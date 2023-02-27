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2023-02-27 18:15:00

47人初選案｜控方以「共謀者原則」指控被告　官指需釐清當時「串謀」未屬違法

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西九龍裁判法院。

西九龍裁判法院。(資料圖片)

民主派47人初選案今日(27日)在西九龍裁判法院進入第16日審訊。控方提交文件指，會利用「共謀者原則」，指控16名不認罪的被告，又說涉案的協議最早在2020年2月起出現，至少戴耀廷及區諾軒兩人已形成一個「共謀」協議，就算其他被告當時未加入「串謀」，但仍會依賴「共謀者原則」指控所有被告

控方稱戴耀廷及區諾軒早形成「共謀」協議

在庭上，控方完成對已經認罪，改作控方證人的區諾軒盤，並呈上一份25頁文件，當中列出多篇文章、影片、Facebook帖文等，稱是引用「共謀者原則」，作為全部不認罪的被告參與串謀的證據。文件中首項證據2020年2月15日發布的文，標題為「立法會奪半的最後拼圖原來只需教中小企咁做控方指戴耀廷和區諾軒當日已經達成協議，就算大部分被告當時未加入「串謀」，證據仍會依賴「共謀者原則」，指控所有人

有被告的代表律師表示，文件中的證據包羅萬有，涵蓋的內容太闊，要求控方收窄各被告的相關內容，並質疑相關證據能否依賴來指控全部被告。法官李運騰補充兩點：一是協議形成時，《國安法》未曾生效，「串謀」未屬違法；二是大部分被告當時未加入「串謀」，「共謀者原則」可否適用，雙方稍後可再作爭議。

料辯方周三開始盤問區諾軒

辯方稱需時審視文件中的證據，法官遂批准案件押後至周三(3月1日)先處理同意事實，預料辯方最早於當日開始盤問控方證人區諾軒。民主派47人初選案預料審訊90日。

47人初選案報道一覽

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