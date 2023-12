2023年娛樂新聞回顧 楊紫瓊梁朝偉揚威 李玟周海媚留下只有思念 林作微辣魏念恩惹爭議

So Ching(蘇芷晴)退出COLLAR,現在COLLAR為7人女團組合

楊紫瓊揚威奧斯卡

楊紫瓊(Michelle)出生於馬來西亞,1983年參加馬來西亞小姐獲得冠軍,之後更代表馬來西亞參加世界小姐。喺1984年解香港拍攝處女電影《貓頭鷹與小飛象》,正式開始演戲生涯。多年嚟Michelle參演過無數電影,例如《皇家師姐》、《宋家皇朝》、《臥虎藏龍》及《摘金奇缘》等等,今年佢喺美國《第95屆奧斯卡金像獎》憑電影《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)勇奪最佳女主角,成首位華裔奧斯卡影后。

楊紫瓊成首位亞洲奧斯卡影后《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7獎

楊紫瓊獲科大頒授榮譽博士哽咽落淚︰做博士係我嘅夢想

奧斯卡2023|楊紫瓊奪最佳女主角封史上首位亞洲金像影后

楊紫瓊7句女生金句道出苦盡甘來的榮耀與人生、愛情哲學