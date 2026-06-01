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體育
出版：2026-Jun-01 15:55
更新：2026-Jun-01 15:55

世界盃｜ViuTV免費直播25場比賽　包括決賽及揭幕戰

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美國達拉斯的世界盃場館。(美聯社)

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2026年世界盃決賽周即將展開，本地免費電視台Viu TV在今日（1日）公布將免費直播的25場比賽詳情，當中包括3支主辦國的首場比賽，以及2場四強、季軍戰及決賽賽事。

今屆世界盃繼續由Now TV取得獨家播映權，因此部份比賽會交給集團旗下的免費電視Viu TV進行直播。首場直播的比賽是揭幕戰的墨西哥對南非，6月11日凌晨3時直播。而同為主辦國的加拿大以及美國，首場比賽加拿大對波斯尼亞及美國對巴拉圭都有免費播放，全部共有16場的分組賽會免費直播。而淘汰賽階段，會有1場32強、2場16強、2場八強，以及2場四強、季軍戰及決賽。

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日本對突尼西亞周日中午開賽

最多球迷討論的，是突尼西亞對日本，這場F組分組賽於6月21日（星期日）中午12時開賽，香港球迷不用較鬧鐘或請假。

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不過在25場比賽中，未有球迷關注的阿根廷、巴西、英格蘭、德國、葡萄牙及西班牙的比賽，而法國隊就有1場對塞內加爾的首場分組賽，2002年的日韓世界盃，法國同樣在首場對塞內加爾，當時有施丹（Zinedine Zidane）缺席首2戰的法國隊，法國正選有亨利、查斯古特、韋托特、佐卡夫等球星壓陣，被柏巴迪奧普（Papa Bouba Diop）射入全場唯一入球落敗在首場0:1不敵塞內加爾，最後分組也僅得1分出局。雖然在社交平台上，有些網民批評缺少了球迷最關注的隊伍，不過有網民也指，畢竟只是免費，若想看重點比賽當然是要付費。

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