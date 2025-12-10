聖誕節由來｜香港人有咩節日活動？7首必聽主題音樂（有片）

聖誕節（Christmas）每年都會在12月25日慶祝。相信大家都知道，聖誕節是紀念耶穌基督誕生的重要節日。而原來聖誕節的由來可以追溯到公元4世紀，當時的教會為了讓節日與羅馬帝國的文化有所連結，將耶穌的誕生日訂立於太陽神的誕辰之日12月25日。因此雖然耶穌的實際出生日期無法確定，但這一天已成為全球基督徒共同慶祝的日子。 有人會把聖誕節寫作Xmas，其實X是是希臘文ΧΡΙΣΤΟΣ（意譯Christ/基督），因此東亞地區常誤用的X'mas不是正確寫法。

聖誕節如何慶祝？ 聖誕節的習俗豐富多彩，甚至不同地域都會有所不同。 一般來講包括佈置聖誕樹、掛聖誕襪、點蠟燭、寄聖誕卡、交換禮物、享用豐盛的聖誕大餐等，從家庭聚會到社區活動，無不充滿溫馨與歡樂。在不同國家會有特別的傳統活動，如英國的槲寄生下接吻、日本的聖誕節吃肯德基、瑞典公司會在聖誕前一星期舉行自助午餐等。至於德國會在德雷斯頓卡塞爾等地方舉行聖誕市集，最大規模的為紐倫堡，可以找到全世界最大的火鉗酒（Feuerzangenbowle）及紐倫堡腸，牛扒漢堡、熱紅酒更不在話下。 在香港，聖誕節（12月25日）及聖誕節後第一個周日（12月26日）都屬公眾假期，許多商場和街道也會裝飾得燈火通明，營造出濃厚的節日氣氛，聖誕樹及聖誕老人當然也是焦點之一。

聖誕節音樂推介 聖誕音樂總是能帶來溫暖和歡樂的氛圍，以下是除了聽到厭的Last Christmas以外，經典且受歡迎的聖誕歌曲，讓你在節日期間感受到濃厚的節日氣息： 1. Santa Tell Me - Ariana Grande 這首歌於2014年推出，講述一段令人矛盾的聖誕戀情。

2. Merry Christmas - Ed Sheeran & Elton John 這首歌由Ed Sheeran和Elton John於2021年合作推出，充滿溫馨的節慶氛圍，迅速成為聖誕經典曲目之一。

3. Mistletoe - Justin Bieber 這首歌的歌詞描述了在聖誕節期間戀人相互依偎的溫馨時刻，特別適合戀人們在聖誕節期間在家播放，增添浪漫氛圍。

4. The Christmas Song - Nat King Cole 這首歌由美國爵士巨星Nat King Cole於1961年演唱，浪漫的爵士氛圍為聖誕節增添了不一樣的療癒格調。

5. Christmas Tree Farm - Taylor Swift 這首歌靈感來自Taylor Swift在賓州成長時家中的聖誕樹農場，Taylor 透過這首歌回顧了她的童年時光。

6. Beautiful Christmas - Red Velvet X aespa 這首歌由韓國兩大女團Red Velvet與aespa聯手帶來，充滿活力的聖誕舞曲，完美融合了甜美嗓音與節日的愉悅感受。

7. Cozy Little Christmas - Katy Perry 這首歌自2018年推出後，迅速成為粉絲們的節日必備歌曲之一，講述了在聖誕節忙碌的節奏中，真正重要的是和愛人共度溫馨時光。 聖誕必睇電影8套 寶貝智多星/咖喱辣椒/真的戀愛了 陪你過聖誕