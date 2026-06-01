世界盃｜ViuTV免費直播25場包括美國對巴拉圭 2場4強及決賽

2026年世界盃決賽周即將展開，本地免費電視台Viu TV公布將免費直播的25場比賽詳情，當中包括3支主辦國的首場比賽，以及2場四強、季軍戰及決賽賽事。 今屆世界盃繼續由Now TV取得獨家播映權（616台、617台、618台、619台或688台直播），因此部份比賽會交給集團旗下的免費電視Viu TV進行直播。6月14日4場比賽未有免費直播，其中清晨6時的比賽，巴西會對摩洛哥進行C組首名的前哨戰，其餘3場分別是凌晨3時卡塔爾對瑞士、上午9時海地對蘇格蘭及中午12時澳洲對土耳其。今屆共有16場的分組賽會免費直播。而淘汰賽階段，會有1場32強、2場16強、2場八強，以及2場四強、季軍戰及決賽。

不過在25場比賽中，未有球迷關注的阿根廷、巴西、英格蘭、德國、葡萄牙及西班牙的比賽，而法國隊就有1場對塞內加爾的首場分組賽，2002年的日韓世界盃，法國同樣在首場對塞內加爾，當時有施丹（Zinedine Zidane）缺席首2戰的法國隊，法國正選有亨利、查斯古特、韋托特、佐卡夫等球星壓陣，被柏巴迪奧普（Papa Bouba Diop）射入全場唯一入球落敗在首場0:1不敵塞內加爾，最後分組也僅得1分出局。雖然在社交平台上，有些網民批評缺少了球迷最關注的隊伍，不過有網民也指，畢竟只是免費，若想看重點比賽當然是要付費。