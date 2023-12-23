2023年娛樂新聞回顧 楊紫瓊梁朝偉揚威 李玟周海媚留下只有思念 林作微辣魏念恩惹爭議

轉眼間又踏入2023年年尾，娛樂圈今年發生唔少大事。 由楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》成首華裔奧斯卡影后，到李玟及周海媚去世，心情複雜得難以忘懷。下文回顧2023年香港主要娛樂新聞，快樂有時、傷心有時。

So Ching（蘇芷晴）退出COLLAR，現在COLLAR為7人女團組合

陳柏宇／MIRROR登THE FIRST TAKE 陳柏宇於今年1月登上日本大型音樂平台《THE FIRST TAKE》，成為登上該節目嘅香港歌手。《THE FIRST TAKE》頻道以一鏡到底為特色，陳柏宇演唱《你暪我暪》和《有天》，好評不斷。5月份， MIRROR成員Jer和Jeremy亦跟上腳步，受平台邀請演唱《人類群星閃耀時》；其後MIRROR四子：姜濤、Anson Lo、Jeremy、Jer亦上節目演唱英文團歌《Rumours》。