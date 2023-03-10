47人初選案｜區諾軒：港島區會議及文件均無提戴耀廷攬炒文章

民主派「35+」初選案今日(10日)踏入第23天審訊，首名控方證人區諾軒繼續作供，他表示，港島區的協調會議及初選提名表格，均無提及首被告戴耀廷卜《真攬炒十步 這是香港宿命》文章的內容。而針對九龍西，區諾軒表示，戴耀廷聲稱在首次協調會議後，以WhatsApp「群發訊息」功能，發送過「民主派九西協調機制（初稿）」給與會者，形容文件內容只被戴耀廷視之為共識；而在第二次協調會議上簡介文章，會上張崑陽認同否決《財政預算案》，岑子杰則反對，其他人並無回應或進一步討論。

區諾軒：盡過力確保初選合法 民主派視初選為派內比賽

區諾軒重申，盡過最大努力確保初選合法，並因應私隱、選舉、社交距離及《基本法》等相關法律條文，制定過不同措施，而當時《港區國安法》未頒布實施。他指，從未沒提過立會過半是「大殺傷力的憲制武器」，不過《基本法》列明，若立法會否決《財政預算案》，有解散立法會及行政長官辭職的機制，因此首被告戴耀廷則經常以「憲制武器」形容他的主張。

他認同，民主派人士視初選為派內比賽，爭取出選立法會的機會，而戴耀廷在記者會上指，初選的參選人毋須簽署任何共同綱領後，衍生出「墨落無悔」聲明書，認為聲明書與初選完全無關。至於「三投三不投」運動，區諾軒指，不曾參與，亦從未視發起運動、網名「李伯盧」的吳政亨是組織者。

楊雪盈不曾評論戴耀廷言論 區：鮮有會上發言

代表楊雪盈的辯方大律師張耀良問及，區諾軒與楊雪盈的聯繫。區諾軒確認，楊雪盈於2015年首次參選灣仔區議會前，曾向他諮詢意見，因而認識對方，而楊雪盈當選後亦不時向他諮詢。他指，楊雪盈是獨立民主派人士，較關注文化政策，同意她曾成功爭取10億元撥款，將使用率低的政府建築改作文化用途，以及爭取在未使用的政府土地作動物保護相關用途。

區諾軒亦稱，楊雪盈未就戴耀廷的任何言論，包括否決《財政預算案》及「五大訴求」等，表達過意見，而在協調會議上亦鮮有發言，只比較關注替補機制，反對羅冠聰提出的「靈童制」，即由被取消資格的參選人欽點替補者。他又指，楊雪盈在初選落敗後，違背港島共識，在無任何被取消資格的人提名下，遞表參選立法會會議。

區：彭卓棋與戴耀廷2020年3月才認識

至於代表彭卓棋的辯方大律師盧敏儀亦問及，區諾軒對彭卓棋的認識。區諾軒表示，與彭卓棋在初選前已認識，而彭卓棋在2020年3月才首次與戴耀廷會面，相信兩人此前並不認識。他指，不知悉戴耀廷有否在港島協調會議前，發送初選相關資訊給彭卓棋，而戴耀廷在每次會議後，均會抄下與會者電話。他又指，彭卓棋未曾向他講過，他亦無聽過彭卓棋向任何人講過，會無差別否決《預算案》。

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