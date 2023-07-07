李玟Coco逝世整合｜走過48年傳奇一生 香港出生9歲赴美

李玟(Coco)在7月5日家中自殺輕生離世，終年48歲，震驚全球。李玟香港出生，9歲時移居美國加州，後來進軍美國樂壇，創造了不少第一次。包括首位曾登上奧斯卡獻唱的華裔歌手、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌等，令人婉惜不已。

鄭秀文貼合照悼舊拍檔李玟 鄭秀文(Sammi)、許志安、梁漢文、車婉婉、陳浩民、張崇德和張崇基合唱的廣東單曲《愛情傻戀La La La》，國語版為《愛情動感La La La》，當時李玟仍以李美林之名發展。昔日同門Sammi今日出Post悼念舊拍檔，可一不可再。 李玟Coco逝世｜以原名李美林唱出道歌《愛情傻戀La La La》 Sammi貼昔日合照悼舊拍檔

陶喆舒淇陳嘉樺同聲哀悼李玟 陶喆在發文回憶相識初時發現小天后李玟竟然好nice，平易近人。得知離世的消息，心情擋不住的難過。We will miss and always remember you, Coco.」。金馬影后舒淇也發文哀悼，「願天堂沒有苦痛」。 李玟Coco逝世｜陶喆悼念「超平易近人」 舒淇盼「願天堂沒有苦痛」

李玟Coco相戀8年結婚 曾辦過億婚禮 李玟Coco與加籍富商老公樂裕民(Bruce Rockowitz)相戀8年後於2011年結婚。已貴為國際天后嘅Coco認為於成長地香港嘅日落下成婚最浪漫，在Sky 100舉行一連2日婚禮，據報耗資過億。然而近年有傳Coco與丈夫出現感情問題，更有報導指Coco同Bruce已經分居2年多，童話婚禮卻未有理想結局。 李玟Coco逝世｜曾辦億元婚禮 與加籍富商樂裕民分居2年 正辦離婚手續

李玟曾登上奧斯卡獻唱的華裔歌手 李玟為李安執導電影《臥虎藏龍》演唱中英文主題曲《月光愛人》、《A Love Before Time》，她也憑著這首歌入圍奧斯卡，甚至登上奧斯卡舞台獻唱。除此之外，她也是首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌，創造了很多第一次。 李玟Coco逝世｜外媒為巨星殞落震驚！ 首華人登奧斯卡獻唱《臥虎藏龍》主題曲

李玟輕生 勿輕視8個抑鬱症徵狀 李玟CoCo家人剛在社交平台發文公布其死訊，因為抑鬱症而輕生，最後返魂無術。世衛指新冠肺炎首年全球焦慮和抑鬱症增幅達25%，「社交孤立」是原因之一。抑鬱症患者會出現多種不同徵狀，如果連續兩星期出現下列5項或以上徵狀，便可能是抑鬱症…… 李玟Coco逝世｜留意抑鬱症徵狀 及早求助 ▼抑鬱症8大徵狀▼

7年前獲義助買柑橘 湖南老翁聞噩耗哭泣 一名住在湖南長沙的83歲老翁透露，曾在7年前受到李玟的幫忙，聽到李玟離世的消息，讓他眼眶泛淚，想起當時的感激又感動的畫面，實在特別難過與不捨。 李玟Coco逝世｜7年前獲買100公斤柑橘兼贈衣送錢 湖南83歲老翁聞噩耗哭泣

生前掛心欣宜 婚變令李玟睇唔開 有媒體稱李思林向台灣媒體表示李玟雖然被抑鬱症折磨，但仍很想幫助別人，包括欣宜。報道指李玟生前向家姐表示「她(欣宜)不快樂，我想幫幫她」，而李思林則回應說︰「妳要好起來、把自己治好，才可以幫到別人。」 李玟Coco逝世｜李思林爆Coco生前掛心欣宜 默認婚變令李玟睇唔開