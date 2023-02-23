47人初選案｜區諾軒：參選人不簽協議減DQ風險　戴耀廷曾想修正「35+」說法避法律風險

民主派「35+」初選案進入第14天審訊，已認罪的區諾軒繼續以控方證人身份作供。在庭上，控方展示一份「共同綱領」，區諾軒指當時不想「白紙黑字」，要求參選人簽署「共同綱領」，是因為當時若發表有關否決《財政預算案》的評論，會增加被撤銷參選立法會資格的風險，並指首被告戴耀廷曾想修正「35+」說法，以避開法律風險。

區諾軒由囚車押送到西九龍法院。在庭上，區諾軒指，九龍東參選人在一次協調會議後，表明要發布一份公開協議，否則害怕有人擔心被撤銷立法會參選資格，在「積極運用《基本法》權力否決《財政預算案》」的字眼上避重就輕。區諾軒指，當時擔心大會若不公開協議，隨時可能會「兵變」，他不想「白紙黑字」，增加被取消參選立法會資格的風險，但大會已沒有權力左右地區參選人的決定，於是容許參選人交提名表格時附上簽署的「共同綱領」。

指胡志偉 恐被 「抽秤」

他又說，曾私下與民主黨胡志偉會面，對方說民主黨不希望簽署非官方協議，因為無理由連政府提出要興建學校或醫院均一併否決，恐怕被人「抽秤」，惟胡志偉最終亦在初選報名表簽署一份「共同綱領」。

控方亦展示其中一名被告趙家賢手機的通訊紀錄，指首被告戴耀廷在即初選後兩天，曾向初選參選人發放訊息，指「35+」目的是要運用權力否決《財政預算案》，令政府問責，當時中聯辦及港澳辦均指初選有機會犯法，戴耀廷曾將上述訊息發送至各個選區的群組，區諾軒說，他理解為戴耀廷是想修正「35+」的講法，以避免法律風險。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日、47人初選案開審第二日、47人初選案開審第三日、47人初選案開審第四日、47人初選案開審第五日、47人初選案開審第六日、47人初選案開審第七日、47人初選案開審第八日、47人初選案開審第九日、47人初選案開審第十日、47人初選案開審第十一日、47人初選案開審第十二日、47人初選案開審第十三日