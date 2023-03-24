47人初選案｜初選提名表有擁護《基本法》條款 　區諾軒：是能參選並妥為當選的必要條件

民主派「35+」初選案，今日（24日）踏入第31天審訊，控方證人區諾軒早上繼續接受辯方的盤問。區表示，初選的提名表上有寫明擁護《基本法》條款，以及保證效忠香港特別行政區，這是能參選並妥為當選的必要條件。

庭上又提到，戴耀廷曾以「大殺傷力憲制武器」形容立會議員行使預算案否決權，法官陳慶偉關注，戴耀廷提出這個字眼，源於逾20年前的伊拉克戰爭，美國以「大殺傷力武器」為由攻打伊拉克，推翻當地政權。區諾軒就此表示，沒有想到法官所述的歷史背景，自己視之為戴耀廷「對於基本法憲制權力的論述框架，對於使用𠵱種權力的一種包裝」。

區諾軒：不想將「攬炒」與《基本法》解散立法會機制混為一談

代表鄒家成的辯方大律師陳世傑今早問到，戴耀廷提出的「攬炒」概念是否與初選無關？區諾軒回答，這是戴的個人立場，但其文章有提及初選。法官陳慶偉聽畢表示，如果沒有達致初選，戴提出的「大殺傷力憲制武器」可能仍是幻想。法官李運騰則補充，本案控罪重點不是被告有否參加初選，而是他們有否認同顛覆國家政權的協議。針對何謂攬炒，辯方稱想採用較廣闊的定義，例如將別人「拖下水」。法官陳慶偉遂指，普通人會將攬炒理解為「攬住一齊死」或「你燒我，我燒你」，辯方不必向區諾軒提問。李官則指，攬炒可能有特定含意，但戴耀廷發文之後，攬炒已變成一個過程，辯方應釐清定義。

經過一番討論後，法官陳仲衡問到，假設民主派取得議會過半後兩度否決預算案，導致立會解散，區諾軒會否視之為攬炒？區稱「我真係唔想將攬炒同埋基本法機制混為一談」，法官陳慶偉提醒只是假設性問題，區表示沒有想過這個情况，「我只會話，𠵱個造成香港好唔理想的後果」，而攬炒的定義人言人殊，不希望將情况引伸至攬炒。區諾軒退出初選後，曾受訪指要將初選和戴耀廷的文章分開看待。區在庭上解釋，當時《港區國安法》已立法，法律風險的確很高，而他真誠地認為，「𠵱一篇文章係戴耀廷的睇法，同我哋成班人去搞初選無干」。

初選提名表寫明要擁護《基本法》條款

辯方大狀陳世傑其後轉問初選提名表格的議題，並問及表格中的第六點：「我特此聲明，我會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區。」區曾提到，組織者很小心確保這個條款，原因是？區稱，「第一，我哋作為大會，我哋並唔想觸犯任何香港嘅法例，初選期間盡咗我哋嘅全力去防止任何犯法嘅行為發生。第二，如果我哋結合第五、六及七點去睇，我哋嘅意願係希望參加初選嘅人都能夠妥為參與立法會選舉。一個參選人能夠參選並妥為當選，擁護《基本法》同保證效忠香港特別行政區，係必要條件。」

法官陳仲衡指留意到第五點提及「我特此聲明，據我所知，我並無因（立法會條例〉…或任何其他法律，喪失獲提名為候選人或當選之資格」，問區諾軒，初選參選者中，有沒有人曾被取消資格。區答，「我所知係有部分參與者係被 DQ 過嘅，不過我哋作為初選嘅舉辦人，都可以叫『打開門口做生意』」

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