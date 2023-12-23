2023年娛樂新聞回顧 楊紫瓊梁朝偉揚威 李玟周海媚留下只有思念 林作微辣魏念恩惹爭議

轉眼間又踏入2023年年尾，娛樂圈今年發生唔少大事。
由楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》成首華裔奧斯卡影后，到李玟及周海媚去世，心情複雜得難以忘懷。下文回顧2023年香港主要娛樂新聞，快樂有時、傷心有時。
大埔蔡天鳳碎屍案
28歲香港名媛及譚仔米線創辦人「五哥」譚澤均媳婦蔡天鳳，2月21日於大埔龍尾村一村屋單位內慘遭殺害碎屍，引起全城震驚，其屍體更被肢解，而前夫、前家翁及前大伯被控謀殺罪。
《給十九歲的我》同意書風波暫停公映
紀錄片《給十九歲的我》由著名導演張婉婷執導、製作時間歷時10年，講述英華女學校6名女學生10年嘅故事及社會變遷，優先場好評如潮。不過，其中兩名電影主角阿聆及阿佘表示校方及電影製作商起初稱電影僅供校內播放及籌款，校方又拿出於2012年阿聆父母簽署嘅「同意書」，指如果阻礙電影上映或會有法律責任。事件受社會關注，有份出現於紀錄片中嘅「牛下女車神」李慧詩亦指當年受訪時唔知訪問片段會被收錄到電影，發文表達不滿，種種因素令片方決定暫停公映。不過，《給十九歲的我》奪得第41屆香港電影金像獎最佳電影，惹網民不滿。
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華語天后李玟去世
華語天后李玟（CoCo）喺香港出世，年幼時移民美國三藩市，1993年回流返香港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽，獲得亞軍後簽約華星唱片，1994年喺台灣推出首張個人專輯，正式展開其演藝事業。多年嚟Coco擁有多首經典歌曲，例如《月光愛人》及《自己》等等。近年Coco積極喺內地發展，生前曾控訴內地綜藝節目《中國好聲音》賽制不公，而其長達9分鐘嘅錄音聲帶流出，隨即引起極大爭議。Coco7月2日送醫昏迷，5日後不敵死神，享年48歲。李玟家姐證實死訊，表示妹妹數年前已不幸患上憂鬱症，長時間與病魔對抗；同時亦有傳佢嘅加拿大籍富商老公Bruce有外遇，導致二人婚姻亮起紅燈。
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素海霖 aka 絵麗奈進軍日本 首香港AV女優
於香港土生土長嘅素海霖今年3月以「絵麗奈」名字出道，成為香港首位AV女優。對於拍AV原因，好多網民都曾經質疑素海霖係咪走投無路先下海，素海霖就解釋自己係真心鍾意，同埋經濟上唔可以一直靠父母。素海霖嘅廣東話對白被指親切貼地，短短出道半年多啲已拍下5齣作品，網民亦大讚素海霖表現愈見進步。
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周海媚終年57歲 小芙蓉後無來者
周海媚於1985年參選香港小姐，落選後加入TVB成為旗下藝人之後備受力捧，憑《流氓大亨》、《義不容情》及《大鬧廣昌隆》等劇集成功入屋，成為一線花旦，更因為《倚天屠龍記》被稱為「最美周芷若」。內地發展及居住多年嘅佢，喺本月11日突然傳出離世消息，不過其工作室一直未有回應，直至12日工作室喺微博出PO公布死訊：「我們沉痛的告知大家：海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！周海媚工作室 2023年12月12日」，「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。母親率全家人 2023年12月12日」，終年57歲。
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So Ching退出COLLAR
女團COLLAR前成員So Ching蘇芷晴 自舞者男友李啟言（阿Mo）於MIRROR演唱會意外受重傷後，一直停工照顧對方；期間COLLAR每次表演都唔齊人，直至So Ching停工近半年歸隊推出COLLAR成軍1周年新歌。5月份，So Ching因患感冒缺席CHILL CLUB頒獎禮，無耐佢就撰長文宣布退團，表示自己嘅創傷一直無法被療愈。現時，So Ching已重返跳舞老師行列，於舞蹈學校授班教學生。
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楊紫瓊揚威奧斯卡
楊紫瓊（Michelle）出生於馬來西亞，1983年參加馬來西亞小姐獲得冠軍，之後更代表馬來西亞參加世界小姐。喺1984年解香港拍攝處女電影《貓頭鷹與小飛象》，正式開始演戲生涯。多年嚟Michelle參演過無數電影，例如《皇家師姐》、《宋家皇朝》、《臥虎藏龍》及《摘金奇缘》等等，今年佢喺美國《第95屆奧斯卡金像獎》憑電影《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）勇奪最佳女主角，成首位華裔奧斯卡影后。
梁朝偉獲頒終身成就獎
至於梁朝偉今年亦揚威海外，1981年參加無綫藝員訓練班，畢業後除咗主持《430穿梭機》之外，佢亦開始參與多套劇集拍攝，更與劉德華、黃日華、苗僑偉及湯鎮業齊齊獲得力捧，兼被打造成「五虎將」。佢喺1990年離巢，正式投身電影圈，多年嚟佢參演過唔少經典電影，例如《癲佬正傳》、《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《2046》及《無間道》等等獲得獎項無數，演技備受肯定。去到今年佢榮獲第80屆威尼斯影展終身成就獎，成為首位獲此殊榮嘅亞洲演員。
《毒舌大狀》票房破億
賀歲片《毒舌大狀》由黃子華、謝君豪、栢天男、王丹妮、廖子妤及阿Dee何啟華@ERROR演出，劇情講述一宗國際名模曾潔兒（王丹妮飾）涉嫌虐待女兒嘅冤案，黃子華不惜一切為王丹妮翻案。《毒舌大狀》上映期間屢創票房佳績，更打破票房紀錄，成為首部破億港產片。
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微辣前經理人阿晶自殺亡 宣布暫停更新Channel
YouTube頻道微辣前經理人阿晶（Jane）於7月份喺IG剖白自己喺患上抑鬱症及被微辣成員集體欺凌嘅事件始末，數日後就發生輕生事件。
阿晶曾與老闆林茂發（加蔥）拍拖，分手後就爆出墮胎，不過加蔥一直未有承認，直至阿晶拎出超聲波照片，佢先至承認有發生過。之後微辣成員更集體上載「喊相」，令到阿晶飽受精神困擾。微辣頻道宣布暫停更新，而微辣旗下藝人亦被波及，遭到大批網民聲討及抵制與微辣有關嘅活動，直至11月潛咗水嘅微辣藝人逐漸上水。去到近日，曾自稱係「不婚主義者」嘅加蔥與相戀一年多嘅儀仔結婚，結果再次被網民鬧爆。
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林作、陳怡等捲入JPEX風波
本港虛擬資產交易平台JPEX涉嫌欺詐案，案件仍在調查之中，唔少網紅及藝人捲入JPEX風波、包括林作、陳怡（陳穎怡）、朱公子（朱家輝）、TVB藝員鄭雋熹等等。
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鄭秀文終奪《金像獎》影后
鄭秀文於第41屆香港電影金像獎憑電影《流水落花》勇奪最佳女主角，第十次提名終奪影后。鄭秀文第一次角逐影后係喺2000年憑《孤男寡女》Kinki一角提名，佢得獎時就提到：「其實最佳女主角呢個獎對我來講好似遙不可及，但有陣時就只係一步之遙」，亦表示沿路遇到好多困難，由不被認同，到今日大家見到佢演出上嘅蛻變。對於鄭秀文奪獎，大批網民替佢感到高興。
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《全民造星V》香胤宅Lyman大熱奪冠 魏念恩Nathan退賽
ViuTV選秀節目《全民造星V》集結香港、馬來西亞及加拿大參賽者，嚟自紐約、擔任拉丁舞老師嘅香胤宅（Lyman）以大熱姿態登上冠軍寶座；魏念恩（Nathan）賽前已為COLLAR成員Winka擔任首支單曲《一手造成》MV男主角，靚仔樣加上識得自彈自唱被指係賽前大熱，但比賽期間，被已故女友家屬及朋友爆料，指佢多次借錢後提出分手，形象重挫，直至總決賽開始前半小時宣布退賽。
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《中年好聲音》大受歡迎
TVB歌唱真人騷《中年好聲音》為熱愛唱歌嘅中年朋友，提供發光發熱嘅機會，第一季《中年好聲音》周吉佩勝出冠軍，完咗比賽後搞作亦多多，除好快宣布添食第二季，更幫部分入圍100強嘅參賽者接廣告，及於九展舉行演唱會。現時，第二季已播得如火如荼，進行至廿一強PK賽。
方力申女友葉萱Maple Yip疑為南韓邪教組織受害者
Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露4大韓國邪教真面目，加上方力申女朋友Maple Yip葉萱亦是受害者之一，勇敢指控攝理教教主鄭明祈惡行，上架後即引起極大迴響。製作人曹聖鉉透露製作紀錄片期間，遭到跟蹤及恐怖威脅，多次收到被監視嘅訊息，就例如Maple Yip從香港飛到韓國曾被多次受阻。
方力申女友葉萱年初出庭指證性侵 南韓攝理教教主鄭明析面臨30年監禁
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Maple葉萱亮相韓國節目淚崩受訪 嘆公開被攝理教鄭明析性侵經歷後難覓工作
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈
陳柏宇／MIRROR登THE FIRST TAKE
陳柏宇於今年1月登上日本大型音樂平台《THE FIRST TAKE》，成為登上該節目嘅香港歌手。《THE FIRST TAKE》頻道以一鏡到底為特色，陳柏宇演唱《你暪我暪》和《有天》，好評不斷。5月份， MIRROR成員Jer和Jeremy亦跟上腳步，受平台邀請演唱《人類群星閃耀時》；其後MIRROR四子：姜濤、Anson Lo、Jeremy、Jer亦上節目演唱英文團歌《Rumours》。
陳山聰江美儀首奪視帝視后／《下流上車族》成大贏家
TVB台慶劇《下流上車族》由林敏驄、鮑起靜、江美儀主演，又加入郭柏妍、羅毓儀及丁子朗等新生代演員，陣容新鮮；劇情講述車家為求上車成功，道出小少市民心聲，因而播出以來大受好評。於《萬千星輝頒獎典禮2022》中，江美儀憑《下流上車族》登上視后寶座，《下流上車族》亦奪「最佳劇集」及鄧智堅獲「最佳男配角」，成為獎典禮大贏家。