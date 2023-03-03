47人初選案｜辯方開始盤問區諾軒 承認曾獲警方開啟手機以整理供詞

民主派47人初選案今日（3日）在西九龍裁判法院進入第19日審訊。上午完成處理何桂藍、黃碧雲及林卓廷的承認事實，控方證人、已認罪被告區諾軒，下午則開始接受辯方盤問。區在作供時稱他曾獲警方開啟手機以整理供詞，「喺整理我嘅供詞嘅時候，我曾經獲警方開啟返我嘅手機，睇得返案發嘅時候每一日我做啲咩。」

控方讀出黃碧雲何桂藍林卓廷承認事實

控方昨已讀畢13名被告的承認事實，今續讀出3名被告黃碧雲、何桂藍及林卓廷各自的承認事實。3人的承認事實均指，民主派「35+」公民投票（又名初選）於2020年7月11日至12日舉行，政府同年7月底因應新冠疫情嚴峻，押後原定同年9月進行的立法會選舉。

黃碧雲的承認事實指，黃是時任立法會議員，任期於2020年12月1日屆滿。黃以候選人身分參與初選，其社交媒體貼文、影片、交予選舉事務處的競選單張和選舉捐贈收據等被列為證物；何桂藍的承認事實指，第6被告至第47被告（何是第33被告）一同以候選人身分參與初選，未提及「抗爭派」記者會及聲明書等。林的承認事實指，林是時任立法會議員，任期於2020年12月1日屆滿，同時是區議員，林卓廷以候選人身分參與初選。

辯方引區口供指民主派政黨憂否決預算案 區諾軒同意

代表鄭達鴻及梁國雄的資深大律師潘熙今日開始盤問區諾軒。潘續引用區諾軒的口供謄本，問民主派政黨憂否決預算案，區同意，並稱社民連的岑子杰及陳寶瑩在協調會上，都各自表達過相關看法。

潘熙再問區諾軒，在第一份錄影會面中，區提及到梁家傑的辦公室。區當時提到，後期有一個「重點爭議」，是研究用甚麼方法落實「五大訴求」。對於戴耀廷來說，其說法很細緻及具體。但對於很多民主派人物，他們的想法不只在議會上說「五大訴求」等說話或主張，亦未必是用癱瘓政府的想法。區又指，根據不同政治光譜的人，都會有不同想法。

潘問，「不同政治光譜的人」是否包括公民黨及社民連？區同意。潘續指， 在2023年2月13日，當時區供稱，民主派有不同光譜，如傳統泛民、激進泛民、本土派。區答潘稱，「佢哋係唔同嘅政治光譜。」

47人初選案報道一覽

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