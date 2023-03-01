47人初選案｜李予信打泰拳受傷留院　官押後再續

民主派47人初選案今日（1日）在西九龍裁判法院進入第17日審訊。代表李予信的大律師開庭稱，李於周日（2月26 日）因打泰拳受傷，其後已感不適，昨日被送往屯門醫院急症室，醫生囑李留院觀察，故他今日未能上庭。法官李運騰認為，不宜在李缺席下繼續聆訊。法官陳慶偉終決定，不會繼續聆訊，並請各方今午向法庭書記確認，明午會否如常開庭，否則或押後至周五續審。

副刑事檢控專員擬申請匿名令

大律師Trevor Beel 代表何桂藍另指在審訊已經開始舉證階段，昨日又新收到約800頁控方證物文件冊，其中包括3份有關證物鏈的新證人供詞，分別來自新界西涉案片段來源陳鑫、無綫電視助理新聞製作經理葉炳棠及警員13344。《國安法》指定法官李運騰指明白Trevor Beel不滿，控方早應取得相關供詞。副刑事檢控專員萬德豪提到打算申請匿名令。法官陳慶偉回應指，有待李予信出庭後再處理。

本案16名不認罪被告，分別為吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明；不認罪被告當中，10人獲准保釋，6人包括吳政亨、何桂藍、鄒家成等正還押，其中4人被押逾700天。民主派47人初選案預料審訊90日。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日、47人初選案開審第二日、47人初選案開審第三日、47人初選案開審第四日、47人初選案開審第五日、47人初選案開審第六日、47人初選案開審第七日、47人初選案開審第八日、47人初選案開審第九日、47人初選案開審第十日、47人初選案開審第十一日、47人初選案開審第十二日、47人初選案開審第十三日、47人初選案開審第十四日、47人初選案開審第十五日、47人初選案開審第十六日