解剖驗明
藝人李玟（CoCo）近日驟逝，享年48歲，消息曝光後震驚演藝圈，也讓許多粉絲感到不捨。然而今日李玟的二姊李思林（Nancy）證實，李玟的死因並非輕生，而是「非自然死亡」。
生前掛心欣宜 婚變令李玟睇唔開
有媒體稱李思林向台灣媒體表示李玟雖然被抑鬱症折磨，但仍很想幫助別人，包括欣宜。報道指李玟生前向家姐表示「她(欣宜)不快樂，我想幫幫她」，而李思林則回應說︰「妳要好起來、把自己治好，才可以幫到別人。」
兩繼女全面神隱 取消IG帳號
李玟5日離世後，Bruce急趕回香港見她最後一面，也發出訃告，但兩名繼女截止到目前依舊沒有公開發聲。有眼尖網友卻發現Rachel和Sarah均已註銷IG帳號，其中一個帳號進不去，另一帳號則是換成陌生男子使用。