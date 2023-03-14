47人初選案｜不同意綑綁式否決財政預算案 區諾軒：對維護不到多元聲音感內疚

民主派「35+」初選案今日(14日)踏入第24天審訊，首名控方證人區諾軒繼續作供，區表示他認為民主派應維持多元性，故不同意綑綁式否決財政預算案的做法。他指曾接觸不少相對保守的參與者，個別人士更託付於他。他自覺未能維護多元聲音，坦言對此感到「好內疚」。

區：戴耀廷不想參選者被取消資格 無要求他們簽署任何文件

區諾軒指，初選論述工作主要由戴耀廷負責，由於協調會議參與者對否決財政預算案有分歧，因此戴創作出「積極運用」這字眼來作平衡點，因這字眼有一定程度彈性。區坦言自己不想綑綁其他人，但承認無論是2020年6月9日初選記者會上或之後，他都沒有就此提出反對。他解釋，這是因為以當時的情景，沒有想過相關條款會觸犯法例。

區續指，戴不想參選者會被取消資格，故沒有要求他們簽署任何文件。據他理解，正因如此，在記者會翌日，有其他初選參加者發起「墨落無悔」聲明。區稱這份聲明與初選組織者「毫無關係」，「一定唔係大會嘅一部分」，而吳政亨所發起的「三投三不投」行動，亦與他們無關。區直言他不同意試圖綑綁所有人否決財政預算案，因為他認為民主派應維持多元性。

區：據我理解「三投三不投」不包含在初選的財務

辯方大狀沈士文續問，組織者有區諾軒、戴耀廷及「民主動力」，區、戴若找「民主動力」，會聯絡趙家賢？區同意。沈問，《墨落無悔》 、「三投三不投」均為「35+」的其中兩個項目，戴有否告知區？法官陳慶偉則指，區已回答問題，認為不屬大會的一部分。法官李運騰遂問，「三投三不投」與「35+」計劃有沒有任何關連，不論財政或架構上。區稱，「戴耀廷只係提及過，佢有同『李伯盧』聯絡，至於當中嘅詳情，包括咗財務上或者宣傳上，我一概不知。」

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