2026年世界盃決賽周即將展開，本地免費電視台Viu TV在今日（1日）公布將免費直播的25場比賽詳情，當中包括3支主辦國的首場比賽，以及2場四強、季軍戰及決賽賽事。

今屆世界盃繼續由Now TV取得獨家播映權，因此部份比賽會交給集團旗下的免費電視Viu TV進行直播。首場直播的比賽是揭幕戰的墨西哥對南非，6月11日凌晨3時直播。而同為主辦國的加拿大以及美國，首場比賽加拿大對波斯尼亞及美國對巴拉圭都有免費播放，全部共有16場的分組賽會免費直播。而淘汰賽階段，會有1場32強、2場16強、2場八強，以及2場四強、季軍戰及決賽。