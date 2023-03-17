47人初選案｜區諾軒：新界東機制文件終稿與認知不同　自己蒙在鼓裡

民主派「35+」初選案今日(17日)踏入第27天審訊，首名控方證人區諾軒繼續作供。區諾軒指，戴耀廷的《攬炒十步曲》是「狂想」，甚至可說是末日預言，他第一步都不希望出現。他又指，新界東協調機制的文件終稿與他過去兩年的認知不同，但不應用「騎劫」去定性、傷害戴耀廷，更好說法是「自己被蒙在鼓裡」。

區諾軒：《攬炒十步曲》的確是說到很像末日預言

辯方大律師馬維騉繼續代表被告陳志全盤問控方證人區諾軒。就陳志全在初選的角色，區諾軒同意陳志全屬於「不支持攬炒」的一派。馬維騉展示四篇戴耀廷在不同時段於蘋果日報撰寫的文章，指希望捉摸戴耀廷的思路，指2020年3月2日，戴耀廷已轉載一篇文章，提到林鄭下台，至3月10日，戴耀廷提到民主派取得過半議席，便可齊上齊落，其後戴耀廷再發文，提到立會過半是大殺傷力憲制武器，至4月發表《攬炒十步曲》，其中第六步是立法會重選。法官陳仲衡問是否難以達到，區諾軒認為此步已經太遠。

法官李運騰問他，《攬炒十步曲》是戴耀廷的藍圖還是預測，區諾軒指「會是狂想」，對戴耀廷可能是終極幻想；《攬炒十步曲》最後三步提到香港進入緊急狀態，區諾軒同意「的確是說到很末日預言」，不希望在香港發生。馬維騉問是否第一步都不想發生，他指自己是一個因為他人被取消資格而當選的人，一直相信不應有這些事情發生。