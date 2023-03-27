47人初選案｜區諾軒完成作供　控方首指無被捕蔡澤鴻是共謀者

首名控方證人區諾軒(左)今日完成作供，控方首次指控無被捕的時任觀塘區議會主席蔡澤鴻亦是案中共謀者。(左：資料圖片；右：蔡澤鴻fb圖)

民主派「35+」初選案，今日(27日)踏入第32天審訊。首名控方證人區諾軒已完成作供，預料下一名控方證人趙家賢會在明日開始作供。而在今日庭上，控方覆問區諾軒時，首度指控無被捕的時任觀塘區議會主席蔡澤鴻亦是案中共謀者。

區諾軒和趙家賢由囚車押送到庭。區諾軒接受控方覆問在2020年6月他與胡志偉飯局，期間胡志偉反映民主黨對綑綁式否決《預算案》有保留，控方指民主黨同意無差別否決《預算案》，而且立場沒變。

區諾軒：唔希望令好多人有不必要擔心

其後主控周天行就這個議題引用沒有被捕的時任觀塘區議會主席蔡澤鴻，與區諾軒之間一段WhatsApp對話，內容是蔡澤鴻要求區諾軒匯報九龍東會議情況。法官李運騰提問控方是否想指控沒有被起訴的蔡澤鴻也是共謀者之一，主控周天行確認是，稱因為蔡澤鴻出席多次會議，推斷蔡澤鴻是知情。被告席隨即傳出一陣聲音。

區諾軒表示，「唔希望人哋收嘅訊息畀我覺得有問題」，認為這樣會令好多人有不必要的擔心。

次名控方證人趙家賢料明日作供

區諾軒又指，中聯辦和港澳辦發表聲明後，他已向戴耀廷和趙家賢提出要終止「35+」計劃，3人之後分別在不同日子在fb公布退出初選，但無再進一步聲明或者資訊宣布暫停計劃。法官李運騰問是否如駕駛期間，司機突然離開，區諾軒說：「即使啲司機跳咗車都好」，但他至少有謹慎留意事態發展，又同意困難在於參加者來自不同政團，就算「35+」組織者退出，他們都會繼續參選立法會。

首名控方證人區諾軒已完成作供，今午另一名控方證人趙家賢在庭上閱讀文件，預料他明日會開始作供。