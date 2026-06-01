2026年世界盃決賽周即將展開，本地免費電視台Viu TV公布將免費直播的25場比賽詳情，當中包括3支主辦國的首場比賽，以及2場四強、季軍戰及決賽賽事。
今屆世界盃繼續由Now TV取得獨家播映權（616台、617台、618台、619台或688台直播），因此部份比賽會交給集團旗下的免費電視Viu TV進行直播。6月14日4場比賽未有免費直播，其中清晨6時的比賽，巴西會對摩洛哥進行C組首名的前哨戰，其餘3場分別是凌晨3時卡塔爾對瑞士、上午9時海地對蘇格蘭及中午12時澳洲對土耳其。今屆共有16場的分組賽會免費直播。而淘汰賽階段，會有1場32強、2場16強、2場八強，以及2場四強、季軍戰及決賽。
最多球迷討論的，是突尼西亞對日本，這場F組分組賽於6月21日（星期日）中午12時開賽，香港球迷不用較鬧鐘或請假。
ViuTV99台免費直播加拿大對波斯尼亞 及美國對巴拉圭直播連結
世界盃向來是球技與激情並存，但今屆賽事除咗戰術同入球之外，場邊另一個話題同樣搶鏡—「撞樣大混戰」。不少球員因為外貌神似香港、亞洲及歐美明星，引起球迷熱烈討論，不妨多留意「布歐」、「鳥鴉」、「Gordon Ramsay」，睇波時更有「歸屬感」！
世界盃｜夏蘭特似布歐 與「Gordon Ramsay」拍住上 日本隊3人撞樣香港藝人？
不過在25場比賽中，未有球迷關注的阿根廷、巴西、英格蘭、德國、葡萄牙及西班牙的比賽，而法國隊就有1場對塞內加爾的首場分組賽，2002年的日韓世界盃，法國同樣在首場對塞內加爾，當時有施丹（Zinedine Zidane）缺席首2戰的法國隊，法國正選有亨利、查斯古特、韋托特、佐卡夫等球星壓陣，被柏巴迪奧普（Papa Bouba Diop）射入全場唯一入球落敗在首場0:1不敵塞內加爾，最後分組也僅得1分出局。雖然在社交平台上，有些網民批評缺少了球迷最關注的隊伍，不過有網民也指，畢竟只是免費，若想看重點比賽當然是要付費。
英格蘭、葡萄牙奪冠有無可能？8大熱門列陣！
世界盃大軍名單陸續出爐，西班牙、法國、英格蘭、阿根廷、德國、葡萄牙、荷蘭等各大勁旅的最新奪冠賠率亦已經敲定。到底目前群雄割據的「8大熱門」形勢如何？而香港球迷最關心的「三獅軍團」英格蘭及基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo、C朗）在陣的葡萄牙，今次又究竟「有無機」一圓冠軍夢？
絕代雙驕2026最後一舞 回望美斯C朗橫跨20年的球王之路
原本以為2022年卡塔爾已是美斯與C朗拿度的世界盃終點，豈料兩人依然未肯停步，繼續參加2026年美加墨世界盃。這場橫跨20年的爭霸，原來還有「最後一舞」。
由2006年德國初試啼聲，到2026年歷盡滄桑，這兩位球王於世界盃的軌跡，寫下了一篇前無古人、恐怕亦後無來者的足球史詩。
世界盃｜AI足球時代正式降臨 實時越位判位 球員慶祝入球無需再等
不少人都提出如何將 AI 引入足球世界，協助執法。今屆美加墨世界盃決定將科技推向另一層次，引入深度人工智能技術，全方位協助球證執法。
世界盃｜庫拉索與佛得角夢幻啟航 非洲藍鯊聯手加勒比海奇兵！
隨著賽事首度擴軍至48隊，不少「黑馬」與新面孔得以登上這座足球最高殿堂。在今屆的「世界盃新丁」當中，最令人驚喜的莫過於兩支同樣來自島國、常年被視為「魚腩」的奇兵—非洲代表佛得角以及中北美洲代表庫拉索。這兩支人口加起來還不夠香港一個分區多的迷你國家，究竟憑甚麼創造歷史，外圍賽又踩著哪間豪門的屍體殺入決賽周？
美斯麥巴比劍指決賽周入球榜首！盤點今屆最有機會被打破紀錄
今屆世界盃歷史性由32隊大幅增加至48隊，賽制大改動之下，賽事足足比以前多了40場。比賽更多，代表破紀錄的機會更大，有些以往覺得遙不可及的紀錄，或許在今屆世界盃將被打破，書寫歷史新一頁。美斯、麥巴比都有機會在今屆改寫歷史，超越德國前鋒高路斯。
足球女將螢花樂琳Vian偷師 表妹貼4隊捧盃盼唔使做燈神(有片)
螢花足球隊3位成員「表妹」吳梓清、Lok Lam陳樂琳與Vian連家穎都期待今屆世界盃，希望把球星的技術學以致用。
48隊制利與弊 由「精英賽」變「嘉年華」？
2026世界盃參賽隊伍由沿用多年的32隊大幅增加至48隊，比賽場數更由64場激增至104場。
國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）一直強調，這項變革不僅是競技層面的擴張，更會變成一場更國際化的全球盛事。然而，在恩芬天奴提倡的「足球大同」背後，改革究竟會令世界盃進一步昇華，還是會令賽事質素更參差呢？