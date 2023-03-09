47人初選案｜黃碧雲林卓廷等擬出庭作供 法官估計案件將嚴重超時

辯方透露林卓廷、黃碧雲、鄒家成、何啟明及施德來擬出庭作供，《國安法》指定法官李運騰估計本案將嚴重超時，要求辯方預留日程到9月，法官陳慶偉更大膽估計到聖誕節才能完成整單案件。

辯方大律師石書銘代表余慧明續盤問區諾軒，區解釋當政府向立法會提出公共開支法案，立法會無法修訂，而立法會議員提出私人草案亦須政府同意。區說明《基本法》第49至52條內詳細闡釋了立法會與政府處理財政預算案機制，「當中嘅精神係立法會同政府互相互諒互讓，當出現分歧時透過談判處理問題」，自言在任議員時曾就財案會見特首及財政司司長，「一個良好嘅政治制度應該要做到呢點」。

區再論「35+」計劃，如依其思路發展，「我的確曾經期望過，新選出來立法會會同政府談判解決反修例風波」，至於「攬炒論嗰一派係另一種睇法，我歸結為不斷透過施壓要政府妥協。2種睇法喺咁多年民主運動一直都有出現。」

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