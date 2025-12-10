聖誕節由來｜香港人有咩節日活動？7首必聽主題音樂（有片）

聖誕節（Christmas）每年都會在12月25日慶祝。相信大家都知道，聖誕節是紀念耶穌基督誕生的重要節日。而原來聖誕節的由來可以追溯到公元4世紀，當時的教會為了讓節日與羅馬帝國的文化有所連結，將耶穌的誕生日訂立於太陽神的誕辰之日12月25日。因此雖然耶穌的實際出生日期無法確定，但這一天已成為全球基督徒共同慶祝的日子。
有人會把聖誕節寫作Xmas，其實X是是希臘文ΧΡΙΣΤΟΣ（意譯Christ/基督），因此東亞地區常誤用的X'mas不是正確寫法。
聖誕節如何慶祝？
聖誕節的習俗豐富多彩，甚至不同地域都會有所不同。
一般來講包括佈置聖誕樹、掛聖誕襪、點蠟燭、寄聖誕卡、交換禮物、享用豐盛的聖誕大餐等，從家庭聚會到社區活動，無不充滿溫馨與歡樂。在不同國家會有特別的傳統活動，如英國的槲寄生下接吻、日本的聖誕節吃肯德基、瑞典公司會在聖誕前一星期舉行自助午餐等。至於德國會在德雷斯頓卡塞爾等地方舉行聖誕市集，最大規模的為紐倫堡，可以找到全世界最大的火鉗酒（Feuerzangenbowle）及紐倫堡腸，牛扒漢堡、熱紅酒更不在話下。
在香港，聖誕節（12月25日）及聖誕節後第一個周日（12月26日）都屬公眾假期，許多商場和街道也會裝飾得燈火通明，營造出濃厚的節日氣氛，聖誕樹及聖誕老人當然也是焦點之一。
繽紛的聖誕燈飾
聖誕將至，全港九新界各區都有不同慶祝活動，包括聖誕嘉年華、市集、打卡燈飾熱點！是時候約定家人、伴侶或好友同樂，於濃厚冬日節慶氛圍中，過一個快樂難忘聖誕，即睇詳情！
全港聖誕好去處合集 必玩聖誕嘉年華/市集/打卡燈飾 20米聖誕樹/迪士尼花車/AIA嘉年華 (持續更新)
香港繽紛冬日巡禮 冬日小鎮/聖誕市集/星光長廊 (有片)
聖誕2025｜聖誕商場懶人包 打卡好去處Part2 角色主題裝置/燈飾/互動遊戲（持續更新）
聖誕購物｜聖誕市集和活動
不少本地商場開始準備各種充滿節日氣氛的活動，期待與訪客共同留下美滿回憶，大家也可以趁此機會外出遊玩打卡的同時挑選心儀的聖誕禮物，以下文章盤點香港不同商場的聖誕活動。
聖誕2025｜朗豪坊聖誕市集 50個攤檔食買玩都有 打卡送免費禮物 必試5大人氣甜品店
聖誕2025｜5間聖誕酒店下午茶推介 巨型三層架/GODIVA朱古力/奢華魚子醬
聖誕五大送禮建議
送禮是表達心意和分享喜悅的重要方式。以下是五大受歡迎的聖誕禮物建議，為親朋好友帶來驚喜：
1. 香氛蠟燭禮盒
香氛蠟燭不僅能營造溫馨的節日氣氛，還能幫助放鬆心情。選擇一款高品質的香氛蠟燭禮盒，如聖誕限定香氛蠟燭，讓收禮人感受到你的細心和關愛。
2. 個性化手機殼
手機殼是實用且時尚的禮物，特別是可以定制的個性化手機殼。選擇一款符合對方喜好的設計，或是印上他們的名字，讓這份禮物既實用又充滿心意。
3. 聖誕倒數月曆
聖誕倒數月曆是一份充滿驚喜的禮物，每天打開一格，迎接小禮物或甜點，讓節日氣氛更加濃厚。這種禮物特別適合送給孩子或喜歡驚喜的朋友。
4. 高品質保溫杯
冬季來臨，一個高品質的保溫杯是非常實用的禮物。選擇一款設計精美且保溫效果好的保溫杯，讓收禮人無論在家還是外出，都能享受溫暖的飲品。
5. 療癒毛公仔
毛公仔是永不過時的禮物，特別是對於喜歡可愛物品的人來說。選擇一款柔軟可愛的毛公仔，如JellyCat的限量版公仔，為收禮人帶來溫暖和陪伴。
聖誕2025｜男女朋友聖誕禮物推介 不出錯禮物清單 (持續更新)
聖誕節美食｜家庭聚會和派對
如果想一邊慶祝聖誕，一邊享受天倫之樂，不妨在準備過程中進行親子活動，與小朋友一起動手製作甜品吧！以下文章內含聖誕主題的DIY大餐/甜品/飲品食譜，保證簡單又好味！
聖誕親子活動｜棉花糖雪人/馴鹿Cupcake 5款DIY甜品食譜5分鐘完成！
聖誕大餐食譜｜迷迭香烤雞胸/薯仔沙律/熱紅酒等5款簡易教學
聖誕2025｜聖誕大餐/到會/外賣套餐合集 一文睇早鳥折扣優惠 火雞/刺身/Pizza (持續更新)
聖誕必食五種食物
聖誕節是與家人朋友共度美好時光的節日，當然少不了美食相伴。以下是五種聖誕節必食的傳統美食：
1. 火雞
火雞是聖誕節的經典主菜，特別是在英國和美國。傳統上，火雞會被填滿各種香料和蔬菜，然後烤至金黃酥脆。這道菜不僅美味，還象徵著豐收和感恩。香港人或未必食慣火雞，可以燒雞取代。
2. 薑餅
薑餅是聖誕節的甜點明星，特別是在德國和北歐國家。薑餅的香料味道濃郁，通常會被製作成各種可愛的形狀，如薑餅人和薑餅屋，為節日增添了不少樂趣。
聖誕節｜必食薑餅/火雞/士的糖薑餅點樣食會健康啲？
3. 聖誕布甸
聖誕布甸是英國的傳統甜點，通常由葡萄乾、堅果和香料製成，並且需要長時間蒸煮。這道甜點的歷史可以追溯到中世紀，象徵著家庭的團聚和節日的喜悅。
4. 煙燻火腿
煙燻火腿是另一道聖誕節的經典菜餚，特別是在北歐和美國。火腿通常會配以甜味醬或蜂蜜，烤至外皮酥脆，內裡多汁。這道菜象徵著豐盛和慶祝。
5. 聖誕蛋糕
聖誕蛋糕是節日中不可或缺的甜點，特別是在歐洲。這種蛋糕通常裝飾華麗，內含豐富的水果和堅果，象徵著節日的豐收和甜蜜。
聖誕飲品食譜｜聖誕樹／麋鹿／雪人都有！ 增加節日儀式感
聖誕甜品食譜｜士多啤梨燕麥撻 、聖誕樹布甸等5款簡易教學
特別的聖誕體驗
寫信給聖誕老人不單是小朋友的節日指定動作，大人亦可以重拾童真寫信給聖誕老人。以下文章內含全球10個聖誕老人地址，以及6個收到聖誕老人親筆回信的小技巧及。一於今個聖誕節與小朋友一起寫信向聖誕老人許願吧！
寫信給聖誕老人｜想收親筆回信必知六大技巧
聖誕節脫單好時機
聖誕節也是示愛表白的好日子，只要二人關係理想，在合適的環境、時機下，加上避免表白禁忌，就可以提高拍拖機會率。祝大家今個聖誕節街裡愛人一對對。
如何表白成功？13句難被拒絕的示愛語錄 情人節脫單必睇
聖誕節音樂推介
聖誕音樂總是能帶來溫暖和歡樂的氛圍，以下是除了聽到厭的Last Christmas以外，經典且受歡迎的聖誕歌曲，讓你在節日期間感受到濃厚的節日氣息：
1. Santa Tell Me - Ariana Grande
這首歌於2014年推出，講述一段令人矛盾的聖誕戀情。
2. Merry Christmas - Ed Sheeran & Elton John
這首歌由Ed Sheeran和Elton John於2021年合作推出，充滿溫馨的節慶氛圍，迅速成為聖誕經典曲目之一。
3. Mistletoe - Justin Bieber
這首歌的歌詞描述了在聖誕節期間戀人相互依偎的溫馨時刻，特別適合戀人們在聖誕節期間在家播放，增添浪漫氛圍。
4. The Christmas Song - Nat King Cole
這首歌由美國爵士巨星Nat King Cole於1961年演唱，浪漫的爵士氛圍為聖誕節增添了不一樣的療癒格調。
5. Christmas Tree Farm - Taylor Swift
這首歌靈感來自Taylor Swift在賓州成長時家中的聖誕樹農場，Taylor 透過這首歌回顧了她的童年時光。
6. Beautiful Christmas - Red Velvet X aespa
這首歌由韓國兩大女團Red Velvet與aespa聯手帶來，充滿活力的聖誕舞曲，完美融合了甜美嗓音與節日的愉悅感受。
7. Cozy Little Christmas - Katy Perry
這首歌自2018年推出後，迅速成為粉絲們的節日必備歌曲之一，講述了在聖誕節忙碌的節奏中，真正重要的是和愛人共度溫馨時光。