47人初選案｜區諾軒以不認罪被告為例　逐一指出誰是「抗爭派」

民主派「35+」初選案進入第15天審訊，已認罪的區諾軒今日（24日）繼續以控方證人身份作供。區諾軒供稱，抗爭派當時是在民主派派系中，站在進步的位置，再指出庭上的鄒家成、何桂藍、余慧明均屬抗爭派，又指鄒屬本土派、何則是較為有左翼思想、在經濟上追求社會公平的人。

法官問及區諾軒何謂抗爭派，當中與傳統民主派有何分別。區供稱，抗爭派在初選抗票時曾舉辦記者招待會，當中的參加者均標籤自己屬抗爭派，又指按照自身的理解，抗爭派當時是在民主派派系中，站在進步的位置。法官續問及誰屬抗爭派，區供稱於不認罪的被告中，鄒家成和何桂藍均屬抗爭派，又指鄒屬本土派，這是抗爭派的其中1種想法，何則是較為有左翼思想，在經濟上追求社會公平的人。其後法官逐一讀出各被告名字，詢問誰是抗爭派，區指余慧明亦屬抗爭派。

控方：為何稱「抗爭派」為進步？ 區：由初選後記招產生的印象

區諾軒又供稱：「喺民主派當時候嘅派系分類裡面，佢哋係企得喺一個較進步嘅位置。」又補充指「佢哋都好多元㗎！」。控方問為何區認為抗爭派較進步，區諾軒指，主要印象是他們在初選後於記者會發表的言論。

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