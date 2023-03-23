47人初選案｜區諾軒：《墨落無悔》出現後　開始對「35+」計劃能否成功有疑問

民主派「35+」初選案，今日（23日）踏入第30天審訊，控方證人區諾軒早上繼續接受辯方的盤問。區諾軒接受辯方盤問。對於初選有人簽署「墨落無悔」聲明書，區表示對此有保留，但尊重他們關於運用否決權的動機，區作為大會的一份子，不欲他們繼續質疑大會。區同意要求簽聲明可謂「內鬥」和綑綁其他人的做法，他不希望有這份聲明。

另外，區又在初選投票日前撰文，表明發起「35+」的初衷是善用選票，惟他強調不是要推銷或售賣希望，因為國安法實施或DQ等，民主派未必取得立會過半數議席，他同意計劃可能會「失敗」。

區諾軒：沒有參與者對否決財案有保留

《國安法》指定法官陳仲衡引述「就不同黨派的公開回應，不見得有參與者對運用權力否決財政預算案態度保留。那大家反對的是誰？」問區是否贊同政黨動用否決權。區引述內文前一段「就算所有人都聯署簽紙，只要有人到時反悔，除了譴責，根本無法阻止」，交代當時「有一個尊重佢哋會運用否決權嘅動機」，惟作為大會一份子不希望對方繼續質疑大會。

陳官又追問若出於尊重，內文何以稱「若35+攬炒，否決預算案重要，應該著力宣傳」？區反駁說法建基於如否決預算案於對方而言是重要議題，才指其應「落區宣傳」。法官李運騰追問聲明是否反映內鬥，區同意，認同當時有參與者意欲綑綁其他人，在自己而言，寧願從沒出現《墨落無悔》聲明，參與者毋需表態，避免收窄模糊空間。

區諾軒：「抗爭派」人士立場上、行動上都比較堅定創新

區諾軒重申「抗爭派」比傳統泛民進步，又認為「抗爭派」人士立場上、行動上都比較堅定創新，而其政治立場未必完全統一，大多不隸屬於任何政黨。區指袁嘉蔚有出席2020年7月15日「抗爭派」記者會，故歸類為「抗爭派」。區交代當時「冇話特別支持邊個理念，因為當時做咗個決定，我曾經係香港島立法會議員，曾經同所有參與港島區初選候選人講『我會公平分配時間為你哋助選』，所以當時為袁嘉蔚助選」。

大律師Trevor Beel 代表何桂藍引述區諾軒2020年8月於《蘋果日報》發文《思考後35+民主派的未來角色》，文中提到「香港已經破局」，區盤問下解釋因為「當時我見到《國安法》已經通過，立法會選舉亦決定延期」，所以稱「破局」。

區自稱2019年在任立法會時「都係相對喺一個進步陣營裡面」，陳官引述區同月9日文章《人與人最可貴的是建立制度——發起35+的初衷》，內文指「此後每屆立法會選舉，都很失望，過了那麼多年，也為第一票是投給黃成智感到羞恥，不是他有甚麼討好，我只是想最多人贏」。區憶述成年後第一次立法會投票投予黃，後來更曾一同於民主黨共事數年，對方後來離開民主黨，自己感到羞恥的是因為不認同其政治立場，當初投票只因大局為重。

47人初選案報道一覽

47人初選案開審第一日、47人初選案開審第二日、47人初選案開審第三日、47人初選案開審第四日、47人初選案開審第五日、47人初選案開審第六日、47人初選案開審第七日、47人初選案開審第八日、47人初選案開審第九日、47人初選案開審第十日、47人初選案開審第十一日、47人初選案開審第十二日、47人初選案開審第十三日、47人初選案開審第十四日、47人初選案開審第十五日、47人初選案開審第十六日、47人初選案開審第十七日、47人初選案開審第十八日、47人初選案開審第十九日、47人初選案開審第二十日、47人初選案開審第二十一日、47人初選案開審第二十二日、47人初選案開審第二十三日、47人初選案開審第二十四日、47人初選案開審第二十五日、47人初選案開審第二十六日、47人初選案開審第二十七日、47人初選案開審第二十八日、47人初選案開審第二十九日