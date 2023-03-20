47人初選案｜區諾軒：「35+」一致投票僅屬戴耀廷假設

民主派「35+」初選案，今日(20日)踏入第28天審訊，控方證人區諾軒早上繼續接受辯方的盤問。他說飯局上眾人已初步計算目標贏取的議席，35席只是門檻，「35+」才是目標，惟他指「35+」一致投票是戴耀廷的假設，並非所有參加者共同願景。

區諾軒指，在2020年1月飯局前不久，李永達來電邀請他商討民主派未來立法會選舉協調工作。區諾軒稱，在飯局上眾人已初步計算目標贏取的議席數目，「35 係門檻，35+係目標」，而戴耀廷認為若民主派取得過半議席，作為多數派，可以在立法會運用不同權利。在功能界別議席方面，區諾軒指，飯局上沒有詳細討論，由於涉及很多不同界別，當時不知有甚麼人參選，故不是當時可處理的問題。

稱不認同 綑綁他人當選工作 批 戴耀廷有「盲點」

被辯方問到，即使取得功能組別議席，但他們的投票意向是否與組織者想希望的投票意向一致時，區諾軒形容是戴耀廷關心的問題，他本人從來認為不應該綑綁其他人當選後的工作，又直言戴耀廷的盲點，「係佢無睇到功能組別佢哋真正係諗緊啲乜嘢。」

法官李運騰就問，「35+」的可能性是否是民主派進入立法會後，如同團體一致投票時，區諾軒回應指，只是戴耀廷講大傷殺力憲制武器的假設，認為並非所有參加者的共同願景，他反問「如果共同嘅話，就唔會出現協調會上面唔同嘅意見，當然去到6月份，又係另一個發展啦。」他又指，一開頭聽到戴的概念及說法是有瑕疵。

區 斥戴不尊重與會者 官問戴是否「不民主」

區諾軒認同，戴耀廷不尊重與會者，直指他做得不對，又指戴耀廷的文章從來不與組織者討論，《攬炒十步曲》一文，在其他參與者看來是有不同意見，惟戴耀廷「側埋一邊」，不斷地話要用否決權；至於戴耀廷行為是否「不民主」，區諾軒稱要謹慎回答，法庭下令休庭半小時。審訊下午繼續。