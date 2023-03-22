47人初選案｜稱攬炒派用盡手段爭破局 區諾軒：立會奪半為取政治籌碼

民主派「35+」初選案，今日(22日)踏入第29天審訊，控方證人區諾軒早上繼續接受辯方的盤問。區諾軒在何桂藍代表大狀Trevor Beel盤問下，同意戴耀廷的想法是以「立會奪半」取得政治籌碼，又指若未能達成過半，會失去否決預算案籌碼、缺條件與政府談判。

另外，區作供時提到對於「攬炒」派的理解，「佢哋其實係表達緊一種絕望。佢哋覺得咁長嘅時間，都無辦法實現到佢哋心目中理想嘅香港，所以要用盡佢哋抗爭嘅手段，去爭取一個破局，可能亦有一種意思就係，置諸死地而後生嘅意思。」

「最赤裸」譯成「the most horrible things」 爭議呈堂文章翻譯

呈堂文章為區諾軒於2020年4月接受《蘋果日報》訪問的報道，區指初選參加者分為兩派，有一派主張議會過半爭取五大訴求，另一派不惜攬炒向北京施壓，「寧願你（北京）做得最赤祼，咁你唔好再令香港存有任何幻想」。辯方盤問時，區表示對英譯本有異議，其原意是講述主張攬炒者的想法，「英文有個『we』字，會令人誤會包括我在內，所有人都有𠵱一種諗法」。

官李運騰問及存在「幻想」的意思，區指戴耀廷有一系列文章提倡「攬炒」，可以代表主張攬炒者如何思考，「就算我無辦法爭取到想要嘅嘢，我都要你做得最赤裸，你唔畀我實現我的訴求都好，你都要用好一啲好核突的方法應對」。法庭認證的版本將「最赤裸」一字譯為「the most horrible things」，身處被告欄的何桂藍質疑有錯誤。李官提醒何桂藍可以向指示律師反映，法庭稍後處理。

辯方引區受訪文章 提及「35+」 其一想像為「攬炒」

Beel 盤問時續引述區的受訪文章，指他提到公眾或候選人都對「35+」有兩種不同想像，其一是透過議會過半提高民主派的議價能力及政治力量，爭取「五大訴求」；另一種是不惜「攬炒」，否決《財政預算案》等向北京施壓。就「不惜攬炒」一派，區在法官追問下解釋，「佢哋其實係表達緊一種絕望。佢哋覺得咁長嘅時間，都無辦法實現到佢哋心目中理想嘅香港，所以要用盡佢哋抗爭嘅手段，去爭取一個破局，可能亦有一種意思就係，置諸死地而後生嘅意思。」

至於「攬炒」一詞，區同意非由戴耀廷所創，「但佢演譯咗佢一個版本」，其中一元素為否決《財政預算案》。而區本人的理解，他稱是由否決預算案至特區政府停擺的步驟，但一度反問「其實係咪真係要我去講『攬炒』呢個講法？」而在法官陳慶偉的澄清下，區指文中「攬炒」即政府、市民皆無法得益，而民主派作為市民代表，無法為市民爭取所需，「呢種狀態係一種壓力，點解要有呢種壓力？係因為要有一個更大嘅目標去爭取，希望任何一方都能夠透過各種方法，去離開呢一種壓力嘅狀態，最終就有浴火重生嘅嗰個結果。」李運騰問，即陷入死局的情況，沒人獲益？區指，「我形容係雙輸局面，lose-lose situation。」

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