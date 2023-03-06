47人初選案｜區諾軒：民主派未就否決《預算案》達共識　《國安法》生效後仍相信初選合法

民主派「35+」初選案今日(6日)踏入第20天審訊，首名控方證人區諾軒繼續作供，他在庭上承認民主派未就否決《財政預算案》達成共識，又說《港區國安法》生效後，仍然相信初選是合法。

指 沈旭暉 「35+」 概念與戴耀廷有別

區諾軒開庭時主動修正及補充先前作供內容，指學者沈旭暉亦有「35+」的說法，亦曾邀請有興趣參選功能組別的人士出席「35+交流會」，會上包括認罪的被告阿布泰創辦人林景楠，不過沈旭暉的「35+」只是希望達到立法會過半，不支持綑綁式否決《預算案》，概念與戴耀廷的「35+」非常不同。

區諾軒又說，公民黨的林瑞華因為要顧及業界利業，曾表達對否決《預算案》的兩難，但不知道他有多大程度代表公民黨。

指 民主派就否決《預算案》角力在「墨落無悔」後有變化

至於港島協調會議的初選機制初稿，提到會積極運用權力否決《預算案》，區諾軒表示沒有共識，不同派系對具體手段有不同立場，被告之一戴耀廷用「積極運用」的字眼統攝所有人的觀點，到2020年6月出現「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，情況才出現變化。他指民主派涵蓋不同政治立場的人，若有聲明要求候選人表態，可減低各候選人對否決《預算案》與否的模糊性，但就認同簽署者仍有空間「走盞」。

被問到是否相信初選及否決《預算案》合法，區諾軒確認，《港區國安法》實施後，他仍然相信初選及否決《預算案》合法，仍相信不少人有相同看法，直至政制及內地事務局長曾國衞以及中聯辦先後警告初選違法後，他「唔單止去退出，而且係盡我全力去解散整個初選」，期間他曾經去了戴耀廷在香港大學的辦公室，向他表示要退出初選，並約見時任政制及事務局政治助理吳璟儁，徵詢補救措施。他稱其後亦向戴耀廷及趙家賢表明應退出及解釋初選，戴耀廷指需時考慮，趙家賢則稱會跟隨決定，最終3人先後宣布退出及休息。

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