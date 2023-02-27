47人初選案｜控方以「共謀者原則」指控被告　官指需釐清當時「串謀」未屬違法

民主派47人初選案今日(27日)在西九龍裁判法院進入第16日審訊。控方提交文件指，會利用「共謀者原則」，指控16名不認罪的被告，又說涉案的協議最早在2020年2月起出現，至少戴耀廷及區諾軒兩人已形成一個「共謀」協議，就算其他被告當時未加入「串謀」，但仍會依賴「共謀者原則」指控所有被告。

控方稱戴耀廷及區諾軒早形成「共謀」協議

在庭上，控方完成對已經認罪，改作控方證人的區諾軒盤問，並呈上一份25頁文件，當中列出多篇文章、影片、Facebook帖文等，稱是引用「共謀者原則」，作為全部不認罪的被告參與串謀的證據。文件中首項證據是2020年2月15日發布的文章，標題為「立法會奪半的最後拼圖原來只需教中小企咁做」。控方指戴耀廷和區諾軒當日已經達成協議，就算大部分被告當時未加入「串謀」，證據仍會依賴「共謀者原則」，指控所有人。

有被告的代表律師表示，文件中的證據包羅萬有，涵蓋的內容太闊，要求控方收窄各被告的相關內容，並質疑相關證據能否依賴來指控全部被告。法官李運騰補充兩點：一是協議形成時，《國安法》未曾生效，「串謀」未屬違法；二是大部分被告當時未加入「串謀」，「共謀者原則」可否適用，雙方稍後可再作爭議。

料辯方周三開始盤問區諾軒

辯方稱需時審視文件中的證據，法官遂批准案件押後至周三(3月1日)先處理同意事實，預料辯方最早於當日開始盤問控方證人區諾軒。民主派47人初選案預料審訊90日。

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